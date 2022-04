“Mi pasión es entender el cáncer”

Buena estudiante de ciencias en el colegio “Los Sauces” y ajedrecista desde los 6 años que cuenta con varios títulos de campeona de España –es Maestra FIDE– la joven viguesa Mireya Represa, que cursa en Valencia el tercer curso del Grado de Bioquímica y Ciencias Biomédicas, ha sido seleccionada junto a otros seis estudiantes excelentes por la Fundación Barrié en la segunda edición del Summer Undergraduate Fellowship Program. Residente en Baiona de 21 años, forma parte de un selecto grupo de universitarios gallegos que podrán adquirir experiencia en instituciones de referencia internacional y orientar su carrera profesional con prácticas de laboratorio en el Departamento de Microbiología e Inmunología del Louisiana State University Health Sciences Center (Estados Unidos) durante nueve semanas.

–¿De dónde viene su interés por la Bioquímica?

–Orienté mi carrera hacia este mundo porque me encantaba la Bioquímica y la Biomedicina. Desde que empecé a ver la Biología más a fondo en Secundaria, percibí que me encanta estudiar la salud humana y realmente supe que era lo que quería aprender. Me gustaba mucho la complejidad del cáncer y conocí a una científica que había estudiado este mismo grado, en el que muchos de los docentes son investigadores.

–Siempre ha sido una buena estudiante.

–He sido siempre bastante trabajadora y he sacado buenas notas.

–Quizás suene frívolo, pero tiene 21 años y va a sacrificar su verano.

–Desde los seis años soy jugadora de ajedrez profesional, aunque ahora haya quedado algo relegado con la carrera. He ganado cinco campeonatos de España por edades entre 2010 y 2018 y he jugado campeonatos de Europa, que antes compatibilizaba con los estudios. Eso me ha ayudado a madurar como persona y a entender que a veces hay que sacrificar cosas, como la vida social, por objetivos. He conseguido títulos a nivel académico, pero jugar desde pequeña al ajedrez me ha dado resistencia. Me enseñó a no rendirme y a luchar por lo que me apasiona. Sé lo que es la constancia: si te esfuerzas, al final vas a conseguir el resultado, aunque no lo veas al principio.

–Ahora le llega el reconocimiento con esta beca. En solo unos meses estará en el Departamento de Microbiología e Inmunología de Louisiana, en Estados Unidos. ¿Lo había pensado antes?

–Obviamente, aún estoy en shock. Tras una reunión [anteayer] con el resto de compañeros he visto que el nivel es muy elevado; que todos son muy buenos estudiantes y con aspiraciones. Posiblemente, trabajaré en el Centro de Virología tumoral, donde me gustaría avanzar en la comprensión de cómo la infección de estos virus puede acabar desembocando en un tumor.

–¿Qué objetivo persigue ahora en el ámbito científico?

–Entré en la carrera porque, como dije, me apasiona estudiar el cáncer; el desarrollo tumoral y cómo cambios en nuestras propias células pueden desequilibrar nuestro sistema a nivel fisiológico. Ahora que estoy acabando, lo sigo teniendo claro.

–Pero, ¿le gustaría quedarse en España o aspira a formarse fuera?

–Aún no lo tengo claro. Me gustaría hacer un doctorado o máster y dedicarme a la investigación. Valoro pasar varios años en otro país y tener experiencia fuera de España. EE UU tiene grupos de alto nivel en investigación y esta beca es, sin duda, una gran oportunidad. Me gustaría aprender las metodologías de trabajo en el laboratorio y cómo piensan y trabajan allí. Tener la oportunidad de trabajar con investigadores que están haciendo sus tesis doctorales. Acabar descubriendo algo que pueda ayudar a mejorar la salud de las personas es un sueño. Mi plan es formarme fuera, pero tengo la familia y mi vida aquí.

–Volverá, ¿no?

–En España, el mundo de la investigación es muy competitivo, por eso es muy importante la formación si quiero volver y acceder a lo que me gusta. Es imprescindible traer conocimientos y valor diferenciador para abrirme puertas y poder contribuir a la salud humana en mi país.

–¿Le ha influido algún caso de cáncer cercano?

–Sí. Por eso también conozco las consecuencias personales de esta enfermedad y me gustaría poner mi granito de arena a la solución.