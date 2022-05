Los claroscuros del gobierno de Feijóo

“A Alberto Núñez Feijóo le ha correspondido hacer de la necesidad virtud”, asegura el exdecano del Colegio de Economistas de Pontevedra y miembro del Consello Social de la Universidad de Vigo, Joám José Santamaría Conde, con respecto a su singladura de trece años en la Xunta, caracterizada por tiempos de tempestades económicas y un ronsel de adversidades, no siempre superadas con la bandera izada del diálogo. El experto economista recuerda que, cuando Feijóo accede al gobierno de la Xunta, “lo hace en condiciones muy adversas, generadas por la crisis de 2008 con origen en las finanzas de los EE UU”. “Prácticamente, cuando España alcanza un PIB de algo más de 1 billón de euros, su economía experimenta una recesión que no se supera hasta 2015”. Tal situación coincidía con una política de austeridad del Banco Central Europeo que obligó al Gobierno de España y al autonómico a esfuerzos de estabilidad fiscal: control de déficit público y a políticas restrictivas en el gasto público”.

Es decir, que a pesar del apoyo continuado del electorado gallego, renovado en cuatro ocasiones consecutivas, su proclamada gestión no acababa de lucir como debería.

En 2016, aseguraba en una entrevista en este diario que se presentaba a las elecciones porque se había pasado “dos legislaturas aguantando el edificio de la Xunta para que no se derrumbara, a causa de la crisis económica”, y quería empezar a gestionar en época de esplendor. Tras dos legislaturas de crisis y cuando empezaba la bonanza, llegó la pandemia. Con un cambio de política económica del Banco Central europeo, canalizado en un incremento del gasto público a través de los fondos Next Generation, algunos economistas critican que el ejecutivo gallego no tiene un plan para usar estos fondos. Agentes sociales y expertos de doce ámbitos civiles gallegos desgranan para FARO aciertos y tareas pendientes; luces y sombras de una suma de mandatos condenados al claroscuro de las crisis y el corsé de las políticas económicas. Pesan las sombras de la fusión de las cajas gallegas y la gestión de la crisis de Barreras, por ejemplo.

Entre los aciertos, los consultados señalan la apuesta por las infraestucturas, la gestión de la pandemia y la digitalización de las aulas. También, en el último lustro, valoran la planificación en la lucha contra el fuego y los incendiarios, así como el impulso de la planificación forestal.

Las principales asignaturas pendientes llegan del área de las infraestructuras ferroviarias, el apoyo a los dependientes, o una mayor defensa del medio ambiente para lograr una mayor preservación de la diversidad.

“Galicia aún no tiene plan de recuperación post-pandemia” Juan José Santamaría - Consello Social UVigo

“Sobre el papel de Núñez Feijóo al frente de la Xunta de Galicia podemos encontrar aciertos y algunas decisiones mejorables, independientemente de la sensibilidad política de quien opine”, asegura el economista Santamaría. Tras superar varias crisis y con la llegada de los fondos Next Generation, el experto critica: “A día de hoy, todavía no tenemos un Plan concreto de Reactivación, Recuperación y Resilencia de ámbito autonómico. Aunque, en parte, se puede justificar por la carencia de datos fiables de la distribución de estos fondos por el Gobierno de España, el ejecutivo autonómico pudo hacer sus deberes desde hace algo más de un año. En abril de 2020, la Xunta constituye una Comisión de Expertos para un Plan gallego de recuperación y resilencia. “Muy poco se sabe de las propuestas , más allá de algunos “proyectos tractores”. También alude José Santamaría a que la Xunta constituyó una Comisión de Expertos para un Plan gallego de Recuperación y Resilencia en abril. “A día de hoy muy poco se sabe de las propuestas de tal Comisión. Se adelantaron algunos proyectos tractores y ¿por qué no ‘proyectos locomotores’?”, se pregunta el experto. Y, en la parte de logros, la propuesta complementaria de Nuñez Feijóo al Plan del Gobierno de España para superar los efectos de la guerra en Ucrania.

