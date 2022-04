“Magdalena no fue una prostituta y no creemos que Eva fuese una figura histórica”

La viguesa y monja josefina, Carme Soto, es licenciada en Historia Contemporánea y doctora en Teología en la especialidad de Biblia. Vive en un barrio de Salamanca, a caballo entre el espacio académico y humano: coordina la comunicación de la congregación y publicó la obra “Cuando Dios habla no solo en masculino. La teología feminista”. Hoy estará (a las 17.00 horas) en la parroquia del Cristo da Victoria, en Vigo. Como Carme, cada vez más voces femeninas en el seno de la Iglesia releen con un prisma de creyentes, pero menos ‘androcéntrico’, los textos bíblicos.

Ficha personal La religiosa gallega Carme Soto es licenciada en Historia Contemporánea y doctora en Teología en la especialidad de Biblia. Además pertenece a la Asociación de Teólogas Españolas, a la Asociación Bíblica Española y al Consejo de Redacción de las revistas “Encrucijada” y “Reseña Bíblica”.

–¿Qué es la teología feminista?

–Lo que las teólogas feministas hacemos es plantearles preguntas nuevas a los textos desde una perspectiva de género. También los textos te responden cosas diferentes. Por ejemplo, ¿cómo expresan o viven la experiencia con Dios las mujeres que aparecen en la Biblia? Me centro en la experiencia de la salvación cristiana desde la Teología feminista. Normalmente solo se habla de cómo se han encontrado con Dios los varones y cómo han expresado o narrado la experiencia ellos. Al final, el marco es muy androcéntrico, o patriarcal... a veces, incluso machista, porque el contexto de la sociedad lo era. Nuestra aportación como mujeres al pensamiento cristiano ahora se va haciendo más palpable.

–¿En qué se traduce?

–Se van visibilizando algunos elementos, que habían quedado ensombrecidos, porque los narradores son hombres. Pongo de relieve las experiencias de mujeres tanto del antiguo como del nuevo testamento, que quizás no tienen tantas líneas o protagonismo, pero están y tienen una palabra que a veces ignoramos.

–La expulsión del paraíso se debió a una mujer que dialogó con una serpiente, que era el demonio, para luego influir en un hombre. Y llegó el pecado.

– Las narraciones quieren responder a la experiencia del fracasao humano frente al mal, pero no son figuras históricas, sino narrativas. A Eva solo la centramos en el tema de la manzana y del árbol. En el texto hebreo no aparece la palabra pecado hasta el capítulo 4 con Caín. En el relato de Eva se habla de ‘trasgresión’ de un mandato. La figura femenina tiene protagonismo porque dialoga con la serpiente, pero el hombre también está. Lo que pasa es que se han hecho lecturas machistas. Hemos heredado algunas de estas versiones, porque llegamos a los textos no por haberlos leído, sino por transmisión oral. Eva, después de la maternidad en los textos tiene una experiencia más positiva y un encuentro con Dios. En el antiguo testamento, la experiencia de la maternidad es también el espacio fundamental de la mujer para Rebeca y otras matriarcas.

–Y luego, la pecadora María Magdalena.

–En el Nuevo Testamento hay textos que citan a María Magdalena, que es una figura central en los relatos y que, sin embargo, ha ido adquiriendo un tinte negativo a lo largo de los siglos. En ningún momento ha sido una pecadora: los textos no lo dicen en ningún momento. Es una relectura de esa figura, a la que se identifica con otros personajes y que, de alguna manera, la memoria colectiva cristiana la acaba situando como una prostituta. Pero los textos no lo dicen en ningún momento. En los primeros siglos, hay distintas tradiciones de relatos apócrifos que quedaron fuera de la tradición de la Iglesia en los que aparece con claridad su discipulado y liderazgo. La idea de que Magdalena era una prostituta se consolida en el siglo VI, identificándola con otra María, que aparece en los evangelios como pecadora y unge los pies a Jesús. Eso ayuda a que pierda su lugar como discípula relevante.

–¿Apuestan por una integración mayor de la mujer en el día a día de la Iglesia?

–Claro, en estos momentos y desde la perspectiva del Papa Francisco, que quiere abrir los marcos tan jerárquicos y clericalizados de la Iglesia, en los que las mujeres por muchas razones han sido excluidas del espacio de la palabra desde muchos siglos atrás y de la posibilibidad del sacerdocio, vinculado al liderazgo. Las mujeres han quedado siempre en un segundo plano. Está cambiando y es una oportunidad para que las mujeres nos integremos en un espacio mayor que la Iglesia hoy puede abrir y en el que tenemos algo que decir. Hay un movimiento nuevo: lo que da pertenencia a la Iglesia es el bautismo, no el rol que puedas ejercer. No es un proceso rápido ni sencillo, pero es imparable en espacios de democracia.

–¿Cuál es la principal reivindicación?

–Hay que replantear y resituar los Ministerios y los ámbitos de liderazgo y que se escuche a las mujeres no solo en la catequesis, sino en los ámbitos en los que se toman decisiones. Desde las parroquias a las Diócesis y el ámbito más general. No está tanto en poder ser cura o no, sino que cualquier mujer o varón pueda elegir dónde quiere estar en la Iglesia y tenga palabra.

–¿Qué le plantearía mañana al Papa si tuviera una audiencia?

–Que nos escuche y nos deje expresar a las mujeres cómo nos sentimos y experimentamos la fe. también, nuestro malestar por donde nos han colocado, dentro de la Iglesia y en la sociedad civil. Empieza a haber mujeres en espacios del Vaticano, pero que se impulsen en las Diócesis lugares para construir y seguir democratizando la Iglesia como institución.

–¿Cómo es la Iglesia gallega?

–Hay dos: una más institucional, más clásica y tradicional; devocional. Y otra, más comprometida con la realidad, que está muy vinculada con la opción más rural, obrera y culturalmente gallega, también más feminista. Las dos van en paralelo.