“Mi decisión es no solo abandonar el PPdeG, sino también poner la presidencia de la Xunta a disposición de otro compañero o compañera para que tenga como único objetivo, única ocupación y único compromiso la presidencia de la Xunta”. Con estas declaraciones de hoy por la mañana en Ourense, Alberto Núñez Feijóo abre la puerta a que su relevo en San Caetano no asuma también las riendas del PP gallego, al menos de momento.

Aunque en el PPdeG tradicionalmente quien ocupa la presidencia de la Xunta también está al frente del partido en Galicia, Feijóo, que el sábado será elegido presidente del PP nacional, no descarta un cambio. Plantea que su relevo en la Xunta se centre en la gestión de gobierno, y que sea otro quien se encargue del partido. Una opción temporal, ya puesta encima de la mesa, es que Feijóo, que no puede compaginar la presidencia del PPdeG y del PP, dimita del primer cargo, y de forma interina Miguel Tellado, su secretario xeral, asumas sus funciones, que no el cargo, hasta que se convoque un congreso.

La elección del futuro presidente del PPdeG es clave porque los estatutos fijan que el presidente también es el candidato a la presidencia de la Xunta en las próximas elecciones. Los populares gallegos podrían demorar esta decisión por el momento.

A preguntas de los periodistas, Feijóo apuntó que “en los próximos días” dimitirá como presidente del PPdeG, pues su nueva responsabilidad, en Génova, no es compatible.

También añadió: “A partir de la primera semana de abril, empezaremos a concretar cuál es la fórmula elegida y cuál es el candidato o a que el grupo parlamentario considera oportuno” para la Xunta.

Feijóo explicó que podría compaginar la presidencia del PP nacional y de la Xunta, pero no es su intención. Afirmó: “Mi decisión es poner la presidencia de la Xunta a disposición de otro compañero o compañera para que tenga como único objetivo, única ocupación y único compromiso la presidencia de la Xunta”.

Tras unas declaraciones de Manuel Baltar, presidente de la Diputación y del PP de Ourense, apostando porque se elija ya a un presidente de la Xunta y luego en un congreso al presidente del PPdeG y candidato a la Xunta, Feijóo respondió: “Agradezco a Baltar su disponibilidad para hacerlo de forma rápida y por supuesto Ourense es una de las provincias con los resultados electorales más incontestables, no solo en Galicia, sino en el conjunto de España”.