“La Xunta apoyó a la industria pesquera ante el Brexit” Javier Touza - Pres. Asociación Armadores Vigueses

El presidente de ARVI quiere poner de relieve todos los eslabones de la cadena de la industria de la pesca y, con esa visión amplia, valora no solo la pesca extractiva. “Feijóo ha puesto coherencia; ha impulsado la creación de un grupo de trabajo de profesionales dentro de la Consellería del Mar”, destaca. “Galicia es una zona muy dependiente de la pesca y tenemos muchos subsegmentos de flota. No solo que operan en aguas gallegas, sino comunitarias o internacionales. Y al mismo tiempo, tenemos el sector de la transformación y acuícola, en el que somos líderes”. Por eso, Javier Touza destacaría la importancia que Feijóo ha dado al sector mar-industria y la pesca: “Ha habido un hito para mi fundamental: a raíz del Brexit nos jugamos mucho a través del comité del Arco Atlántico y la Xunta ha tenido un papel muy destacado en que la pesca gallega no fuera denostada. Esa visión de compromiso fue fundamental para todo el sector. Y año a año, se demuestra en las negociaciones de cuotas, con la presencia de la conselleira do Mar en las negociaciones de tan alta complejidad en Bruselas, en las que han aportado no sólo informes científicos y técnicos, sino análisis de impacto socio-económico.”, defiende. “Creemos que han sido claves para el éxito”, concluye.

“Falló la aplicación de una política industrial proactiva” Francisco Armesto - Economista. Foro Económico

“Desde el punto de vista financiero, ha habido una buena salud de las finanzas públicas, comparativamente con otras comunidades autónomas”, asegura, al tiempo que destaca el avance en infraestructuras. “Las exportaciones, que están en récords históricos, han sido un motor importante de crecimiento y el saldo de la balanza comercial es positivo, pero el contrapunto es que no se ha diversificado”, añade. En el último tercio de mandato, Armesto destaca un giro hacia el sector primario. “El buen hacer de las pymes y grupos de empresas ha provocado un dinamismo económico importante”. El gobierno de Feijóo, revalidado por varias mayorías absolutas, está condicionado por dos crisis: la de 2009 y la actual por la guerra de Ucrania. “Si nos centramos en el ámbito económico y en los 13 años, hay ‘claroscuros’. En las sombras, “falló la aplicación de una política industrial proactiva, también en el tema eólico y energético, así como en el sector naval, donde se hicieron parches –caso Barreras– y han aplicado políticas activas de empleo no adecuadas a la realidad”. “El IGAPE ha sido para mí una decepción porque su actuación es manifiestamente mejorable, aunque tiene grandes profesionales. También ha fallado la transparencia en el proceso de la fusión de las Cajas de Ahorro gallegas, que ha sido muy opaca”.

“Una buena gestión de la pandemia e infraestructuras ” Isidro Lago - Pres. Consello galego Colexios Médicos

En la parte positiva, para el presidente del Consello de Colexios Médicos de Galicia y del Colegio Médico de Pontevedra, está que, pese a las crisis económica se han afrontado nuevas infraestructuras sanitarias –el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, el de Pontevedra, Ourense o Lugo–. También destaca la gestión de la pandemia, las cifras de baja mortalidad en Galicia y los niveles “altísimos” de vacunación. Entre los problemas a afrontar, “y que la Xunta tiene que encarar”, está la crisis de Atención Primaria. “El origen del déficit de médicos está en la deficiente tasa de reposición. Podemos crear un hospital, pero sin doctores, viene la sobrecarga. Y la Atención Primaria, que ya era carente, lo es más: un 33% de los médicos se jubilarán en tres años y Galicia forma muy buenos profesionales (España es un baluarte) que no pueden ejercer la Medicina porque no se convocan suficientes plazas. Hay más de 7.500 médicos en España que no pueden trabajar”, explica. “A nivel hospitalario la sobrecarga se da porque muchos médicos mayores de 55 años dejan de hacer guardias”. En su opinión, los contratos precarios deben desaparecer y también la competencia entre comunidades”. Por último, cita al recurso presentado ante el TSXG sobre la propuesta de que los farmacéuticos controlen las recetas de los pacientes crónicos.

“Constatouse o efecto desgaleguizador na infancia” Rosario Álvarez - Pres. Consello Cultura Galega

“O Consello da Cultura Galega exprésase continuamente en forma de informes, estudos e publicacións arredor da situación cultural. Entre os nosos cometidos está asesorar aos poderes públicos”, sinala a presidenta do CCG. “Durante este período fixémolo con máis de 30 informes, como a Diagnose da Cultura Galega na que alertamos dunha baixada drástica tanto nos orzamentos para lingua e cultura coma no gasto público en cultura; nos barómetros e nas conxunturas periódicas, que amosaron a dureza coa que a pandemia afectou ao sector, agora en vías de recuperación pero cunhas cifras moi por debaixo das do ano 2008”. Engade: “os datos tamén reflexaron unha mellora dos índices de lectura, da participación cultural, e un incremento de empresas e de traballadores”. “No inicio do mandato de Feijoo presentamos un informe moi crítico co Decreto do Plurilingüísmo e doce anos despois as cifras amosan, tristemente, que non estabamos errados. Baixou o uso do galego e constatouse o efecto desgaleguizador na infancia e na mocidade. Queda por artellar un proxecto estratéxico para a cultura galega que se sitúe na liña do marcado na axenda 2030 e que aplique criterios de sustentabilidade. Cómpre unha aposta firme pola cultura do país, ao servizo da cidadania e no respecto á lingua propia.”

