Parabéns a @Turgalicia e a @Xunta



Estádesvos a cubrir de gloria co funcionamento da sede electrónica e as quendas do bono turístico…#QuedamosEnGalicia22 volve estar empañado pola deficiente xestión que fixestes… ademáis, utilizando a Sede Electrónica, que non soporta nada