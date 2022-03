De la bronca por Ucrania en el Parlamento a un acto unitario de repulsa en solo una hora

En tan solo una hora, el Parlamento evidenció como la política es capaz de pasar de un estado de intensa excitación, acusaciones sin filtro y descalificaciones a un acto unitario y ceremonioso –un minuto de silencio– de repulsa por el mismo motivo que apenas 60 minutos antes había exacerbado los nervios: la invasión de Ucrania. Los principales protagonistas, Alberto Núñez Feijóo y Ana Pontón, primero se enzarzaron en una discusión por la invasión de Rusia y luego secundaron la concentración a las puertas del Parlamento con los demás diputados de los tres partidos en memoria de las víctimas.

El primer acto se produjo en el hemiciclo, durante las preguntas de control al presidente de la Xunta formuladas por la oposición. Ana Pontón quería saber cuándo iba a dimitir Feijóo a causa de asumir la dirección del PP nacional. El presidente gallego esquivó la pregunta, pero aprovechó para arremeter contra el Bloque por su posición sobre la ocupación de Ucrania, un tema sacado a colación tras frustrarse la negociación de una declaración institucional entre los tres grupos parlamentarios contra la invasión rusa, en la que PP y PSdeG culparon al Bloque del fracaso.

Causa de la discordia

Los tres partidos coinciden en lo básico, su rechazo a la invasión de Ucrania, pero populares y socialistas querían añadir a la declaración tres párrafos que manifestaban el apoyo gallego al Gobierno de España y la UE, avalando “el trabajo que las Fuerzas Armadas están desarrollando para garantizar la paz y la integridad territorial de los países europeos” y las “sanciones precisas” por parte de la UE y la movilización “recursos” para acoger refugiados, algo que suponía una línea roja que el BNG no se atreve a cruzar.

Feijóo expresó su “sorpresa” por que el BNG había pedido la disolución de la OTAN mientras la población civil de Ucrania está siendo “masacrada” y Rusia bombardea hospitales y ambulancias. “El BNG se niega condenar este tipo de atentados contra el derecho identitario, los derechos humanos y la soberanía de un país”, dijo.

Pontón le replicó que era un “excelente candidato a presidir el PP de la corrupción” y le afeó que diera la orden, tras el fracaso de la declaración institucional, de criticar al BNG a costa del dolor del pueblo ucraniano. “¿Cómo puede usar a miles de muertos para atacar con mentiras al Bloque? Es de lo más indecente que he visto en el Parlamento”, lamentó.

Bronca en aumento

“Usted es padre y yo soy madre y estos días estamos viendo imágenes que parten el corazón a cualquiera y usted suelta mentiras sin reparos”, añadió una Pontón muy enfadada, para acto seguido desearle en su salto a la presidencia del PP nacional –“en su partido ya sabemos cómo se las gasta”, le dijo– que no sufra las manipulaciones que sufre el BNG y ella misma por parte de los populares.

En su segunda intervención, Feijóo respondió que nadie en el Parlamento había sido objeto de tantas “infamias e insidias” como él, en especial por las lanzadas por Pontón, y le espetó que ella debería ser la primera en dimitir “por no tener un gesto de humanidad con el pueblo de Ucrania”. Agregó que si no hay una postura clara del BNG con respecto a la invasión es porque el partido está “fracturado”, hay divisiones internas y Ana Pontón no es capaz de ejercer el mando a pesar de ser su portavoz nacional.

“No lidera el partido y como no lo lidera, pues insultan al otro para tapar sus inclemencias”, le soltó, tras lo cual incidió en la paradoja de que siendo el BNG “independentista” no sea capaz de “plasmar el acuerdo con la soberanía de Ucrania”.

Concentración unitaria

Una hora después de terminar el debate, los dos participaron, junto con los demás diputados, en una concentración y un minuto de silencio en la entrada principal del Pazo do Hórreo en memoria de las víctimas de la guerra y como señal de repulsa contra la invasión de Ucrania.

La imagen chocó con las palabras que poco antes se habían cruzado en el interior.

La queja de Formoso

Fuera del Parlamento, el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, lamentó del “veto” del BNG a la declaración con la que se pretendía “exigir a Putin que pare la guerra, que deje de matar ciudadanos y que deje de violar del derecho internacional y apoyar a las instituciones que intentan resolver esta situación”.

“Nos gustaría que el BNG volviera al consenso”, apeló.