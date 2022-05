El 66% de la enfermería gallega asegura que sufrió alguna agresión en la pandemia

Eran los ‘héroes’ en la lucha contra la pandemia para la sociedad, protagonistas de los aplausos de los ciudadanos en los balcones durante el duro confinamiento, pero en la realidad diaria de los centros de salud y hospitalarios, la violencia contra los sanitarios no cesó. Es más, la pandemia no ha hecho más que empeorar la alarmante situación de agresiones en el entorno sanitario. En los dos últimos años, marcados sanitariamente por el COVID-19, han sufrido algún tipo de agresión el 65,77% por ciento de las enfermeras y enfermeros de Galicia. Así lo revela la macroencuesta realizada por el sindicato de Enfermería, SATSE, a un total de 7.359 enfermeras y enfermeros de todas las comunidades autónomas. Fue realizada hace solo dos meses.

Y no solo eso. Los profesionales de enfermería gallegos piensan que el ambiente laboral y la relación con los pacientes, ha empeorado en los dos últimos años. Así lo manifiesta el 84% de los consultados. “Los datos son alarmantes y muy elevados; es una conclusión triste, pero muy real”, asegura la secretaria general autonómica del SATSE, Malules Carbajo. “La mayoría son insultos, ataques verbales e incluso vejaciones, a veces vinculadas con el descontento con el sistema sanitario o las esperas, pero son situaciones que no debemos admitir”, matiza. Se refiere a los hechos registrados el domingo en las Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y también recientemente en un PAC de Lugo, a donde arrojaron una piedra.

Esa “radiografía” actualizada sobre la violencia en el ámbito sanitario que se sufre en el conjunto del Estado, desvela además que ocho de cada diez enfermeras y enfermeros gallegos han sido agredidos mientras desempeñaba su labor asistencial y de cuidados en un centro sanitario o sociosanitario a lo largo de su vida laboral, de los más de la mitad (53%) lo han sido hasta en cinco ocasiones y cerca de un 18% en más de 10 ocasiones. Solo el 19,47% vivieron agresiones en una única ocasión y el 9,73% declaró haberse enfrentado a comportamientos violentos de pacientes o familiares entre 6 y 10 ocasiones. Concretamente, el 79,5% de los consultados o bien sufrió alguna agresión física –entendiendo por tal empujones, retenciones involuntarias, puñetazos...– o verbal –amenazas, vejaciones, insultos– por parte de pacientes o familiares.

El mayor porcentaje de enfermeras y enfermeros agredidos se ha registrado en los servicios de hospitales, ya que hasta en el 65,31% por ciento de los profesionales que trabajan en este ámbito asistencial aseguran haber sido víctimas de una o más situaciones de violencia hacia su persona.

Al preguntar por el tipo de agresión sufrida, y teniendo en cuenta que un tipo de agresión no excluye a otra, y que una misma persona puede sufrir distintos tipos de agresiones –incluso dentro de un mismo acto de violencia–, se constata que, mayoritariamente, son las amenazas (72%) y los insultos (71%) las formas más frecuentes de agresión, seguidas de las vejaciones (25%). En lo referido a las agresiones físicas, un 22% reconocen haberlas sufrido.

Sin embargo, muchas de esas agresiones tampoco se denuncian. Según los últimos datos del Sergas relativos a 2021, hubo 154 enfermeras agredidas en Galicia y se registraron 473 episodios de violencia en el ámbito sanitario: es decir, más de uno al día. Eso sí, todos los episodios de lesiones fueron calificadas de carácter leve.

“El ciudadano debe de recurrir a la vía de las reclamaciones, pero no cargar su ira contra los profesionales que trabajan en el sistema o el sanitario más cercano”, explica Carbajo. “Deberían actuar de manera conjunta, coordinada y eficaz todas las administraciones públicas y empresas sanitarias privadas, teniendo como referente una Ley estatal que luche contra esta grave lacra que afecta especialmente al colectivo de enfermeras por su relación más estrecha y cercana con el paciente y sus familiares”, concluye.

“Una puerta me salvó de la patada, pero no de la agresión verbal” Alicia - Denunció agresión de una paciente en el HAC

Un portazo a tiempo salvó a la enfermera que servía los desayunos en una planta de hospitalización del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo de una patada, pero no pudo evitar escuchar la retahíla de insultos a gritos que una paciente ingresada les profirió a ella y a una compañera que le tomaba las constantes, a la que un tensiómetro le sirvió de escudo del golpe. “Se quedó en una agresión verbal, pero hubo un intento de agresión física. Estábamos en la primera ola de la pandemia y aquella chica escuchó algo que no quería oír. Era viernes y en el informe no constaba que fuera a salir del aislamiento pautado por el médico, aunque ella aseguraba que se lo había dicho”, explica Alicia (nombre ficticio), enfermera con 27 años de experiencia actualmente en hospitalización del HAC. “Ante la disconformidad, la paciente la emprendió a gritos y trató de agredirnos”, lamenta. “Yo estaba en la habitación de enfrente y escuché cómo se ponía como una loca, le pregunté qué pasaba, pedí respeto y que estuviera tranquila. Habla con educación, le dije. Se levantó de la cama y, si no llego a cerrar la puerta, la patada me la da a mí”, lamenta. Los hechos fueron denunciados y ya hay fecha de juicio. El tono de esta profesional de la enfermería da muestra de lo ‘naturalizadas’ que están este tipo de conductas violentas entre el gremio, aunque, según su testimonio, “normalmente proceden de sus familiares que pagan con nosotros el cabreo con el sistema, no de los pacientes”. “Estamos ya acostumbradas a recibir insultos diarios por parte de mayores con demencias y no los tenemos en cuenta, entendiendo la situación. Pero era una joven, que estaba en sus cabales… Llamamos a seguridad automáticamente y ellos nos aconsejaron que avisáramos a la Policía Nacional, pues parece que ya había ingresado amenazando a otros sanitarios”, recuerda. Al final y tras un margen para la conciliación fallido, como su actitud proseguía, los hechos acabaron en la pertinente denuncia.