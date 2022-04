Las víctimas del Alvia piden una investigación independiente antes del juicio

Desde que en julio de 2013 descarriló el Alvia que cubría la línea Madrid-A Coruña a escasos tres minutos de la estación de Santiago no hubo año en que las víctimas y sus familiares no se manifestasen para exigir que se depurasen responsabilidades técnicas, penales y políticas por los 80 pasajeros fallecidos y 145 heridos. Tras una larga instrucción –se cerró en abril del año pasado–, el Juzgado de lo Penal número dos de Santiago puso esta misma semana fecha para el juicio en que solo sentarán en el banquillo dos acusados: el maquinista del convoy, Francisco José Garzón, y el entonces director en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte. Arrancará el próximo mes 30 de septiembre y se prolongará hasta mayo. Casi nueve años después del accidente y un día después de que trascendiese el calendario del macrojuicio, en el que serán citados a declarar más de 700 personas entre testigos y peritos –el triple de los llamados al macro proceso del Prestige–, las víctimas vuelven a cuestionar el largo proceso judicial y poner en entredicho las conclusiones de la instrucción.

Celebran que, por fin, se haya fijado una fecha para el juicio, pero advierten de que una “justicia lenta, no es justicia” ya que en estos años algunas víctimas y familiares han fallecido. “Para ellos, nunca habrá justicia”, lamentan desde la Plataforma de Víctimas del Accidente del Alvia, que, una vez más, exigen que se realice la investigación técnica independiente que pide Europa antes del inicio del juicio para que pueda incorporarse al proceso judicial. Para el colectivo, la “demora “en la celebración del juicio “no es casual”, sino que es responsabilidad de las diferentes instituciones del Estado. “Sufrimos un cambio de juez pese a nuestra petición al Poder Judicial y la inacción total del primer fiscal, que tuvo que ser sustituido”, relatan desde la plataforma, que además critica la “ocultación y demora de entrega de documentos por parte de Fomento, Renfe y Adif”; así como cuestiona los peritos “impuestos” por la Xunta “sin experiencia ferroviaria, que demoraban y plagiaban otros informes”, junto con la “acumulación de retrasos y errores graves por parte del juzgados”. Insuficientes imputados Para las víctimas es “insuficiente” que solo se siente en el banquillo a un alto cargo: el entonces director de Seguridad de Adif. “Existían claras responsabilidades por parte de Renfe, que tuvo constancia por escrito de un aviso de un jefe de maquinistas sobre la peligrosidad de la curva de Angrois y, sin embargo, no actuó en consecuencia”, cuestionan. Y en el punto de mira también colocan la gestión de los entonces ministros de Fomento José Blanco (PSOE) y Ana Pastor (PP). En la etapa del primero, advierten de que hubo “modificaciones importantes del proyecto original”, cuya repercusión en la seguridad –sostienen– “resulta obvia”. En la etapa de Pastor, censuran, se produjo la desconexión del sistema ERTMS “sin previamente realizar una evaluación del riesgo”. “La justicia desmonta la verdad oficial, que con Ana Pastor al frente de Fomento quisieron imponer: que se hizo una investigación independiente, que el maquinista era el único responsable y que el accidente no era de Alta Velocidad”, sentencian.