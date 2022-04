El 12% de los médicos que atienden a menores en Galicia no son pediatras

Un 12% de los doctores que atienden a menores de 16 años en Galicia son médicos de familia y no pediatras, es decir, carecen de la formación en esa especialidad MIR, aunque sí puedan haber completado un curso de Puericultura. Así lo reconoce la Consellería de Sanidade, que insiste en que toda la población pediátrica tiene garantizado el Plan de Saúde –desde controles al plan de vacunación– y que, por contra, el 88% sí son atendidos por especialistas.

La Asociación Galega de Pediatría de Atención Primaria (AGAPap) dio la voz de alarma con un informe recientemente presentado a nivel estatal: “En la actualidad hay 48 médicos no pediatras atendiendo a la población infantil gallega”, aseguraron; lo que, según sus cálculos se eleva dos puntos por encima del dato del Sergas y se corresponde a un 14% del total. La cifra de afectados es difícil de estimar porque depende del cupo del profesional. También estiman que ese porcentaje ha subido con respecto a los datos prepandemia (de 2020). “Donde hay mayor número de médicos no pediatras es en el área de Cee, donde en el momento actual no hay ninguno atendiendo a la población infantil y también el área rural de Lugo”, explicaron a FARO. Pero no es una realidad exclusiva del rural. Estimando una media por cupo de pediatra de 800 niños –la horquilla puede ir en un área de los 950 por profesional a 300 en zonas rurales–, el total podría rondar 38.400 menores afectados.

¿Los padres se pueden negar a que su hijo sea atendidos por un médico que no tiene es pediatra? Las respuestas de expertos dejan lugar a dudas. Pediatras consultados aseguran que la familia tiene libertad de elección de pediatra pero, ¿y si no hay? La atención médica estaría cubierta y, por tanto, dejaría poco margen a la renuncia o la alternativa.

Otra cosa son las plazas de pediatras que quedan sin cubrir –o mal cubiertas– y que hacen que los pacientes tengan que ser atendidos por el resto de profesionales de la pediatría del mismo centro o incluso derivados a otros ambulatorios. En esa situación en AGAPap solo les consta que haya 8 médicos; es decir un 2,3% del total y que podría corresponderse con unos 7.600 menores, según el informe facilitado.

Las plazas de pediatría de Atención Primaria en Galicia hoy son de unas 343, de las que 71 se denominan ‘plazas deslizantes’ que combinan mañanas y tardes de consulta (20,6%) y 30 son plazas de atención exclusiva de tarde. Los datos numéricos de población son aproximados porque desde la Aepap no disponen del número de pacientes de cada cupo.

La @AEPap denuncia que cerca de 600.000 niños, niñas y adolescentes en España carecen de un pediatra u otro médico asignado para su atención @sanidadgobhttps://t.co/T01DNnqDXQ pic.twitter.com/F3uywfwshK — AEPap (@aepap) 2 de abril de 2022

La Aepap –Asociación española en la que se integra la gallega– visibilizó un mapa de esta realidad que sitúa a Galicia, sin embargo, entre las segundas mejores franjas a nivel de España. Al otro lado, Madrid y Navarra son las comunidades con peor cobertura: tienen un 20% y un 16% de vacantes, respectivamente, que no se cubren, seguidas de Andalucía y Cataluña, con un 10% de plazas vacías. Es decir, que las peores cifras coinciden precisamente con las comunidades más pobladas. Galicia no está mal.

La asociación achaca estas plazas vacías a las malas condiciones laborales. Y en esto, coincide con la situación en nuestro rural: “Se trata de plazas con profesionales que trabajan completamente solos, a veces ni siquiera con administrativo, con contratos precarios, turnos de tarde...”, ha explicado Concha Sánchez Pina, presidenta de la Aepap. En muchos casos pueden acabar allí “profesionales jóvenes con poca experiencia, que se ven desbordados por la situación”.

Pero la Aepap rebate el informe de necesidades de especialistas encargado por el Ministerio de Sanidad. “El informe parte de un error: que no hay un déficit importante de pediatras”.

Consultado a nivel individual, el pediatra Juan Manuel Sánchez Lastres matiza : “Respetamos mucho la labor que hacen los médicos de familia; están bien capacitados sin duda para atender a los niños, pero no es lo mismo que los atienda un pediatra. La formación de Puericultura no es una especialidad y no todos los médicos la tienen”. “La formación y titulación específica en Atención Primaria no es exactamene igual, aunque hagan una gran labor y sea de agradecer su compromiso y vinculación”, asegura. También apuesta por redistribuir cupos y apostar por la Atención Primaria. “Quizás habría que compensar o incentivar ciertas plazas en el mundo rural”, plantea, como cuando se valoró baremar más a los jóvenes doctores el tiempo trabajado en hospitales comarcales, no en ciudades.

“Queremos que todos los niños gallegos tengan un pediatra de referencia” Amparo Rodríguez Lombardía - Presidenta de la AEPAP

–¿Están igual de atendidos los menores de 16 años por un pediatra que por un médico de familia?

–Consideramos que el profesional que tiene que atender a los niños es el pediatra y queremos que todos los niños gallegos tengan un pediatra de referencia. No decimos que otro profesional los pueda atender mal o bien: los atenderá distinto. Aspiramos, tanto nosotros, como las administraciones y los padres, a que se atiendan por el profesional que está específicamente formado. Lo llevamos reclamando años, pero no somos de las comunidades que peor están.

–¿Por qué está desajustado el número de pediatras en algunos centros de salud?

–Hay que hacer un estudio serio de la necesidad de pediatras y hay que ajustar las plazas MIR. Pero, si no se mejoran las condiciones de ciertas plazas, los jóvenes residentes no se van a quedar. Ya ocurre en Medicina de Familia, por las agendas y la dificultad de investigar o conciliar; ya que esta es una profesión feminizada. Los niños son el futuro y pasa por lograr que la natalidad se incremente. Pediatría es una de las especialidades que estaría en equilibrio actualmente (presenta un superávit y un déficit menor del 5% respecto a la demanda). Se dice en mesas de trabajo que el cupo ideal es de 800 pacientes, pero yo – como muchos compañeros– tengo 1.100. Y en bajas largas tienes que estar pasando cupos de 2.000 pacientes. Aumentan las jubilaciones y los pediatras jóvenes no vienen a Primaria... Es la pescadilla que se muerde la cola.

–Cada vez hay menos niños. ¿Esto desanima las vocaciones?.

– Ahí está el problema: en general, los pediatras jóvenes prefieren el hospital, aunque sea con contratos de guardias, mientras que uno de cada cuatro acaba en el centro de salud. Sólo hay que ver la edad de las plantillas de la sanidad pública: según el informe, el 52,8% de los pediatras de atención primaria tienen 50 años o más, frente al 27,6% de los pediatras hospitalarios. Y mientras que uno de cada 5 pediatras de la red de primaria cumplirá la edad de jubilación en el próximo lustro, la proporción baja al 11% de los que trabajan en la red de hospitales.

–Parece que hay plazas con rotación constante de profesionales y menores que no tienen un pediatra asignado.

–El problemas es el seguimiento. Es fundamental que el pediatra sea el mismo, para el niño y para la familia. Suele pasar en plazas de difícil cobertura y donde hay pediatras que están solo unos meses.