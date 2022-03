El relevo en el PPdeG, también al congelador

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha levantado el pie del acelerador de su sucesión al frente del Ejecutivo autonómico. Puede tardar hasta “meses” en cerrar este capítulo, y con él, su relevo al frente del PPdeG, según las fuentes consultadas por este diario. ¿Por qué? Porque si Feijóo no tiene atada su sustitución en San Caetano tampoco la tiene cerrada a nivel orgánico. Están conectadas. Una no se entiende sin la otra. Feijóo se enfrenta a un sudoku, debe encajar las piezas del puzzle y no puede dar un paso en falso.

El que será sucesor de Pablo Casado tiene que dar ejemplo en Madrid y cerrar “bien” su reemplazo en Galicia, afirman fuentes populares. Y ha decidido no darse prisa. Sopesar todas las opciones y sobre todo calibrar el reajuste de equilibrios internos que su marcha supondrá en el seno del PPdeG. Porque habrá un requilibrio. Su sucesor no tendrá la autoridad que tiene ahora el titular de la Xunta porque le faltará el refrendo de las urnas. Hasta ahora todo lo mandaba y decidía Feijóo. Sus cuatro mayorías absolutas le hacían incuestionable e incontestable. Tanto que ahora dan por hecho que habrá “un dedazo”. La sucesión está en manos del presidente, admiten cargos del PP gallego. “Se hará lo que él diga”, confirman otros, pero confiando en que los no elegidos serán compensados. Esperando que se abra una nueva etapa, donde el poder sea más compartido. Feijóo debe sellar “la paz interna” en el PPdeG. No puede irse a Madrid con líos y tensiones aquí, y sabe que el PP gallego cierra una época y son varios los actores que reclaman mayor cuota de protagonismo. Pueden aceptar la designación del sucesor, pero no mantener el statu quo vigente. No es solo quién será su sucesor, si no qué cuota de poder tendrán los demás para aceptar sin recelos el nombramiento que haga el jefe. La presidencia del PP nacional y del partido en la comunidad son incompatibles y tras el congreso del uno y dos de abril en Sevilla, Feijóo debe renunciar al segundo cargo, pero tras demorar su marcha de la Xunta también dilatará el nombramiento del nuevo presidente del PPdeG. ¿Por qué? Porque los estatutos del PP gallego establecen que el presidente del partido también es el candidato electoral a la Xunta. ¿Se imaginan que no haya nuevo presidente del Ejecutivo autonómico, pero el PP gallego sí sepa quien será su cabeza de cartel en 2024? ¿Y además a dos años de las elecciones no sería razonable a nivel orgánico que quien fuese el candidato se hiciera cargo del timón de San Caetano para lanzar su proyecto? Por ello, los dos cargos irán de la mano, dan por hecho en el PPdeG. Los mismos estatutos que establecen que el presidente del PPdeG “elegido en un congreso” es el candidato a la Xunta también permiten a Feijóo aplazar el nombramiento. de su relevo en el PP gallego. Tiene dos opciones, que Miguel Tellado, secretario xeral de los populares gallegos, asuma en funciones las competencias del presidente. O que se nombre una gestora y ésta tome las riendas de la organización gallega hasta la celebración del congreso. No necesariamente, el nuevo presidente del PPdeG tiene que ser elegido en un cónclave con compromisarios. Cuando Feijóo encaje las piezas para que la paz interna del PP gallego no se desbarate, y mueva sus peones, puede convocarse una reunión del Comité Ejecutivo para elegir a uno de sus miembros para dirigir el PPdeG y elevar dicha propuesta a la Junta Directiva de Galicia. Tradicionalmente, el presidente de la Xunta y el líder del PPdeG son la misma persona. De ahí que se demore también su nombramiento. En todo caso, en el PP gallego consideran que antes de mediados de julio estará todo solucionado. Es decir, antes de la clausura del actual periodo de sesiones del Parlamento. Sería el plazo máximo que se dan. En septiembre, a la vuelta de las vacaciones de verano, tiene que haber un nuevo presidente de la Xunta. Las elecciones municipales estarán entonces a la vuelta de la esquina y serán la primera prueba de fuego del relevo de Feijóo. Hoy, a las cinco de la tarde, el líder gallego, entregará en la sede del PP en Madrid los avales (mínimo cien) que necesita para optar a la presidencia conservadora. El PP sopesa eliminar la votación en el cónclave de Sevilla si el titular de la Xunta es el único candidato. Sería elegido por aclamación. Feijóo, de gira y con Rueda, al teléfono Alberto Núñez Feijóo emprenderá el viernes una gira por las 17 comunidades para presentar a la militancia del PP su proyecto para derrotar a Pedro Sánchez. Arrancará con actos en Murcia y Valencia. ¿Y mientras, en la Xunta? Pues ayer, el vicepresidente primero, Alfonso Rueda, explicó que él asumirá funciones en “contacto” permanente “telefónico” con el mandatario autonómico, como ya ha hecho en los últimos trece años, cuando Feijóo ha tenido que viajar al extranjero como presidente del Ejecutivo autonómico. En todo caso, está previsto que Feijóo siga presidiendo el Consello de la Xunta durante este periodo. Rueda explicó: “Ya lo hemos hecho otras veces y no ha habido ningún problema”. Tambié defendió que el trabajo en la Xunta “no se resentirá” por la campaña de Feijóo para presidir el PP. “Estaremos aquí los que nos quedemos para seguir con la normalidad con la que se está desarrollando el gobierno de la Xunta durante estos días”, remarcó. Sánchez pide a Feijóo que aclare si habrá pactos con VOX El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por primera vez ayer interpeló a Alberto Núñez Feijóo como líder del PP nacional. Le pidió que deje a un lado la ambigüedad y concrete su posición respecto a posibles pactos con VOX. También quiere saber si tiene intención de aclarar los casos de supuesta corrupción del PP. En una conversación informal con periodistas, rumbo a Letonia, Sánchez advirtió de que si el PP llega a pactar con VOX en esta comunidad y forman un gobierno de coalición, sería la primera vez que la ultraderecha entra en un Gobierno regional en Europa. A juicio del inquilino de La Moncloa, esto es algo que Feijóo tendría que explicar. Sánchez también le pidió que el PP recapacite y reconsidere la oferta del PSOE de aislar a VOX con un cordón sanitario y evitar pactos con esta formación en toda España. Por último, el líder del PSOE afirmó que la renovación del CGPJ es algo necesario e imperativo y finalmente agradeció el tono de Feijóo y el hecho de que no vaya a insultar.