“Falta consolidar o talento e facer recambio xeracional” Elena Vázquez Cendón - Decana Matemáticas USC

“Como universitaria, súmome ás valoracións feitas polo reitor da USC sobre os últimos plas de financiamento das universidades que permiten planificar e priorizar. Valoramos positivamente a aposta que se fixo polas Matemáticas como área estratéxica e recentemente o apoio ao CITMAGA. Na xestión do talento, agradecemos o recoñecemento e apoio ao programa Estalmat-Galicia. En canto a asignaturas pendentes, está a necesidade de apostar pola captación e retención de talento nas universidades galegas”, asegura a decana. “Nomeadamente en Matemáticas, pola alta empregabilidade, igual que no ensino medio, precisamos definir un camiño con futuro para consolidar o talento formado e facer o recambio xeracional de valiosas persoas que construíron o camiño andado. O feito de ter unha única facultade de Matemáticas en Galicia xera un elemento de irmandade e colaboración que consolidamos tanto en Estalmat-Galicia como no CITMAGA e en varios títulos interuniversitarios de máster. Precisamos dotar tamén aos títulos de estruturas de apoio estables e consolidadas,xa que a parte académica xa está consolidada e, como noutras materias, somos referente nacional e internacional”.

“Falta vertebración interna co tren; é a asignatura pendente” Miguel Pazos - Prof. USC Vertebración do territorio

O profesor de Xeografía Humana e experto en vertebración do territorio e mobilidade destaca que a defensa e a inclusión de Galicia no Corredor ferroviario do Noroeste foi un éxito da Xunta, –no que Feijóo se aliou con Mañueco para pedir esa infraestrutura estratéxica–.Pazos tamén gaba unha política de Infraestructuras que permitiu avances. Iso si, pon sobre a mesa o (quizais) excesivo “desarrollismo” da Xunta, xa que “nalgúns casos hai vías de alta capacidade –nomeadamente a autovía da Costa da Morte ou Celanova– que ¿son especialmente necesarias?”, dubida. “A política de transporte gravitou moito no uso do automóvil privado e na política viaria; mentres que desde moitas instancias se reclamou que houbera unha mellor atención ó uso do ferrocarril e ata se plantexou a creación dunha rede de ferrocarrís con liñas de cercanías galega hai moitos anos por parte de conselleiros do PP... pero foise abandoando. Aínda que a Xunta non ten algunhas das competencias, na actualidade o plan de transporte público está baseado no autobús, e o ferrocarril estase quedando para a conexión no Eixo Atlántico e con Madrid”, destaca. Faltaría, na súa opinión, “vertebración interna” do tren. Entre os logros, destaca a comunicación ás áreas metropolitanas.

“Valoramos la implantación de la digitalización en el aula” Fran lires - Pres. Directores centros públicos Galicia

El proceso de digitalización de la educación en infantil, primaria y secundaria en Galicia y la creación de proyectos educativos que se adaptan a las peculiaridades de cada centro estarían dentro de los logros que destaca el presidente de la Federación de Directivos de Centros de Ensino Público (Fegadicep), Fran Lires: “La creación de proyectos innovadores a los que los centros se pueden acoger”. En el lado negativo sitúa la excesiva “burocratización de la enseñanza, en detrimento de la parte pedagógica para los equipos directivos de los centros”, que resta tiempos a la labor de índole más educativa y que se ha agudizado con el COVID. Las condiciones del profesorado, apunta –e incluso los horarios–no mejoraron en los últimos trece años. “Seguimos también con la misma regulación orgánica de centros que en 1997, desde que Celso Currás era conselleiro... y ya van unas cuentas reformas educativas a las que la normativa aún no se adaptó. Así que los centros nos vamos adaptando a los nuevos tiempos a través de los programas de educación que podemos solicitar”, indica. Pero urge a modificar el reglamento que siguió inmóvil con la LOMCE, la LOMLOE... “y se ha visto que está anquilosado”. “Debería ser inminente; en teoría, va a cambiarse el curso que viene”.

