El peregrinaje de las cristianas feministas gallegas

“Dios no es un señor de barbas. No es masculino ni femenino. A veces se tiene una idea anticuada, es como verlo castigando desde lo alto del cielo”, explica desde Vigo la católica feminista y madre de dos adolescentes, Olga Álvarez. Entre las últimas lecturas colectivas en las que han trabajado está la profunda reflexión que plantea “La que es”, de la profesora de Teología en New York, Elizabeth Johnson.

Justo hace quince días, la parroquia viguesa del Cristo de la Victoria acogió la segunda reunión de preparación con motivo del Sínodo de las Mujeres. “Defendemos como cristianas la igualdad entre hombres y mujeres, en la sociedad y también en la Iglesia y apoyamos la teología feminista que trata de desterrar los clichés machistas que se introdujeron durante siglos en las creencias”, explica Olga Álvarez. Argumentos como los que sostienen el sacerdocio exclusivamente masculino –por citar un elemento ‘patriarcal’, aunque no sea el objeto de su lucha– “se caen”, aseguran, “por su propio peso”. Por citar otro ejemplo pero bíblico, la imagen que se introdujo de Magdalena en los últimos siglos, a la que ellas ven como una discípula de Jesús que, con casi seguridad, no fuese prostituta. Exeria fue la primera peregrina de Gallaecia que allá por el siglo IV viajó hasta Tierra Santa. Y así se llama también el movimiento feminista que lidera la asociación de Mulleres Cristiás Galegas Exeria, fundada ya en 1996 y que llega hasta hoy, quizás con menos prejuicios entre la sociedad y con más fuerza. Dentro de diez días volverán a tener una cita en su grupo en Vigo. Se han unido al grupo de debate creado por el citado movimiento asociativo para preparar la cita que la Catholic Women’s Council ha convocado para octubre en Roma. “Magdalena no fue una prostituta y no creemos que Eva fuese una figura histórica” De estas reuniones que católicas feministas están celebrando este año en Santiago, Pontevedra, Vigo y otras ciudades gallegas, de España y el resto del mundo saldrán propuestas de igualdad de género que luego se elevarán al Vaticano. Con cuatro libros publicados (entre ellos “Donas da nosa memoria”) y un espacio de Teología feminista, entre las precursoras de Exeria a las que todas apuntan están Marisa Vidal, Tere Miguélez, Asun Louzán y la también teóloga Carme Soto. En los grupos hay desde profesoras de Química, o Religión a graduadas en Políticas. Y edades muy dispares. Como una red que se teje con madejas de diferentes hilos, el conjunto se nutre –y colabora– con la Revolta de Mulleres na Igrexa, que visibiliza inquietudes relacionadas con la discriminación de la mujer en la Iglesia el 8M. Reclaman una institución “paritaria, más plural y menos jerárquica”, con liderazgo “compartido entre hombres y mujeres, laicos, laicas, personas consagradas y sacerdotes”. Ante quienes piensan que algo no encaja en una casa que sienten como suya y edificada por la fe, se abren varias posibilidades. Una, quizás muy concurrida, la constituye una puerta de salida. Otra más difícil, pero posible, es luchar desde dentro por abrir una ventana. Y a esa tarea se ocupan. “La Iglesia tiene que cambiar porque no es sostenible; el modelo que tenemos hoy en día fue útil muchos siglos, pero siempre tuvo procesos de cambio. Al fin y al cabo, una institución no perdura cerca de 2.000 años sin adaptarse a los tiempos y pienso que hace falta que la Iglesia se adapte: que tome las propuestas del Concilio Vaticano II y las haga reales, por ejemplo. Esa Iglesia horizontal es clave, sin dejar de lado una revisión. Tampoco el clericalismo entendido como hoy en día es sostenible: apenas hay vocaciones y, las que hay, son lanzadas a un estilo de vida poco próximo a las nuevas generaciones”. Quien habla es la graduada en Ciencias Políticas Clara Baliñas, de 24 años. Ella está vinculada a los grupos de Santiago. ¿Conocer a figuras como Lidia, Ruth, Déborah, Esther o Magdalena en una dinámica de “ Teotinder Feminista”? La idea fue todo un éxito de convocatoria con casi medio centenar de jóvenes participantes en la última Semana Santa prepandemia. Un cuestionario que trataba de aproximar la biografía de mujeres de la Biblia a veinteañeros, se basaba en la dinámica de la red social de citas –el nombre estaba sacado del famoso ‘Tinder’–. Era solo el presagio de que algo está cambiando en los movimientos juveniles de base cristiana. Entre las participantes, la citada Clara Baliñas y su compañera y viguesa Lucía Santiago; dos gallegas que hoy tienen 33 y 24 años y en común, el activismo. “Antes de comer, pensamos: no va a ir nadie”. Pero el presagio no solo no se cumplió, sino que desbordó sus previsiones, como contaba en la revista Irimia –de la Asociación Irimia de Crentes Galegos– esta politóloga. Clara y Lucía coincidían en objetivos y en la Asociación Exeria. Después de las reuniones de la asociación y un fuerte movimiento de un grupo de WhatsApp creado para tal fin (de nombre “Gallegas reconquistando”), se celebró aquel taller para acercar a las chicas y chicos gallegos a las grandes mujeres que aparecen en el Antiguo y Nuevo Testamento, “pero que no se conocen”. Y siguen tirando del hilo. La reivindicación de Lucía Santiago es más amplia: “Transparencia, publicidad de la información y acceso al conocimiento. No al secretismo”, solicita la joven. “Es fundamental ser transparantes sobre cómo nos organizamos, cómo se toman las decisiones, o el funcionamiento de los mecanismos y procesos internos. Me hago preguntas sobre mi Iglesia... ¿en una parroquia, cuánta gente sabe cómo se deciden, o quien decide, que se arregle un retablo, figura o avería?, ¿cuántos saben cuánto cobra un cura? ¿y cuántos fieles conocen la propiedad de los edificios en los que realizan sus actividades?”, se pregunta.

Clara Baliñas, 24 años: “La Iglesia debe apostar por la juventud y tener voz en redes sociales”

Para la joven Clara Baliñas el feminismo es uno de los muchos cambios que precisa la Iglesia para “modernizarse” y reconectar con la juventud. “A mi abuela quizás le pudiera ilustrar una parábola sobre el campo. Pero de ella a mí cambió tanto la vida... No es un problema de mensaje, sino de códigos. Hay otros espacios novedosos como las redes sociales en los que la Iglesia también debería de estar presente como una voz más dentro de los discursos. Pero para eso hay que estar con la juventud y apostar por ella”, sostiene.

“Yo también puedo entender a gente joven que desconecta de la Iglesia aunque la fe puede encajar con su vida”, alega. Con respecto a su paso por Exeria, Clara reflexiona: “Milité en otras asociaciones en las que notaba que algo faltaba, que no acababan de llenarme. Sin embargo, aquí encontré ese espacio de Iglesia feminista y gallega. Es lo que mejor se ajustó a mi identidad y a mis valores. Y donde la calidad humana es brutal”. Nacida en una familia de creyentes, esta graduada en Ciencias Políticas tuvo presente la Iglesia católica en toda su vida. “Es coger ese camino y darle sentido”, reconoce la joven. “Sí que hubo un momento de tener que enfrentarme a mi fe y plantearme si nació de mí misma o me vino impuesta. Pero para mí, la llave es ser católica”, resume.