Tenía, en principio, que responder el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a una pregunta del BNG en el pleno del Parlamento sobre cuándo pensaba dimitir al frente del Gobierno gallego para ocuparse del PP nacional, pero no solo no ha dado detalle alguno, sino que contraatacó reclamando la dimisión de Ana Pontón como portavoz nacional del Bloque por haber perdido todas las elecciones y por su postura política sobre la invasión de Ucrania, y de Valentín González Formoso, el secretario xeral del PSdeG, por acumulación de cargos al ser también alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación de A Coruña.

En un cara a cara de tenso tono entre Pontón y Feijóo, el todavía titular de la Xunta ha esquivado intencionadamente desvelar en el Parlamento sus siguientes pasos. Tan solo ha indicado que no se irá a Madrid a dar estabilidad al PP nacional “a costa de la estabilidad de Galicia”. “Porque Galicia es mi madre y uno nunca rechaza a su madre”, soltó, para acto seguido lanzar que en todo caso, el “corto espacio de tiempo” que le queda por delante como presidente del PPdeG y de la Xunta va a ser incluso mayor que el que pueda tener en el futuro Ana Pontón como “presidenta de la comunidad autónoma”. El relevo en el PPdeG, también al congelador La portavoz nacional del BNG ha acusado a Feijóo de llevar doce años “subordinando” los intereses de Galicia a los de su partido y de aprovechar un caso de corrupción para irse a Madrid. “Le reconozco que es un excelente candidato a presidir el PP de la corrupción”, ha dicho la diputada nacionalista. También le ha afeado que pretenda dirigir Galicia durante las próximas semanas por teléfono móvil mientras se dispara el precio de la luz, el gas o la cesta de la compra. “Es una falta de respeto total, pensar que entre mitin y mitin del PP se pueda gobernar Galicia por teléfono. Los gallegos no se merecen esto”, ha reprobado. Pero en su respuesta, Feijóo se ha lanzado a reclamar la dimisión de Ana Pontón. “Lleva 22 años perdiendo todas las elecciones de forma constante”, le ha dicho. También ha argumentado como motivo de dimisión por parte de la líder del BNG la postura de su partido sobre la invasión de Ucrania, que no ha aceptado una propuesta del PP y del PSOE en el Parlamento gallego para aprobar una declaración institucional. “Debería dimitir porque no tiene un gesto de humanidad ante la guerra, la soberanía de Ucrania y la titularidad de los territorios”, ha censurado Feijóo. El presidente de la Xunta también ha planteado la dimisión de Formoso por acumulación de cargos y ha preguntado a Ana Pontón el motivo por el que no se lo reclama. “Formoso tiene tres cargos, dos de ellos de gobierno. Yo tengo un cargo de gobierno y otro de partido y no son incompatibles”, se ha defendido.