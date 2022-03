El BNG se desmarca del consenso de apoyo al Gobierno ante la invasión rusa

El ataque ruso ha supuesto un motivo de fricción político en España entre los socios que componen el Gobierno central, con el PSOE apoyando el envío de armas y Unidas Podemos criticándolo. En Galicia se ha reproducido esa lógica, enfrentando la visión de PP y PSdeG con la del BNG, que gobierna con los socialistas en múltiples ayuntamientos y tres diputaciones y que están llamados a entenderse si quieren desplazar a los populares de la Xunta tras las elecciones de 2024, a las que no concurrirá Alberto Núñez Feijóo.

Los tres partidos con presencia en el hemiciclo gallego coinciden en lo básico de su rechazo a la invasión de Ucrania, después de que el BNG emitiese el 28 de febrero una declaración de su ejecutiva en la que no mencionaba a Rusia en su denuncia y ceñía las críticas a la OTAN.

Aunque después Ana Pontón, líder del BNG, reaccionó criticando al “déspota Putin”, PP y PSdeG movieron ficha impulsando una declaración institucional en el Parlamento. Para que prosperase, debía contar con consenso. Ayer se certificó la imposibilidad de acuerdo.

Populares y socialistas pactaron un texto que condenaba “enérgicamente la agresión de Rusia a Ucrania”, pero añadían tres párrafos que manifestaban el apoyo gallego al Gobierno de España y la UE, avalando incluso “el trabajo que las Fuerzas Armadas españolas están desarrollando para garantizar la paz y la integridad territorial de los países europeos”.

Al mismo tiempo, exponían su aval a las “sanciones precisas” por parte de la UE y a la movilización “recursos” para acoger refugiados.

Esos últimos puntos fueron una línea roja para el BNG, que ofreció una declaración más aséptica de apenas cuatro puntos ya aprobada por las tres formaciones en la Diputación de A Coruña.

Su viceportavoz Olalla Rodil consideró el texto pactado por PP y PSdeG como una maniobra política para debilitar al BNG, que debe lidiar sus posturas críticas con el consenso institucional con su condición de líder de la oposición en Galicia y, por tanto, punta de lanza de la alternativa al Gobierno de los populares. Su postura actual está más en sintonía con la de Unidas Podemos y Bildu.

“Nos tememos que el objetivo del PP y del PSOE es utilizar el dolor del pueblo ucraniano, la guerra que ya dejó miles de personas muertas y más de dos millones de personas desplazadas y refugiadas, que el objetivo que persiguen con esto es atacar al BNG. Es lo más indecente que he visto en el tiempo que llevo en política”, censuró Rodil, cuya formación propuso un texto de cuatro puntos con la “condena a la agresión de Rusia a Ucrania”, la “petición de un alto el fuego inmediato y la retirada de tropas rusas”, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de la “resolución del conflicto en el marco de la ONU y la OSCE” y el “retorno a la vía diplomática como única fórmula para resolver las diferencias para alcanzar acuerdos de paz duraderos”.

El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, rechazó el uso del conflicto como ariete contra el BNG. “Nada más lejos de eso, no solo incorporamos el texto del Bloque en lo que respecta a la solidaridad del pueblo ucraniano, lo que pasa es que el BNG se niega a respaldar a nuestro Gobierno, a respaldar a la Unión Europea y a respaldar las decisiones que se están adoptando”, alegó.

Su homólogo socialista, Luis Álvarez, añadió que “lo único sensato” es “apoyar a los organismos internacionales, a la Unión Europea y a la OTAN, y al Gobierno de España dentro de las acciones coordinadas con el resto de instituciones”.

Declaración pactada por PP y PSdeG





“O Parlamento de Galicia condena enerxicamente a agresión de Rusia a Ucraína, rexeitando totalmente a invasión das forzas militares rusas e esixindo a súa inmediata retirada. Esta agresión supón unha flagrante violación do Dereito Internacional e contra a soberanía e a integridade territorial de terceiros países. Así mesmo, o Parlamento de Galicia expresa a súa absoluta solidariedade co pobo ucraíno.

Este Parlamento manifestase ao carón do Goberno de España e da Unión Europea reivindicando a legalidade internacional e o restablecemento inmediato da paz, tendo como guía nesta crise os principios e valores democráticos que compartimos con Europa. Expresamos o mais firme compromiso deste Parlamento coa defensa dos principios da democracia, o estado de dereito e a protección dos dereitos fundamentais contemplados no Preámbulo do Tratado de constitución da Alianza do Atlántico Norte e no da Constitución da Unión Europea. Así mesmo este Parlamento apoia a labor que as Forzas Armadas españolas están a desenvolver para garantir a paz e a integridade territorial nos países europeos.

Finalmente, apoiamos á Unión Europea para que se interpoñan as sancións precisas co fin de que se poña fin o conflito ante estes feitos tan graves que ameazan a paz e as liberdades e dereitos fundamentais dos cidadáns ucraínos. E apoiamos á Unión Europea para que se interpoñan as sancións precisas co fin de que poidan ter algún tipo de efecto no goberno ruso de Vladimir Putin.

O Parlamento de Galicia apoia que se realicen todos os esforzos necesarios para mobilizar recursos a fin de acoller a refuxiados provenientes do conflito de Ucraína”.