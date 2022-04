La Xunta desiste de impugnar ante el Supremo el reparto de los fondos europeos para empleo

La Xunta no impugnará, finalmente, ante el Tribunal Supremo, el reparto de fondos europeos destinados al empleo aprobado el pasado mes de octubre por el Gobierno central. Fueron 9 millones de euros que se distribuyeron entre Navarra, País Vasco, Extremadura y Valencia, dejando fuera a todas las demás comunidades. El Ejecutivo gallego había remitido un requerimiento a Moncloa reclamando explicaciones y avisando, si la respuesta no era convincente, con acudir a la justicia. Sin embargo, el conflicto no irá a más porque la Xunta ha renunciado a emprender la vía judicial al apreciar una rectificación en el proceder del Gobierno central y obtener la promesa de que este tipo de fondos se ampliarán, en futuras convocatorias, al resto de las comunidades.

El cambio de criterio del Ejecutivo autonómico se ratificó la pasada semana tras la reunión, el miércoles, de la Conferencia Sectorial de Empleo, donde Moncloa confirmó las explicaciones que con anterioridad había trasladado a la Xunta. Y también se produce en un momento en que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha asumido el liderazgo nacional del Partido Popular. Por contra, este mismo reparto sí fue llevado ante el Tribunal Supremo por la Comunidad de Madrid. "Decisión ilegal" En su momento, la Xunta consideró que el Ministerio de Trabajo había asignado de forma directa estos recursos en una decisión “ilegal” y que vulneraba las competencias autonómicas, por lo que el pasado mes de diciembre remitió un requerimiento al Consejo de Ministros para instarle a revertir ese reparto discrecional, bajo advertencia de que si no recibía respuesta o no estaba de acuerdo con la contestación, entonces Galicia acudiría a la vía judicial para impugnar la distribución de esos fondos de empleo. Fueron 9 millones de euros asignados a Navarra (3 millones), Extremadura (2), Valencia (2) y País Vasco (2) atendiendo a la despoblación que afecta al Pirineo Navarro y a la diversidad sectorial, industrial, de servicios y agraria de la estructura socioeconómica de las otras tres autonomías. Galicia, por su parte, defendía que las políticas activas de empleo son competencia de las comunidades autónomas, que el Gobierno detrajo fondos de forma discrecional del montante global para proceder a su asignación a pesar de que ningún ministerio puede gestionar estos recursos de forma directa, y en que se incumplía la ley estatal de subvenciones, además de no pasar el asunto previamente por la Conferencia Sectorial de Empleo para acordar los criterios del reparto. Proyectos piloto Pero el conflicto se ha desactivado porque el Gobierno central explicó primeramente a la Xunta de forma bilateral que se trataba de fondos para desarrollar una serie de proyectos piloto en esas comunidades que luego podrían extenderse al resto de autonomías, permitiéndoles así acceder a este tipo de fondos del Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Y este compromiso se concretó en la Conferencia Sectorial de Empleo celebrada el miércoles pasado. De hecho, el Ministerio de Trabajo anunció que en abril se abrirá el plazo para que todas las comunidades hagan sus propuestas. “Si bien se han perdido unos meses clave, porque lo cierto es que hay cuatro comunidades que ya están desarrollando sus proyectos mientras el resto aún estamos en la fase de presentación y selección, Galicia considera que el Estado ha rectificado y por tanto no presentará el recurso contencioso”, indican fuentes de la Consellería de Emprego e Igualdade, dirigida por María Jesús Lorenzana.