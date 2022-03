La siguiente generación de aulas

Casi una tercera parte de los docentes que trabajan en la enseñanza pública gallega ya imparte aulas con libro digital. En total, según la Axencia para a Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega), este curso son nueve mil los maestros y profesores implicados en un programa que sitúa a la comunidad “a la vanguardia”, destacan desde la Xunta, de esta opción educativa que desplaza los manuales en papel. Del otro lado de la mesa, con un portátil por cabeza, se sientan ya 55.000 escolares que cursan de 5º de Primaria a 4º de ESO en 546 centros diferentes. La previsión es doblar la cifra de escolares y equipos en 2025 –hasta los cien mil– y, en una etapa previa, en 2023/24 llegar a 64.000 estudiantes, explican desde la Amtega. Aunque todo depende de la receptividad de los centros ante la convocatoria, que prevé sumar 75 más el próximo curso, publicada días atrás.

La extensión del libro digital es solo una de las metas que figura en el Plan de infraestruturas dixitais educativas Edu100, que implica una inversión de 130 millones de euros. Entre los deberes que se pone la Xunta se encuentran también, indican desde la Amtega, que todos los centros educativos dispongan de una velocidad de un giga en internet y ese objetivo casi estará cumplido el próximo curso, señalan. La Administración gallega asocia ese logro a “un incremento de velocidad sin precedentes, especialmente en la velocidad de subida, necesaria para impartir clases en línea o realizar videoconferencia”.

Si las previsiones se cumplen, está sobre la mesa asimismo completar un cambio fisonómico en las aulas y renovar su digitalización. En concreto, en el punto de mira está lograr que todas las aulas, desde 1º de Primaria hasta Bachillerato, sean “de nueva generación” en el curso 2024/25. Eso significa dotar todas las clases de paneles interactivos y se hará por fases. Así, recuerdan desde la Amtega, ya entre 5º de Primaria y 2º de Bachillerato todos los centros tienen aula digital, que conlleva un proyector y una pizarra interactiva, que se renovarán con la nueva tecnología, y además la dotación se extenderá a los cursos que faltan de Primaria, que serán los primeros en llegar al futuro.

Formatos

Aun así, las pizarras tradicionales y la tiza por ahora no se extinguirán. Directoras como María Sío, del IES San Tomé, de Vigo, o Eva Pérez, del IES Valadares, defienden su vigencia. Cada formato tiene su utilidad. María Sío distingue entre pizarras digitales e interactivas y evalúa cada uso. Así, opina que las pizarras que funcionan como superficies donde proyectar contenidos “a día de hoy son una herramienta indispensable para la praxis docente porque complementa con recursos que están en internet y enriquece muchísimo la labor del docente y las posibilidades del alumnado”.

“Eso queda ya fuera de toda duda. Yo ya no me planteo un aula sin pizarra digital”, proclama. No obstante, en lo relativo a las interactivas, matiza: “Hoy en día se ve que los escolares tienen una mentalidad tecnológica. A través del recurso tecnológico se motivan más, aprenden mejor, tienen esa facilidad. Ahora bien, no podemos pensar que esta pizarra digital interactiva, que tiene muchos aspectos positivos, como la motivación, la rapidez, el empleo de multiplicidad de recursos y la participación de múltiples agentes, etc, no pueden suponer la eliminación de la pizarra tradicional sea de rotulador o sea de tiza. Porque la praxis así lo indica”. De hecho, la pizarra tradicional le ganaría a la interactiva en flexibilidad. Porque, alega, la interactiva “se ciñe a unos contenidos concretos que ya están prediseñados y en una pizarra tradicional se puede diseñar mil mundos de modo inmediato y que responda a las demandas del alumnado en situaciones concretas sobrevenidas a o largo de la clase”. De ahí que defienda que aunque la pizarra tradicional “se modernice”, es “insustituible”.

Desde el IES Valadares, Eva López comenta que desde su centro consideran “importante mantener” los dos tipos de pizarras –tradicionales y digitales–. “Puedes tener varios alumnos usando la tradicional, la digital y el Veleda al mismo tiempo en algunas actividades”, aduce.