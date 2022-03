Récord de gallegos a terapia por drogas en el año del COVID

Un total de 13.962 gallegos, 562 más que un año atrás, están a tratamiento por su adicción a alguna droga. Es la cifra más reciente publicada por el Sergas, la correspondiente a 2020, y pese a las restricciones y limitaciones derivadas de la pandemia, supone también el registro más alto de los últimos diez años en la comunidad. El dato significa que todos esos ciudadanos tenían un proceso de atención activo el mismo año que el COVID irrumpió en las vidas de todos. A lo largo de 2020 se sumaron a la búsqueda de ayuda para superar una dependencia más de 60 gallegos de media cada semana, hasta sumar 3.171 pacientes admitidos, entre los nuevos y los que sufrieron recaídas.

El informe del Sergas permite comprobar cómo las mujeres van ganando terreno entre los pacientes que buscaron en 2020 ayuda profesional para desintoxicarse de drogas tanto legales (alcohol, tabaco) como ilegales (cocaína, heroína, cannabis...). En el último ejercicio, ya representan casi el 23% de las admisiones a tratamiento, cuando en 2010 suponían menos de un 16%: en once años, un 44 por ciento más.

Adicciones

Por primera vez en los informes de seguimiento Sanidade aporta información sobre las personas atendidas por tipo de adicción y no por el programa del que se benefician y además se ofrecen datos relativos no solo a quienes tienen un tratamiento activo, sino a todos los que tenían un proceso abierto en 2020, que eran 15.709. De ellos, y aunque de un número muy elevado de pacientes, más de la mitad –en concreto 7.527–, no consta cuál es la sustancia por la que reciben ayuda, sí se especifica del resto y las drogas que más demanda de apoyo para desengancharse provocan serían la heroína y otros opiáceos (con 3.757 personas atendidas), el alcohol (con 1.538), la cocaína (con 1.354), el cannabis (906) y el tabaco (359). En ese mismo listado constan asimismo 8 personas a tratamiento por anfetaminas y otros estimulantes, 11 por drogas de síntesis o 34 por su dependencia de las benzodiazepinas.

Tampoco se incluye cuál es el “perfil” general de admisión en el caso de las drogas ilegales. La última información al respecto es relativa a 2019 y sitúa la media de edad en 35,1 años, un 80% de los pacientes a terapia con estudios iguales o inferiores a los primarios y con la cocaína como droga principal en el 39% de casos.

Seguimiento

El seguimiento de las admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas busca no solo conocer la cifra y los rasgos de quienes están a terapia, sino que, como Sanidade indica, aportar información para conocer “la situación” y las “tendencias” del consumo y se considera “imprescindible” para planificar los dispositivos asistenciales.

Desde la Consellería apuntan que durante el año del COVID no solo se estrenó un nuevo sistema de información para notificar los casos en la red de atención, sino que además se notó una incidencia de la pandemia en la actividad asistencial, conllevando una “reorganización”, con el aumento de las consultas por vía telemática y “dificultades” para el recuento.