Galicia sí dará Filosofía en la ESO

Esta semana, tras conocer el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas que el Gobierno propone para el Bachillerato, la Consellería de Educación anunciaba que aprovechará la parte de elaboración del currículo que le corresponde, en torno a la mitad de lo que se enseñará en los institutos gallegos, para “ampliar” los contenidos a los que acceden los alumnos. En especial, anunció el conselleiro, Román Rodríguez, en lo relativo a “reforzar” la parte de contenidos “humanistas”.

Si ya el martes explicaba que una de las consecuencias de esa apuesta es la de no limitarse a dar Historia de España a partir de 1812, como propone el Ejecutivo central, sino empezar “más atrás” para que el alumnado “no pueda ser manipulado” y desarrolle su “capacidad crítica”, este miércoles avanzaba en una entrevista a la Radio Galega que Galicia integrará el grupo de las autonomías que eligen impartir Filosofía en la etapa de la ESO, después de que la reforma educativa suprimiera la obligación de ofertar esta asignatura como específica de opción, como figuraba en la Lomce.

Aunque Román Rodríguez no especificaba ayer en qué curso se incorporaría la materia, hasta ahora los institutos, con arreglo a la antigua normativa, la ofertaban como optativa específica en 4º de la ESO.

Ciudadanos "críticos"

Dado que Galicia es de las comunidades que solicitó, y no en una única reunión, la inclusión de Filosofía entre las materias opcionales en 4º de ESO, es previsible que ese sea el curso elegido en ESO para impartirla. No obstante, Rodríguez indicó que en estos momentos los equipos de trabajo están perfilando la parte autonómica para tomar la decisión de cómo encajarla. En todo caso, recalcó, el objetivo es “formar ciudadanos críticos, libres y que no sean manipulables”.

Mientras que en la “ley Wert” su oferta era obligatoria en esta etapa educativa, en la “ley Celaá” esa decisión queda en manos de las comunidades y Galicia se suma así a la mayoría autonomías que han expresado esa misma resolución: Madrid Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura o Euskadi. En Baleares y Aragón incluso barajan darla dos años, empezando con una introducción en 3º de la ESO.

Respecto a quienes cuestionaban el suprimir la obligatoriedad de ofertarla como optativa en la Lomloe, la ministra de Educación, Pilar Alegría, defendió en un tuit cuando se aprobó el real decreto de mínimos de la ESO que los contenidos de la materia sí “serán obligatorios” en Secundaria, pero estarán presentes “en la asignatura de Valores Éticos y Cívicos”, hasta entonces “una optativa”. Además, resaltó que la normativa actual recupera su estatus de obligatoria en 2º de Bachillerato, una medida que afectaría, asimismo, al curso 2023/2024.

Por otro lado, Galicia no solo enfatizará los contenidos humanistas, indicaba el conselleiro en el programa Galicia por Diante, sino que unirá esa apuesta al impulso de competencias técnicas y STEM –las relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas–.

El conselleiro aludió de nuevo a los retrasos en las normas estatales que van a provocar, dijo, que en Galicia se vaya a “iniciar el curso sin tener aprobados los decretos”. Igualmente, volvió a cargar contra la “devaluación de la cultura del esfuerzo” y la ruptura con la igualdad de oportunidad y con el papel de la educación como “ascensor social” que, a su juicio, conlleva la nueva ley de educación.