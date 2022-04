Feijóo avanza un relevo “muy rápido” en la Xunta: “En mayo, todos en sus puestos”

Alberto Núñez Feijóo fijó este martes de forma oficial un plazo estimado para cerrar su relevo al frente de la Xunta, cuya presidencia abandonará para centrarse en su papel como líder del PP a nivel estatal y puntal de la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez. “No voy a dedicar meses, voy a gastar semanas”, avanzó en el Parlamento en su primera intervención ya como jefe de los populares en España. Antes, en una entrevista aseguró no solo que la transición en el Ejecutivo gallego será “muy rápida”, sino que se concretará antes del mes de junio. “En mayo estarán todos en sus puestos”, aseguró en Onda Cero.

La política gallega está pendiente de los movimientos que genere el adiós de Feijóo, al que la oposición afeó estar “ausente” de sus responsabilidades institucionales para centrarse en restañar las heridas del PP tras la crisis que derivó en la salida de Pablo Casado.

Feijóo dirá adiós a la Xunta en “semanas”, pero prepara su relevo en el Ejecutivo al mismo tiempo que al frente del PPdeG. Su sustituto como jefe del partido le garantizará a este su candidatura a las elecciones autonómicas de 2024. En el partido se mira a Alfonso Rueda, vicepresidente primero, como favorito para compaginar ambos puestos, a pesar de los intentos de las baronías de Ourense y A Coruña por abrir el proceso orgánico para jugar sus cartas sucesorias.

En el caso de la Xunta, Feijóo ha asegurado que será “previsible” y ayer conminó a Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, a “ir preparando el debate de investidura”, al tiempo que rechazó los ataques de esta por el hecho de que “por primera vez los gallegos no tendrán al presidente que eligieron, sino a uno puesto a dedo: un dedazo suyo, eso sí, si es capaz de cuadrar el sudoku interno de las baronías del PP”. Es el Parlamento el que elige al presidente en un sistema parlamentario, le recordó el de Os Peares. En todo caso, será la primera vez en que asuma la presidencia alguien que en unas elecciones no fue candidato de su partido al puesto.

En el PP crece la expectación por conocer los planes de Feijóo para afrontar su sustitución. Tras la incorporación del núcleo duro del PPdeG a la dirección estatal del partido, crecen las voces que consideran que impulsará un congreso exprés en Galicia –a nivel estatal se organizó en menos de un mes– para designar nuevo presidente del partido y luego entregarle las riendas de la Xunta. En ese escenario, Rueda es el favorito.

Feijóo se enfrentó ayer en el hemiciclo a los ataques de Pontón y del portavoz parlamentario de los socialistas, Luis Álvarez. “Es una falta de respeto que no diga cuánto tiempo va a mantener un gobierno interino”, afeó la primera, que vinculó la demora con la intención de Feijóo de “dejar todo atado y bien atado” y a que “las aguas del PP no tienen tanta calma como parece”. Por su parte, el socialista resumió: “Usted ya no está aquí y no le importan los problemas de los gallegos”. Más tarde, el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, acusó a Xunta y PP de “estar más preocupados por las quinielas que por salvar cientos de miles de empleos en Galicia que se encuentran al borde del abismo”.

En la Cámara, Feijóo tiró de retranca y recordó los tres meses que Pontón se tomó para decidir si mantenía el liderazgo del BNG. “Yo no agotaré esos tiempos. En semanas asumiré la responsabilidad de dejar paso a un compañero o compañera”, prometió el jefe del Ejecutivo gallego desde 2009.

Visibilidad

Feijóo prepara su salida de Galicia para asentarse en Madrid, donde reconoce que baraja la opción de ocupar un puesto en el Senado por designación autonómica para tener una plataforma institucional desde la que defender su proyecto y confrontar con Sánchez. Al ser preguntado directamente por su acceso a la Cámara Alta, recordó que “ya es presidente de los grupos simplemente por ser presidente del PP”. “Y en ese contexto decidiré si me incorporo a la Cámara Alta o no”, indicó en Onda Cero.

