Vivir al margen de internet

Utilizar las apps de mensajería, compartir una fotografía a través de una red social, escribir un correo electrónico, realizar una compra online, mantener una conversación con un amigo que vive en otro extremo del planeta, hacer la declaración de la renta o incluso inscribirse en una oposición... Todas esas posibilidades están al alcance, no ya de la mano, sino de un dedo, a través de un móvil con conexión a la red. No obstante, hay quienes cierran la puerta a internet y a todo ese mundo virtual y argumentan que no la necesitan o, simplemente, que no la quieren.

En Galicia, el colectivo de quienes no tienen conexión a internet contratada por entender que no la precisan o porque prefieren dejarla al margen de su vida está conformado por más de 105.000 personas, según las cifras facilitadas por el Instituto Galego de Estatística a partir de la Enquisa estrutural a fogares. Además, si bien la gran mayoría –siete de cada diez– de esos autoexiliados digitales son ciudadanos de 65 o más años, el resto –casi uno de cada tres de quienes dicen no a contratar las posibilidades de las nuevas tecnologías– se encontraría todavía en edad de trabajar, al tener entre 16 y 64 años. La desconexión de este grupo se produce además en un contexto en que una de cada cinco personas que usa internet en la comunidad recurrió a ese medio en los últimos tres meses para buscar un empleo o enviar una solicitud a un puesto de trabajo.

¿Por qué tantos desconectados voluntarios? Fernando Suárez, presidente del Colexio Oficial de Enxeñaría Informática de Galicia y del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática de España lo asocia “probablemente” a “que no sean conscientes de todo lo que les puede aportar internet, por tanto, es más desconocimiento que reticencia”, apunta. Su “experiencia”, lo que ven a través de los cursos de capacitación, es que la gente, cuando se le muestran sus posibles usos y conocen el medio, vence lo que puede ser un “miedo” inicial. De hecho, detectan ese interés en los perfiles de los más mayores, que “empiezan a ver su utilidad en cuestiones tan básicas como relacionarse con su familia”.

En todo caso, Suárez advierte que la capacitación, el formar, va de la mano del conocimiento. Si se desconocen las opciones que oferta la red, es más complicado que un ciudadano ponga de su parte para formarse. En ese sentido, considera que todos los esfuerzos, como los cursos que impulsan las administraciones, son bienvenidos, pero insta sobre todo a realizar un “acompañamiento”. “Primero explicar a la gente para qué sirve”, indica, quizás a través de campañas. Al respecto, pensando en el grupo de más edad o quienes viven en el campo, sugiere presentar internet como un medio de comunicación enriquecido, también un enlace con el médico o como un instrumento con contenidos que permiten un “envejecimiento activo”. En cambio, añade, tal vez no haya que enfatizar las redes sociales, que para los jóvenes sí son centrales.

En su explicación, Suárez también alude al “miedo” en un tiempo en que se multiplican las noticias sobre delitos virtuales. No se trata de negar los riesgos, que “existen”, afirma, pero cree que también hay que “desdramatizar” y “contextualizar” esos riesgos, a la par que se “visualizan” las ventajas. De hecho, para estudiar la red se ha revelado un medio “fundamental”, no solo por el modelo educativo actual, sino por las capacidades que demandará el futuro laboral de quienes se están formando, dice.

“Llama la atención en gente más joven, que puede aislarse de su colectivo”

El prescindir de internet es “más chocante” entre la gente más joven, porque “incluso puede quedar aislada” en un colectivo en el que internet y, en concreto las redes sociales, tienen un uso “elevadísimo”. En concreto, ve “preocupante” la cifra, “relativamente alta”, apostilla, de quienes no tienen conexión contratada a internet por no quererla o no necesitarla en menores de 45 años. “Tal vez debamos saber transmitir qué es internet, porque no es solo redes sociales, no es solo correo electrónico, es mucho más, es la herramienta más democratizadora que ha construido la humanidad y prescindir de una herramienta tan importante creo que es un error”, argumenta. Con todo, matiza que es algo “relativamente reciente”, al menos en lo que respecta a su llegada “masiva” a la sociedad concretada en cierto tipo de servicios.

No siempre las razones para no tener contratada internet son el rechazo o no verle la utilidad. Las estadísticas también recogen para los hogares, entre otros, argumentos como el carecer de conocimientos, el alto coste de los equipos o de la conexión o, en un porcentaje mínimo, la imposibilidad material de contratarla en el lugar en el que viven.