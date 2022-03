El sector ganadero encara su tormenta perfecta

Cabreados. Angustiados. Desesperados. Hartos. A medida que avanza la semana, la preocupación deriva en enfado y la ansiedad, en exasperación. El golpe de gracia al sector lácteo gallego llega de mano de la huelga del transporte. Que no haya camiones para recoger su leche es el último peldaño de una espiral de sobrecostes y pérdidas que acecha desde hace un año a la ganadería. Como las orejas del lobo. Primero, el zarpazo de la luz. Luego, el golpe del gasoil. Y cuando están curando la herida del incremento de los fertilizantes, explota la guerra en el ‘granero de Europa’, Ucrania. La última mordida de tijera es el sobrecoste en el cereal. Pero también es la gota que colma el cántaro del sector lácteo, condenado a la crisis desde hace décadas. La piedra de Sísifo del campo gallego. “Si hoy no me recogen la leche en Lactalis tiro 8.000 euros, que me costaron 7.500 en gastos de producción”, asegura con ira un ganadero consultado. Es una de las cooperativas más potentes al norte de Santiago. No quiere entrevistas. Dice que se le acabó la paciencia. Pueden almacenar la leche como mucho 48 horas. “Tener que abrir el grifo es lo último”, expresa consternado. En granjas que producen unos 2.500 litros al día las cisternas tienen capacidad para 6.000 litros. Si el conflicto no se arregla, la continuidad de su granja es la siguiente ficha del efecto dominó.

A pocos kilómetros de su explotación, en Trazo, más sosegado, el granjero José Manuel Liste Liñares agradece que se difunda su testimonio. De su explotación, “A Roubada S.C.,” en la que está con su hermana Cristina y sus padres, Julio y Maribel, ya han vivido tres generaciones. Aun así, nunca habían visto una crisis semejante: “Escasea hasta la comida de los animales”. “Ahora mismo, en ordeño hay 95 animales, en total 180 cabezas. La situación es crítica porque los costes de producción no dejan de subir y el precio de la leche no llega para cubrirlos; además las fábricas tampoco pueden transformar la leche porque les faltan envases y materiales por la huelga del transporte”, indica. “Todo se suma a la crisis que ya había. ¿Y ahora? Habrá que sacrificar animales... o cerrar la granja”, valora. Más cerca de Pontevedra habla el presidente de la Cooperativa O Rodo de la localidad pontevedresa de Rodeiro, José Luis Camiñas, que apunta ante todo al bienestar animal. Asegura que el sector está a punto de explotar: “Ya hubo una cascada de cierres en 2021, pero esta gota colma el vaso”. “Llevábamos unos golpes tremendos con la subida de los costes de producción. Los fertilizantes se multiplicaron por tres, los cereales casi por dos, el combustible cuesta el doble y también la luz y los plásticos agrícolas. Esta huelga es el golpe que puede matar al sector agrario en Galicia”, concluye. Su explotación cuenta con 65 vacas en ordeño, que ascienden a unos 2.600 litros diarios. “Es un sector muy golpeado. Claro que apoyamos a los transportistas, pero es que ellos dejan de gastar si apagan el camión pero, en nuestro caso, no es dejar de ganar. Es que has gastado en la alimentación del ganado y ahora tiras el producto, además de seguir pagando al veterinario y alimentando a los animales”, afirma Camiñas. “Estamos en las últimas reservas del cereal”, apunta. El ganadero, que además tiene una granja de pollos asegura que “su alimentación corre riesgo y eso sería un problema de salud pública”. “Esta huelga es el golpe que puede matar al sector agrario gallego” José Luis Camiñas - Pres. Cooperativa o Rodo El caso de otra granja de la misma cooperativa O Rodo, ubicada en el Concello de Taboada, fue más crítico. Con 80 vacas de ordeño, cada día obtienen unos 2.400 litros. Y, aunque sus tanques tienen capacidad para almacenar la producción de dos días, esta semana nadie pasó a recoger unos 5.300 acumulados. Así que el jueves tiraron parte de la producción: una bañera llena con 