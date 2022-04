Un tercio de universitarios que piden beca reciben un no por respuesta

Alrededor del 55 por ciento de los estudiantes que comienzan cada año una carrera en los campus universitarios gallegos consiguen una beca de la Administración General del Estado para ayudarles a sobrellevar sus gastos académicos, aunque no todos los que la solicitan logran hacerse con estos apoyos. Uno de cada tres alumnos que la pide recibe un no por respuesta del Gobierno central y en la mayor parte de los casos las razones argumentadas para desestimar la petición son económicas o académicas. Las económicas suponen que, una vez comprobado con la Administración tributaria los niveles de renta familiar, la unidad familiar de los interesados superan el nivel de ingresos que da acceso a la subvención. Las académicas implican que no ha superado los requisitos mínimos académicos –materias, créditos– que van asociados a la concesión.

