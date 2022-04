El Gobierno retiró la pensión no contributiva a 7.600 gallegos en un lustro por sus ingresos

Casi 7.600 gallegos se quedaron sin su pensión no contributiva en los últimos cinco años tras los controles del Gobierno en los que se detectó que los ingresos de estos pensionistas superaban el umbral de renta permitida. Solo en 2021 se le retiró este subsidio a un total de 1.445 gallegos, beneficiarios de prestaciones por invalidez o jubilación, un 6 por ciento más que el año anterior. En Galicia cobran pensiones no contributivas 37.213 personas que reciben unas cuantías mensuales medias de unos 410 euros. Sin embargo, estas ayudas son sometidas a revisiones e inspecciones cada año para evitar fraudes y garantizar que los beneficiarios no han fallecido y que siguen cumpliendo los requisitos. De hecho, el principal motivo para anular la prestación es rebasar el tope de renta establecido.

Entre los gallegos que se quedaron sin pensión no contributiva el pasado año por motivos económicos hay 870 jubilados y 575 gallegos que estaban cobrando un subsidio de invalidez. ¿Cuándo pueden quitarme la pensión no contributiva? Las pensiones no contributivas son aquellas que cobran las personas que no han cotizado nunca a la Seguridad Social o lo han hecho de forma insuficiente. En 2021 estaban en esta situación 23.877 jubilados y 13.336 personas con una invalidez reconocida. En todo caso, para beneficiarse de esta prestación es necesario cumplir una serie de requisitos como son no superar los 5.899 euros anuales por persona. Si se forma parte de una unidad de convivencia el tope de renta por hogar dependerá del número de miembros de la familia, pero podrá ascender a 45.721 euros para un núcleo de cuatro personas en el que convivan padres e hijos. Y estos umbrales económicos están sometidos a rigurosos controles. Así, los beneficiarios están obligados a presentar en el primer trimestre del año una declaración tanto de sus ingresos personales como del resto de miembros de la unidad familiar referidos al ejercicio anterior, así como una previsión para el año en curso. Con esta información, el Gobierno revisa si se mantienen los criterios para seguir cobrando la pensión no contributiva y también ajusta las cuantías que se pagan al pensionista para adaptarlas en caso de que sus ingresos se hayan visto modificados. Además de estos controles anuales, que se hacen automáticamente a todos los pensionistas cada año, el Gobierno puede realizar inspecciones de oficio si detecta que pudo haber una variación en la situación del pensionista o bien iniciar una revisión a instancias del propio beneficiario o de su familia. A otros 4.000 se les modificó la cuantía de la prestación tras revisar su situación En 2021 el Gobierno, a través del Imserso, realizó 37.910 controles anuales y 6.501 inspecciones de oficio o a instancia de parte. Como resultado, se modificó la cuantía que cobran más de 4.000 pensionistas gallegos para subirle la pensión en caso de que bajara su nivel de ingresos o para reducírsela en caso contrario. La deuda que reclama el Gobierno por cobros indebidos de pensiones Además se ordenó la extinción de 3.359 pensiones. El principal motivo fue haber superado el tope de renta permitido (1.445), pero también se retiran pensiones tras detectarse que el beneficiario ha fallecido, por un cambio de residencia o por una mejoría en el grado de invalidez.