La vicepresidenta primera del Senado, la socialista Cristina Narbona, ya dio por hecho ayer que Feijóo tendrá acta de senador, decisión que “tiene toda la lógica” y supondría una “buena noticia” para la institución, que ganará “visibilidad”. “Yo creo que sí será senador y que cumplirá aquí sus funciones de liderazgo; y además tiene toda la lógica”, resumió.

Por si acaso, la portavoz socialista en el Senado, Eva Granados, avisó a Feijóo: “Ser portavoz significa ejercer a diario, y no venir solo cuando hay cámaras y focos”.

El movimiento de Feijóo es inédito, pues nunca antes un presidente de la Xunta había dimitido. Una vez firme su renuncia, el gobierno cesará y se mantendrá en funciones. El Parlamento dispondrá de un máximo de un mes para nombrar sucesor, algo que la mayoría absoluta del PP garantiza. A partir de ahí, el nuevo presidente deberá nombrar nuevo equipo.

Solo otro diputado puede ser elegido presidente, pero de cumplirse los pronósticos y ser Alfonso Rueda el elegido, tendrá que designar al menos a otro conselleiro para que lo releve al frente de las carteras de Presidencia, Xustiza y Turismo. También deberá nombrar director xeral de medios, al menos. Por eso, Feijóo declaró ayer que en mayo “estarán todos en sus puestos”. No se trata solo del presidente. Rueda incluso podría remodelar el Consello y optar por nuevos conselleiros.

Un nuevo Consello de la Xunta

En el PP se considera la opción más probable que mantenga el equipo actual en sus puestos para que la transición sea tranquila y sin un ruido que no agradaría a Feijóo, que se instalaría en la calle Génova con un mensaje de unidad estatal dejando tras de sí un conflicto interno en Galicia.

Además, la posición de Rueda, que no genera unanimidad como sustituto y, por tanto, deriva en debilidad interna, no aconseja granjearse enemigos nada más llegar. Solo Conde, entre los miembros del Consello, es también diputado, por lo que un cese supondría enviar a casa a sus actuales compañeros de gobierno.

El reciente congreso de Sevilla ofreció pistas en privado del intento de Rueda de acercarse a algunos miembros del partido con los que ha mantenido tiranteces, como Román Rodríguez, actual conselleiro de Educación e Cultura.

Por otro lado, el futuro de Feijóo monopolizó un cara a cara con la oposición que también utilizó para criticar al Gobierno de Pedro Sánchez, al que culpó de que la inflación roce el 10% y se incumplir la promesa de bajar impuestos, plasmada en la declaración conjunta de la Conferencia de Presidentes. “Yo no mentiría a los españoles”, marcó distancias con Sánchez.

Un diputado del BNG tacha de “xenófobo” al PP

La Cámara gallega fue escenario ayer una bronca a propósito de la alianza del PP y Vox, que gobernarán en coalición en Castilla y León. El diputado nacionalista Luís Bará acusó a los populares de que “su alternativa es gobernar y blanquear a la ultraderecha”, lo que “ya están haciendo en Castilla y León, en Madrid, en Andalucía”, a través de “una agenda antigallega, machista y xenófoba”. Esas calificaciones generaron quejas por parte de los parlamentarios del PP en una trifulca en la que intervino, informa Europa Press, el presidente del hemiciclo, el popular Miguel Santalices. Este emplazó a Bará a retirar los términos “machista” y “xenófoba”. Ante la negativa del diputado nacionalista, el dirigente del PPdeG ordenó borrar esas menciones del diario de sesiones parlamentario. “Hay algunas palabras que ofenden la dignidad de un grupo […] Yo milito, para bien o para mal, en ese grupo y me siento ofendido [...] Soy el presidente, pero soy del Grupo Parlamentario Popular, que son los que me votaron”, defendió Miguel Santalices.