La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Galicia (CESM) denuncia la existencia de “al menos 100 plazas ocultas” de Atención Primaria que “están sin cubrir” en las distintas áreas sanitarias de Galicia, y exige al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, que “sean ocupadas urgentemente con carácter interino” para así “tratar de atenuar la insoportable situación que viven los facultativos por falta de personal”.

Así lo expuso ayer CESM que explica que “mientras no se cubran esas plazas de forma interina no podrán salir al concurso de traslados, cercenando así los derechos de muchos profesionales sanitarios que optarían a ellas en busca de una mayor conciliación familiar”, y no descarta que detrás de “esta actitud de la Administración” se “esconda la intención de amortizarlas”, por ello reclama “acciones urgentes”.

CESM Galicia expone que, tras dos años de pandemia en los que se han vivido “situaciones insólitas en cuanto a falta de medios humanos y materiales”, se añade ahora“una insoportable carga de trabajo y con unas nefastas consecuencias para la salud de cientos de profesionales sanitarios”. “Ya es hora de que se lleven a cabo acciones urgentes que venimos reivindicando desde hace casi una década”, reclaman.