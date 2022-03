Un total de 25 concellos gallegos con una alta producción láctea –entre ellos Lalín, Rodeiro y Silleda– y cinco organizaciones agrarias (Unións Agrarias, Fruga, Agaca, Asaja y el Sindicato Labrego Galego) firman sendas cartas promovidas por la Consellería de Medio Rural para instar a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, a reunirse con los convocantes del paro de transporte que afecta al sector primario y por cuyas consecuencias sobre la actividad de los ganaderos gallegos manifiestan preocupación.

Según la Xunta, piden un diálogo con los transportistas que, en Galicia, son pequeños y medianos empresarios que se hallan, apuntan las misivas, en “una situación insostenible” por el precio del combustible. Por su parte, los firmantes aluden a dificultades para abastecer de materias primas las fábricas de piensos, firmas que no recogen la leche de las granjas o que la mayoría de la industria agroalimentaria no pueda sacar su producto a la distribución. Si la situación persiste, avisan de “un riesgo claro de colapso de la totalidad del sector primario gallego”. En tanto no se desbloquee la situación, piden corredores seguros para garantizar los servicios esenciales del ámbito agrario gallego.

También ayer el conselleiro del Medio Rural, José González, se reunía con representantes de las industrias cárnicas y Xunta y sector instan al Gobierno central a garantizar la salida de carne de los mataderos, la llegada de piensos a las granjas y el abastecimiento de cereales a las fábricas que producen estos compuestos.