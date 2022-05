“Nunca me pararon en mi vida y ahora que no tengo seguro ni ITV me paran, eso sí que es mala suerte”. Es el comentario que hizo un conductor nada más ser detectado por un lector de matrículas que la Guardia Civil de Tráfico había colocado en A Ramallosa (Nigrán) durante un control de alcohol y drogas. El mantenimiento del vehículo es clave para la seguridad al volante: tener al día la inspección técnica evita cada año 170 muertos y al menos 11.000 accidentes en las carreteras españolas. La crisis derivada del COVID ha pasado factura también al estado del parque móvil y a las revisiones rutinarias. En 2021, fueron sancionados en la red viaria gallega n total de 17.242 conductores por tener caducada la ITV o no haber subsanado los defectos detectados, lo que supone un 30% más que antes del estallido de la pandemia (13.222) y casi el doble que el ejercicio anterior (9.121), marcado por el confinamiento y las restricciones de movilidad.

El balance del año pasado se traduce en una media de casi 50 denuncias al día a vehículos sin ITV en Galicia, frente a las 36 de 2019. La tendencia al alza se mantiene: en el primer trimestre del año, fueron interceptados en la red viaria de la comunidad más de 4.300 usuarios que no tenían la inspección técnica al día. ¿La sanción a la que se enfrentan? Entre 200 euros (si no se ha presentado en el plazo fijado) y 500 euros (si ha sido rechazado por defectos graves o muy graves). Las excusas que más se repiten: “No utilizo nunca el coche, solo lo cogí por una emergencia” . “No suelo coger el coche, solo para recorridos cortos”. Desde el Sector de Tráfico en Galicia advierten de que son precisamente estos recorridos, próximos al domicilio, donde se producen la mayoría de los accidentes. Por lo general, detrás de un vehículo que no tiene la inspección técnica al día o carece de póliza suele haber alguna otra infracción más grave, como carecer del carné o haber consumido alguna sustancia. Con los lectores de matrículas en tiempo real, los agentes reciben un mensaje en la tablet para dar el alto al turismo, furgoneta, motocicleta, autobús o camión identificado y verificar si es un error o se está ante un vehículo que no cumple las normas. Además del lector de matrículas, la Guardia Civil de Tráfico dispone de medios telemáticos para hacer consultas en tiempo real a los vehículos que adelantan a las patrullas o que ellas adelantan. “No sabía nada, el banco me manda el recibo” o “los de la ITV no me mandaron la carta”. “Es lo que suelen decir cuando los paramos para verificar si los datos que nos constan son correctos”, relata Héctor Teixeira, guardia civil en el Sector de Tráfico en Galicia.