El teletrabajo y la educación digital elevan en 64.500 los hogares con ordenador o tablet

La pandemia ha acelerado la dotación de ordenadores en los hogares gallegos. Con la generalización del teletrabajo y la extensión de la educación digital, a muchas familias no les quedó otro remedio que ponerse al día y comprarse un equipo informático o una tablet. Si en 2020, cuando estalló la crisis sanitaria del COVID, el 72,1 por ciento de las casas en Galicia contaban con uno de estos dispositivos, un año después se dio el salto al 78,7 por ciento de los hogares. Fue el mayor incremento de España. Esto en cifras absolutas supone que 769.300 familias disponen ya de algún equipamiento informático. Son 64.500 más que un año antes, según datos del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad.

Durante el confinamiento, encerrados en casa, el ordenador se convirtió en una herramienta imprescindible, no solo para trabajar, –las videoconferencias y las reuniones telemáticas se pusieron de moda– sino también para que los niños no perdieran el hilo de las clases, hicieran trabajos y se mantuvieran en contacto con sus profesores. De hecho, en muchos hogares con ordenador incluso hubo que comprar un segundo equipo. Y, por supuesto, aquellos más rezagados, que aún no contaban con ningún ordenador, portátil o tablet en casa, se vieron obligados a conseguir uno.

No necesariamente todos estos equipos salieron del bolsillo de las familias. De hecho, administraciones públicas y empresas repartieron ordenadores para afrontar el trabajo desde casa o estudiar. En el caso de la enseñanza, solo el programa Educa en Digital distribuyó 14.502 ordenadores en la comunidad gallega. Galicia fue la octava autonomía más beneficiaria por la entrega de estos ordenadores para garantizar la inclusión digital de los niños con menos recursos.

En el resto de casos sí fueron las familias las que tuvieron que hacer el esfuerzo económico de comprar un ordenador, un portátil o una tablet.

“Cabe resaltar el caso de Galicia que en un año ha visto aumentar en casi siete puntos el porcentaje de hogares con algún tipo de ordenador (incluyendo dispositivos como tablets o netbooks) al pasar del 72,1 por ciento al 78,7 por ciento en el último año”, explican desde el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad. “Esto se explica por la necesidad de comunicación, de estudios a distancia y el teletrabajo”, aclaran.

También Murcia, Comunidad Valenciana, Asturias, Castilla y León, Canarias o La Rioja han visto importantes subidas en el número de familias con ordenadores en el último año.

A pesar del fuerte incremento de casas con equipamiento informático, Galicia sigue estando a la cola de España. De los núcleos familiares de Galicia con al menos un miembro de entre 16 a 74 años solo el 73,1 por ciento tiene ordenador: 714.600 (si se suman las tablets se eleva a 769.300). Es el cuarto porcentaje más bajo de España, solo por delante de Castilla-La Mancha, Andalucía o Extremadura. En el lado opuesto, están Madrid, Cataluña, Baleares, Aragón y Navarra con más del 80 por ciento de las familias equipadas con ordenador.

La brecha

En el rural, donde había un menor despliegue tecnológico, fue donde más crecieron los hogares dotados de algún equipo informático, según el informe del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad.

Donde más crecieron las casas con equipos informáticos fue en el rural

Según el análisis de esta entidad, la carencia de ordenador fijo o portátil es más frecuente en hogares unipersonales o de dos miembros, sin hijos que convivan en casa, con ingresos mensuales por debajo de los 1.600 euros y que vivan en zonas rurales.

En España dos de cada tres hogares (el 66,6 por ciento) situados en estas áreas rurales disponía de ordenador en 2020. Sin embargo, durante el año de la pandemia este porcentaje aumentó en casi cinco puntos porcentuales hasta el 70,9 por ciento. La explicación de este despegue tecnológico en el rural, además del teletrabajo y de la educación digital, puede estar también, según el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, en el cambio de residencia temporal o definitivo de muchas familias de zonas urbanas que a raíz de la pandemia decidieron trasladarse al campo.

Además del componente rural, un tipo de hogar especialmente vulnerable ante la carencia de ordenadores es el monoparental. Aunque la brecha entre familias monoparentales y hogares de parejas con hijos se redujo en el último año, en España aún existe una diferencia de 12 puntos porcentuales. Además hay que tener en cuenta que el 81 por ciento de los hogares monoparentales está encabezados por una madre.

las claves

El 78,7% tiene ordenador En 2020 los hogares gallegos con ordenador o tablet eran el 72,1%. Este porcentaje saltó el pasado año al 78,7%.

Reparto de ordenadores Al incremento contribuyó el reparto de ordenadores. En enseñanza el Gobierno entregó 14.500 en Galicia.