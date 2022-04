La nueva Unidad de investigación dotada de 15 agentes ambientales que se desplaza por Galicia en busca del foco del fuego desde el verano pasado y que, con su visión, la del dron, la experiencia y los ‘vestigios’, trata determinar las causas, ya presenta su primer balance. Esta Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO) abrió un total de 242 diligencias de investigación en 2021, año de su puesta en marcha e identificó a una docena de incendiarios.

En respuesta a una pregunta del PPdeG en la Comisión de Agricultura, el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, ha valorado el trabajo realizado por los miembros de esta unidad puesta en marcha en agosto pasado, por lo que ha destacado como “muy significativo” el resultado de su labor. No se esperaba “semejante capacidad” de apertura de diligencias en solo unos meses, destacó. Igualmente, ha resaltado la labor de disuasión que supone el trabajo de esta brigada especializada, sobre todo por la capacidad de desplazar a varios miembros a una zona en un día. Explica que, en el periodo de riesgo extremo del año pasado, se realizaron 12 dispositivos de este tipo ante la sospecha de ola de fuegos, una “labor sorda” y “poco mediática”, pero que supuso que no hubiese “ni un solo incidente” en esos lugares durante ese tiempo.

Rodríguez defiende que la “especialización es el único camino” para la investigación de incendios, por lo que cree que la UIFO debe desarrollarse más. Ahora se trabaja en el diseño de un curso de especialización de 140 horas, que se prevé impartir a partir de mayo y habilitará para formar parte de la unidad.