Falta de empleados y de material y altos precios, tras el 77% de las obras paradas en viviendas

Un momento “histórico” para la rehabilitación en Galicia, por el gran flujo de ayudas europeas a la eficiencia energética en viviendas particulares y edificios –cambio de puertas, ventanas y calderas, por ejemplo–, peligra por la tormenta que azota al sector de la construcción y en especial, el de las reformas, con una espiral de sobreprecios y carencia de materiales y mano de obra. Así lo alerta el presidente del Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos, Roberto Medín Guyatt.

Los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial del Plan de recuperación, transformación y resiliencia –financiado con los fondos europeos Next Generation– permitirán ahorrar hasta un 50% del gasto en energía en comunidades de edificios construidos antes del año 2000. Las subvenciones para pagar estas obras podrían llegar incluso al 80% de su coste.

Para toda España está prevista una aportación de 4.420 millones de euros. ¿Y en Galicia? La cifra rondará los 70 millones de euros anuales en ayudas de 2021 a 2023. El total: unos 200 millones.

Pero la incertidumbre sobre cómo evolucionarán los acontecimientos en los próximos meses puede afectar a la ejecución de los fondos Next Generation. Y pone un ejemplo: “Los constructores y promotores están dando presupuestos con validez solo de 10 a 15 días; si pasadas dos semanas no se hizo el acopio de materiales, ya no garantizan ese precio”, advierte Medín, quien conoce casos de “empresas que paran su actividad temporalmente porque no tienen materiales para trabajar”.

El encarecimiento de la energía y los combustibles y la carencia de materiales básicos en la construcción o las dificultades para encontrar mano de obra cualificada están detrás de un 77% de los motivos reconocidos de la parálisis de las obras en la comunidad en estos momentos. Así lo desvela un informe del Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos sobre la paralización de obras en viviendas y rehabilitaciones. La primera causa es el encarecimiento de los materiales, que estaría detrás de un 35,6% de casos; por delante de la escasez de suministros, que explica un 24,5% de las obras paradas; la falta de mano de obra, que se sitúa con un 17,8% como tercera causa; y en alza de los costes energéticos (13,3%).

El informe se hizo en base a datos de colegiados en A Coruña, con 45 obras paralizadas, pero que el resultado es extrapolable a toda Galicia.

“Se puede dar la circunstancia de que nos den mucho dinero procedente de la UE pero que no podamos gastar”, cuenta Medín. Incluso teme que no haya suficientes empresas para ejecutar tanto volumen de proyectos de rehabilitación que saldrán al mercado. Alerta además de que si no se puede ejecutar una parte importante de los fondos Next Generation asignados para 2022, y que dependen en gran parte de la construcción, ese dinero habría que devolverlo.

“En 50 años, no recuerdo un momento igual de propicio que este: la oportunidad es única. En décadas no volverá a presentarse una ocasión así para rehabilitación energética de vivienda como la que viviremos en Galicia en los próximos dos años”, sostiene el presidente del Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos.

“No hace faltar ir fuera de Galicia a buscar suministros de primera calidad” Roberto Medín Guyatt - Presidente del Consello Galego Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos

–Han diseñado una calculadora para estimar cuánto podría obtener una comunidad de vecinos en ayudas...

–Los arquitectos técnicos pretenden ayudar así a comunidades de vecinos, administradores de fincas o propietarios de una casa unifamiliar a calcular el coste de los trabajos de rehabilitación energética que serán subvencionados: cuanto más haga en su edificio o vivienda, más va a recibir. Está hecha por el Consejo General de la Arquitectura Técnica en España (CGATE) –al que pertenecen los colegios de la Arquitectura Técnica de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, integrados a su vez en el Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos–.

–¿Por qué podría incidir tanto la falta de mano de obra a la hora de no poder captar fondos?

–En las obras de rehabilitación energética el empleo de mano de obra es un 1,7% veces mayor que una obra nueva. De ahí la importancia que tiene no tener trabajadores en este momento. Las obras nuevas tienen maquinaria pesada, las de rehabilitación medios auxiliares y herramientas menores.

–¿Qué se puede hacer para frenar esa especie de tormenta perfecta que podría frenar el número de proyectos de rehabilitación y, por tanto, el acceso a los recursos europeos?

–Debemos de utilizar materiales gallegos, prescribir materia prima de proximidad. En Galicia tenemos materiales excepcionales, sobre todo para estas obras de rehabilitación: tenemos esa oportunidad. Para obras que consisten, por ejemplo, en poner una “piel nueva” al edificio o la cubierta, aislándolas bien, con espesores de 10 a 14 centímetros o cambiar las ventanas: pues en Galicia tenemos el mejor aluminio de España y la teja cerámica o pizarra. Que no vayamos tan lejos de casa a buscar materiales si aquí al lado y con un transporte barato podemos tener materiales de primera calidad.

–¿Barajan más soluciones ?

–Los distintos agentes implicados en la actividad constructiva que integran el Foro de la Construcción solicitamos a las administraciones favorecer la contención de los precios de la energía y de los combustibles, de tal modo que se garantice la actividad de la industria que permita asegurar el abastecimiento de materiales y la contención del coste en las obras; facilitar la ampliación de plazos de las obras en ejecución; permitir la ampliación de plazo en la entrega de viviendas; permitir modificaciones en los contratos para lograr su reequilibrio económico y la puesta en marcha de un mecanismo de revisión de precios simple y fácil de aplicar. También permitir la presentación de ERTEs por causa de fuerza mayor a las empresas del sector.