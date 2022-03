El próximo lunes 21 de marzo, desde la medianoche (00.00 horas, del domingo al lunes), se abrirá el plazo para que los gallegos puedan solicitar la tarjeta subvencionada por la Xunta, en una nueva edición del bono turístico.

Según la nueva campaña que la Xunta está publicitando en los medios de comunicación "este ano tamén, quedamos en Galicia". Se trata de la tercera convocatoria de esta iniciativa que comenzó durante el primer año de la pandemia, en 2020, con el sector sanitario como beneficiario de estas tarjetas subvencionadas que sufragan una buena parte del gasto en establecimientos hoteleros y de alojamiento de Galicia, adheridos al programa.

El año pasado, la campaña se abrió a todos los ciudadanos gallegos y permitió inyectar 7,6 millones de euros al sector hostelero, sobre todo en los meses de menor actividad y concentrándose el consumo en el último trimestre del año. Además, fue una historia de éxito de principio a fin al agotarse en 12 horas las 12.300 tarjetas disponibles.

Es de prever que, así como ocurrió aquella madrugada del 14 de abril de 2021, en la que muchos gallegos pasaron la noche en vela para obtener una de las ansiadas tarjetas con descuentos para servicios turísticos, la historia se repita este año.

Desde que el reloj marcó las doce, se multiplicaron las entradas en la página del departamento de Turismo de la Xunta. Esto provocó colapsos, y la caída del sitio web. Algunas personas desistieron y se fueron a dormir, pero otros siguieron con sus ordenadores y móviles activos, café en mano, para afrontar una larga noche, y tener así la oportunidad de ser uno de los afortunados en hacerse con el gran premio: un bono turístico que les permitiría sufragar sus escapadas por Galicia.

Preferencia a los gallegos sin bono

La ventaja para aquellos que se quedaron fuera de estos bonos en 2021, es que en esta edición, según subrayaba el vicepresidente primero de la Xunta y conselleiro de Turismo, Alfonso Rueda, hace unos días, en esta ocasión se tendrá en cuenta a los usuarios que no pudieron acceder en la primera ocasión, es decir, se dará preferencia en las ayudas a los gallegos que no se han beneficiado en anteriores convocatorias.. No obstante se parte de cero, es decir, no se tendrá en cuenta como tal la lista de espera de la pasada edición.

El pasado 9 de marzo se abría el plazo para que empresas de alojamiento -excepto viviendas turísticas- y agencias de viajes pudieraon presentar sus solicitudes para participar en esta nueva edición del bono turístico #QuedamosenGalicia2022.

En esta nueva edición, la Xunta asumirá el 40% del coste de los servicios consumidos y los particulares el 60% restante según el importe escogido.

Bonos inhabilitados en verano

La fecha límite para el uso de la tarjeta será el 31 de diciembre de 2022, si bien entre el 1 de julio y el 15 de septiembre el bono permanecerá inhabilitadas puesto que esta nueva convocatoria va enfocada a desestacionalizar la oferta y a mantener la ocupación y la liquidez en el sector en la temporada baja.

Al igual que el año pasado habrá tres tipos de bonos: uno de 250 euros -100 euros abonados por la Xunta y 150 euros por los beneficiarios-; otro de 375 euros -150 euros del Gobierno gallego y 225 euros por los particulares-; y el tercero de 500 euros -200 euros por la Xunta y 300 por los usuarios-. El año pasado la tarjeta de mayor cuantía fue la escogida en su gran mayoría por los solicitantes.