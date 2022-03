Medio millar de plazas quedan sin cubrir en casi una treintena de grados

Cada año, cuando la Xunta y las universidades acuerdan el número de plazas para estudiantes de nuevo ingreso que estarán disponibles para cada campus, salen a relucir argumentos como la sobreoferta para recortar vacantes en alguna carrera y permitir que el sistema crezca por otro lado incorporando alguna novedad en respuesta a los cambios en el tejido productivo. En el Plan Galego de Financiamento Universitario que estará vigente este lustro, hasta 2026, el que las universidades logren llenar los asientos que ofrecen es un indicador que también se tendrá en cuenta a la hora de proceder al reparto de fondos.

En lo que respecta al curso actual, casi una treintena de titulaciones no encontraron ocupantes para todos sus puestos, repartidas de forma bastante homogénea en las tres universidades. Nueve carreras en Vigo y otras tantas en Santiago no pudieron colgar el cartel de completo y una decena en A Coruña, aunque en este caso los datos son relativos a antes del proceso que permite abrir matrícula de plazas sobrantes una vez que todas las convocatorias que lleva a cabo la CiUG tras la ABAU están cerradas.

Medio millar de plazas

Las 504 las plazas que permanecen vacías también se reparten de modo equitativo entre las tres instituciones de enseñanza superior públicas, pero dejan más vacíos en algunas carreras que en otras. En la mayoría de casos, no es la primera vez a lo largo del último lustro que se han quedado sin lograr un lleno. Ocurre así con varias Ingenierías, algunas impartidas por la UVigo, como Forestal, Agraria o de Recursos Mineros, además de Turismo, entre otras, pero también por la USC, donde tampoco Forestal atrae a tantos alumnos como para completar el cupo, o Relaciones Laborales, tanto la que se oferta en A Coruña como la de Santiago.

Grado con elevada inserción

Aunque gran parte de los estudios que no llenan al cien por cien sus aulas no se encontrarían tampoco en la primera línea de los que tienen más salidas, según el último índice de inserción laboral e la Axencia Galega para a Calidade Universitaria, sí constan en el listado grados a cuyos titulados no les va nada mal. Por ejemplo, ocurre con Telecomunicaciones, en Vigo, donde quedaron ocho plazas sin ocupar –cinco de ellas en el grado impartido en Inglés–, según datos de la Universidade de Vigo. Esta ingeniería aparece en el puesto octavo del mapa de inserción universitario por su empleabilidad. Pero tampoco se libra de los vacíos entre los escaños del alumnado Máquinas Navales, un grado de A Coruña, que, con su anterior denominación, Grado en Tecnologías Marinas, aparecía reseñado en el índice de inserción en el número 1 del ranking.

El listado, en la UVigo, lo conforman, en función del número de vacantes: Ingeniería de los Recursos Mineros (31), Ingeniería Agraria (30), Turismo (25), ADE ofertado en el IESIDE (24), Ingeniería Forestal (23), Filología aplicada en Gallego y Español (23), Telecomunicaciones en Inglés (5), Ciencias Ambientales (4) y Telecomunicaciones (3). En Galicia, es Paisaje, un grado pionero implantado en 2018 y ofertado entre la USC y la UDC, el que tiene más vacantes: 32.