“Se sentaron las bases para una política forestal” Elier Ojea - Presidente de Fearmaga

“Los años de gobierno de Feijóo han permitido sentar las bases para el desarrollo de una política forestal (Plan forestal, Ley de tierras) y de la industria de madera que dan respuesta a los problemas del sector y a las necesidades de una sociedad que demanda productos más sostenibles”, asegura el presidente de la Federación Empresarial de Aserraderos y Rematantes de Maderas de Galicia, Fearmaga. “Destaco el esfuerzo por concienciar a la sociedad de la lacra que supone la pérdida de patrimonio forestal y el trabajo hecho que desde su administración para combatir los incendios forestales. Ha habido una reducción significativa en número de fuego y en agresividad de estos episodios”, apunta Ojea. También valora que se han tomado medidas de impulso del pino y reducción del avance del eucalipto que, “si se ejecutan, permitirán a los aserraderos mirar con optimismo el futuro”. El portavoz de Fearmaga no quiso olvidar “las campañas de apoyo a esta industria que Feijóo ha calificado como estratégica para Galicia”. Al nuevo presidente, le pide que “todas las bases que se han establecido se desarrollen y consoliden con los recursos económico y humanos necesarios”.

“En épocas de grandes crises, nunca negou o diálogo” Roberto García - Secretario xeral Unións Agrarias

“Trece anos de mandato parecen unha eternidade, pero para mudar políticas agrarias e o medio rural, é un tempo moi corto”, aclara Roberto García. “O despoboamento e o desmantelamento de servizos públicos no rural foi unha constante que non se reverteu nos últimos anos. Seguimos a ter un problema de base territorial, pese a ter máis de medio millón de hectáreas de terras abandonadas... É algo que ocorre en todas as comunidades que so aplican as políticas que veñen dictadas desde Bruselas.: a gran eiva foi que non houbo fondos para unha política agraria propia e seguimos tendo un problema de visibilización da muller no mundo rural”. “Nos últimos dous anos do mandato de Feijóo, o Pan forestal e a Lei de mobilidade de terras van no bo sentido”, engade. “E unha valoración positiva que eu faría do presidente é que, en épocas de grandes crises de tractoradas, non negou o diálogo e houbo negociación nas grandes crises do sector primario e interlocución”. “Colocáronse os viños galegos no mercado internacional pero non se pudo reverter que, sendo a principal productora de leite de España, non sexamos capaces de explotar o seu valor engadido”.

“Ha llevado al rural servicios de atención al dependiente” Isabel Gey - Pres Federación Gal. familiares Alzhéimer

Al frente de Fagal, la federación de asociaciones gallegas vinculadas al alzhéimer, Isabel Gey valora que en los últimos trece años se ha producido una “mayor visibilización del mundo del alzhéimer” y, en concreto en el mundo rural, destaca la puesta en marcha de las ‘casas do maior’ para atender a los más ancianos y dar un respiro a sus familias durante unas horas. Eso sí, matiza que la red de centros públicos de atención a personas con denfermerdades degenatrivas está gestionada por familiares y entidades sin ánimo de lucro. “Se trabajó mucho en la sensibilización del alzhéimer, con servicios de cercanía que cada vez están llegando más al medio rural”, subraya. En cuanto a las tareas que quedan pendientes, demanda “un sistema de apoyo a las familias consolidado e intervención en todas las comarcas de Galicia con servicios de cercanía y sostenibles” para los dependientes. La federación va más allá en sus demandas de atención pública: “Se hace preciso un proyecto de servicios especializados, que ya se presentó a la Consellería y que va en la línea de lo que ya funciona en otros puntos de España”, aclara.

“La Red Natura lleva 14 años en un cajón; urge ampliación” Serafín González - Pres. Soc. Galega Hª Natural

El presidente de la Sociedade Galega de Historia Natural hace una valoración crítica de los cuatro mandatos de Feijóo, con apenas ‘luces’: “A nivel medioambiental no se mejoró nada. Es más, hubo un retroceso tan fuerte que desde un punto de vista del medio ambiente fueron mandatos fallidos. La Red Natura lleva 14 años en un cajón y, mientras tanto, se están destruyendo espacios de valor ambiental. Que se amplíe la Red para cumplir la normativa europea y, sobre todo, que se haga cumplir en las zonas ya declaradas... Falta que el medio ambiente se incluya de forma transversal en las políticas de la Xunta”, valora. “Desde el punto de vista de las especies amenazadas no sacaron más que tres planes de conservación, pero no se hizo nada para controlar las especies invasoras. Los planes de evaluación ambiental son papel mojado”, prosigue. “Más aún, los órganos de participación social como el Consello Galego de Medio Ambiente y el Observatorio galego da biodioversidade se convirtieron en inoperantes”, critica Serafín González. Apunta como “urgencia” para el próximo presidente gallego y la Consellería de Medio Ambiente que cumplan y hagan cumplir la legislación ambiental y más en los parámetros de la biodiversidad amenazada.