Galicia estrena un sistema automático, a través de vehículos no tripulados –dron y embarcación–, para medir la calidad de las aguas marítimas costeras y de los embalses, incluso en situaciones meteorológicas adversas. Los conselleiros de Economía en funciones, Francisco Conde, y do Mar en funciones, Rosa Quintana, asistieron ayer a la demostración del programa Mar-2, que permite esa medición y que además supone, destaca la Xunta, “la primera solución con vehículos no tripulados puesta en marcha para mejorar la prestación de los servicios públicos gallegos”.

El Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño, Augas de Galicia y el Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia son los usuarios de la solución, que ya estaría integrada en sus operativas de trabajo, según la Xunta, y hace posible “una mayor eficiencia”.