Acoso escolar, "Nunca máis"

Cuando el experto en acoso escolar Javier Pérez Aznar pedía ayer a los escolares de 5º y 6º de Primaria en adelante del CEIP O Grupo de Ribeira que levantasen la mano si alguna vez se habían reído de las burlas a algún compañero o si habían presenciado alguna conducta de este tipo sin hacer nada, hubo brazos que se levantaron. También hubo manos izadas cuando preguntó por quienes se sintieron solos mientras alguien se metía con ellos. Uno de cada cinco escolares gallegos podría levantar esa mano. Un 18,7% de adolescentes de 15 años, aseguran, según el informe PISA más reciente, haber sufrido algún hostigamiento en el entorno educativo, y la última macroencuesta para analizar el clima de convivencia en las aulas de la comunidad, hace un año, de la Xunta, eleva el porcentaje de quienes declaran haber sufrido alguna conducta contraria a la convivencia a más del 20 por ciento.

En el informe de la OCDE los escolares hablan de maltrato de palabra, y de obra, pero Javier Pérez Aznar, psicólogo especialista en acoso escolar y uno de los formadores en ese ámbito de docentes, entre ellos gallegos, y familias, recordaba ayer que también hay acoso por omisión, es decir, que hay quienes miran y se ríen o se callan, y cómo el acoso se puede combatir si uno se coloca del lado de la balanza del que lo sufre.

Cómo reconocer el acoso

No hubo, sin embargo, quien admitiera haberse metido con compañeros. Uno de los puntos fundamentales de la charla destinada a los alumnos– aunque después hubo otra sesión para padres y profesores– era mostrarles cómo reconocer el acoso. Alguna idea ya tenían porque trabajaron el tema en clase, y lo seguirán haciendo, asumiendo un “compromiso” para luchar contra esos comportamientos. Mencionaron verbos como humillar, pegar, insultar o ignorar cuando les preguntó, pero la aportación del experto fue enseñarles a conocer qué “condiciones” deben reunir el acoso para ser considerado como tal. Porque un rifirrafe puntual con un amigo, les indicó, no es acoso.

Sí lo es, explicó ante un auditorio en directo de más de un centenar de alumnos y varios colegios del concello coruñés conectados de forma telemática, si se da “maltrato”, si la conducta es repetida en el tiempo y si hay una intención de hacer daño y además el que sufre no se puede defender (abuso de poder). Por el camino, clarificó más conceptos para que los menores puedan reconocer el acoso cuando lo tengan delante.

Así, les recalcó que “si alguien sufre, no es una broma”: “El acoso no es una broma. No es un juego. Si hace daño, no es un juego”. Además, les advirtió de que “cualquiera” puede ser una víctima: “Da igual como seas. Da igual que seas alto, que seas muy alto, que seas muy bajo, que seas muy gordo, muy delgado, que seas pelirrojo, que seas guapo, que seas listo”.

"Cualquiera puede ser una víctima. Da igual como seas. Da igual que seas alto, que seas muy alto, que seas muy bajo, que seas muy gordo, muy delgado, que seas pelirrojo, que seas guapo, que seas listo”.

En el encuentro, el también coordinador del programa Tutoría entre Iguales, les presentó gráficamente cómo funciona el acoso para evitarlo: en un lado de la balanza, como esas con las que juegan los niños en los parques, estaría, sola, la víctima. Del otro, se encontraría el o los que practican el acoso, reforzados sus actos, que pueden comenzar como hechos aislados, por quienes se ríen con su proceder y por los que, pese a que no les gusta lo que ven, no hacen nada, a veces por el temor de convertirse en los siguientes. “Al estar callado, también estoy en esa parte”, avisa. “No guardéis silencio”, les conminó, “no os convirtáis en cómplices”.

Cómo reequilibrar la balanza

La balanza se vuelve a equilibrar cuando el que sufre cuenta con ese apoyo, a veces hasta una mirada ayuda, y cuando quienes se reían cuando alguien insultaba a otra persona le dicen que su comportamiento “no hace gracia, no es un juego, no es una broma”. El experto aseguró a los chavales al respecto que, cuando el autor de comportamientos de acoso “no tiene público, deja de hacerlo” y de ese modo también esa persona sale ganando. “Por eso todos vosotros sois tan importantes”, les animó. El cambio, les recordó, dibujando una “C” con el pulgar y el resto de sus dedos, lo tienen en su propia mano; esa sería la “estrategia definitiva” contra el acoso escolar. Si se “comprometen” con ese cambio, la balanza vuelve a equilibrarse. “Podemos hacer las cosas mejores”, incidió el experto.

Cuando Pérez Aznar presentó el ejemplo de la balanza, aludió al caso de Iñaki Zubizarreta, un exjugador de baloncesto profesional cuya experiencia con el acoso pudieron conocer previamente los escolares. Iñaki, que ahora busca evitar que otros chicos pasen por lo que él pasó y que apela en sus intervenciones a “romper la ley del silencio”, contestó en un vídeo a las muestras de apoyo de los alumnos y a las preguntas que le plantearon –entre ellas el por qué no se defendió, por ejemplo–. A él, y a toda la sociedad, destinaron los estudiantes un mensaje final, coreado con fuerza como una sola voz: “Nunca máis”. “Cuantos más lo digamos, más fuertes somos”, proclamó el educador.