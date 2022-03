La Xunta ultima nuevas medidas para afrontar la crisis económica derivada del alza de precios. El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, avanzó que mañana en la reunión semanal de su Ejecutivo se aprobará una nueva línea de avales destinado a empresas por valor de 70 millones de euros y un bono energético para pymes que contará con una inyección de 65 millones para financiar la renovación de equipamientos con el objetivo de reducir la factura eléctrica.

Así, lo avanzó ayer en el Parlamento donde compareció, aunque no estaba previsto inicialmente, para abordar la crisis económica que, según vaticinó, se agravará “en las próximas semanas”.

En su intervención cargó contra la “inacción” del Gobierno de Pedro Sánchez y lo contrapuso con el paquete de medidas anunciadas por la Xunta la pasada semana, a las que se sumarán ahora nuevos revulsivos para paliar la crisis derivada del alza de precios que se ha agudizado tras la guerra de Ucrania.

Con los avales a empresas por valor de 70 millones de euros pretende movilizar 140 millones de euros. Además, según anunció, el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) flexibilizará las condiciones de los que ya están suscritos.

En el ámbito energético, el nuevo bono energía para pymes consistirá en una ayuda de hasta 6.000 euros, que cubra el 80 por ciento de la inversión de industrias y pequeñas empresas con el fin de que renueven sus equipamientos y bajen así la factura de la luz.

En todo caso, Feijóo advirtió que el margen de maniobra de las comunidades en esta crisis es “mínimo”, por ello reclamó al Gobierno un decálogo de medidas para garantizar el suministro básico a la población.

La oposición, sin embargo, afeó al presidente de la Xunta que “use” el Parlamento de Galicia para su “proyección nacional”.

“Esta cámara es el Parlamento de Galicia, no es el Senado. Le digo esto porque después de tantos días de campaña interna del PP, igual se piensa que es un mitin y desde luego los gallegos no están para sus mítines”, censuró la portavoz nacionalista, Ana Pontón.

El socialista Luis Álvarez le recriminó que aceptase la comparecencia para “poner deberes al Gobierno del Estado”, y tras mostrar su “alegría” de verle en la Cámara gallega, tras “varias semanas recorriendo España”, compartió con Pontón que tuvo que verificar que no estaba en la Cámara Alta. De hecho, el diputado socialista subrayó que la comparecencia “no era fruto de la casualidad”, sino que “emplea el Parlamento de Galicia para su proyección” personal.

Feijóo ironizó con que si el Parlamento de Galicia “fuese el Senado”, el BNG no podría hablar porque no tiene representación. Y llegó a decir que Ana Pontón no quiere que él se vaya a Madrid porque “le va a entrar una crisis de ansiedad”, una afirmación que hizo arreciar las críticas desde las bancadas de la oposición. “Soy machista por utilizar el término ansiedad... ¿Quiere decirme usted que la ansiedad solo la pueden tener las mujeres”, replicó.

Por otro lado, el Parlamento aprobó ayer el dictamen de la comisión sobre seguridad viaria que recoge medidas como aumentar las sanciones o reducir la tasa de alcohol. También se aprobó una moción del PSdeG que insta a la Xunta presentar antes de finalizar este año el nuevo Plan de conciliación para 2022-2025.