800 litros a la basura. Y, aunque los dos últimos días sí les recogieron, siguen en la cuerda floja... Con el rabillo del ojo mirando las noticias, conscientes de que la situación podría cambiar en minutos. “Si esto sigue así se irán acumulando pérdidas de unos mil euros al día en una explotación media”, aseguraban en los momentos más duros. Pero los ganaderos advierten de que el peligro no es solo la pérdida de la leche, sino de los animales: “Se necesitan cereales para alimentar a las vacas. Ya escaseaban por la guerra, porque el 40 % del maíz venía de Ucrania. Pero si no dejan salir la materia prima de los puertos las fábricas no nos podrán seguir suministrando. Con desabastecimiento, empezarán a morir los animales”, prevén. VARIACIÓN INTERANUAL Febrero 2022/febrero 2021 CEBADA TRIGO COMBUSTIBLES 88,86% 48,33% 34,45% Fuente: Unións Agrarias MAÍZ SOJA ELECTRICIDAD 21,63% 30,9% 86,06% Simón Espinosa VARIACIÓN INTERANUAL Febrero 2022/febrero 2021 COMBUSTIBLES 88,86% Fuente: Unións Agrarias ELECTRICIDAD 86,06% CEBADA TRIGO 48,33% 34,45% MAÍZ SOJA 21,63% 30,9% Simón Espinosa VARIACIÓN INTERANUAL Febrero 2022/febrero 2021 CEBADA TRIGO COMBUSTIBLES 88,86% 48,33% 34,45% Fuente: Unións Agrarias MAÍZ SOJA ELECTRICIDAD 21,63% 30,9% 86,06% Simón Espinosa La cooperativa CLUN coincide en que la situación derivada del transporte es ya “sumamente crítica” y que “pese a todos los esfuerzos que se están haciendo para suministrar insumos que garanticen el bienestar animal en las ganaderías y seguir con la actividad”, el sector se encuentra “al límite de su capacidad de respuesta”. “Con muchísimo esfuerzo, en CLUN continuamos recogiendo la leche en las producciones ganaderas, pero la situación es compleja porque tenemos otros frentes abiertos”, apunta el director general de la cooperativa, Juan Gallastegui, a lo que añade que se deben “proveer de alimentos a los animales, y ahora mismo se está impidiendo recoger la materia prima”. Una “gran manifestación” del sector primario convocada por la plataforma ‘20Mrural’ –que agrupa a decenas de organizaciones agrarias– recorrerá hoy Madrid en una “cita histórica” a la que llegarán más de 1.500 autobuses de toda España para reivindicar un futuro para el campo y las actividades que lo sustentan. Agricultores, ganaderos, regantes y cazadores de toda España están llamados a salir a las calles para visibilizar la problemática. “No se entiende la dependencia exterior del maíz teniendo una tierra como esta” Elías Somoza - Ganadero Sarria (Fruga) En el otro punto cardinal de Galicia, desde Sarria, la situación para la ganadería sostenible de Elías Somoza Regueiro, con treinta vacas de pastoreo en extensivo, es –paradójicamente– insostenible. Solo le libra que su leche se vende para la denominación “leche de pastoreo”. “Ahora mismo no me planteo cerrar, pero quizás sí reducir la producción o hacerla con otro tipo de alimentación”, explica el miembro de la Federación rural galega, FRUGA, tras manifestarse en Lugo. El futuro no se libra en largas ecuaciones. La claridad del cuadro de Excell brilla como un anticiclón con malas noticias: “la factura de la luz se dobla todos los meses; nosotros notamos menos el gasóleo agrícola porque hemos externalizado algún trabajo”. “Aunque utilizamos pocos abonos químicos, se pagó el doble que el año pasado... y algo más”, prosigue. “Hay unas facturas muy grandes de maíz y ahora existe un temor grande al desabastecimiento”. Las salas de ordeño tiran de la luz y la factura alcanza los 400 euros. Al tiempo que la guerra deja al descubierto la dependencia exterior de cereales autóctonos –como trigo y maíz– y con miles de hectáreas cosechables en Galicia, pone en dedo en la llaga. El eucalipto sale a relucir. “Hay comarcas que podrían producir cereal en extensiones como A Limia y están a monte”, lamenta Somoza. El maíz representa un tercio del grano utilizado para hacer piensos, según Unións Agrarias, que valora flexibilizar los criterios para cultivar cereales en zonas de barbecho en Galicia.