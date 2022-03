Sindicatos educativos como CIG o Anpe han cuestionado que el anteproyecto de Decreto que establece el currículum de educación Infantil presentado por la Consellería de Educación a las organizaciones en mesa sectorial no aluda al período de adaptación, el intervalo que se deja a principios de curso para una incorporación progresiva a las escuelas. La Xunta no lo incluirá en esa normativa, aunque no descarta aludir a él en otras.

Para la CIG, que informa de la negativa de la Xunta, es un tema “fundamental” en la etapa y por ello entienden que debe figurar en el decreto, al margen de que su “concreción se deje, como hasta ahora, para las órdenes del calendario escolar”. Lo propio señalan desde Anpe, que defiende que aparezca una alusión ya en el decreto de currículo, aunque luego vaya al calendario. Hace un año, el período de adaptación para el alumnado de Infantil que se incorpora por primera vez al centro provocó diferencias entre Xunta y sindicatos. La primera pretendía recortarlo y que fuese voluntario para las familias, pero al final ese aspecto se omitió y solo se indicó la fecha límite: el 21 de septiembre. Asimismo, los sindicatos cuestionan que se fijen 25 horas lectivas semanales con la apostilla de “cuando menos”, como señalan desde UGT, o que cuando se habla de la autonomía de los centros se les da la posibilidad de ampliación del calendario escolar, como apuntan desde la CIG, que rechaza ese punto. Una etapa educativa Los sindicatos demandan un descenso de ratios y tanto Anpe como la CIG defienden que el primer ciclo de Infantil, “como educativo que es”, pase a depender de la Consellería de Educación. Abogan además por una ampliación de las plazas públicas para los niños de 0 a 3 años y su carácter gratuito. Por otro lado, UGT considera que el decreto apunta hacia una “innecesaria sobrecarga burocrática” para el docente “mientras que se pierde la oportunidad de poner en valor la realidad lingüística y sociocultural de Galicia”. La CIG instó a que se uniese a los objetivos de etapa el conocer y valorar la identidad propia de Galicia”, su lengua y su cultura.