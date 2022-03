Última batalla contra la hepatitis C: más de 8.000 gallegos libres del virus en 6 años

Más de 8.000 pacientes en Galicia –1.600 de ellos solo en Vigo– de los más de 149.000 de toda España se han tratado y curado con los nuevos medicamentos antivirales de acción directa de la hepatitis C en los últimos seis años. La tasa de curación en Galicia es del 97%. Desde que en abril de 2015 se pusiera en marcha el Plan Estratégico Nacional para el Abordaje de la Hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud y hasta el último semestre de 2021, los nuevos fármacos han supuesto una verdadera revolución en el tratamiento de la enfermedad: dura entre ocho y doce semanas y, a diferencia de los fármacos contra el VIH, logra reducir la carga viral hasta desaparecer por completo del paciente.

Uno de los retos para alcanzar el hito de la erradicación de la enfermedad es poder tratar a un pequeño segmento de la población que está infectada con el virus pero que desconoce su situación. En esa línea, el Sergas ha puesto en marcha una herramienta de inteligencia artificial (IA) que ayuda en la detección de datos de pacientes no tratados. La mayor parte de ellos son pacientes que en algún momento han sido diagnosticados de la infección –que puede cursar de forma asintomática durante muchos años– pero que por alguna razón no han tenido seguimiento dentro del sistema sanitario o han rechazado el tratamiento.

El foco se sitúa ahora en colectivos vulnerables, a los que ofrecen cribados

En el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, donde ya se ha puesto en marcha la iniciativa, el resultado no se hace esperar: el uso del logaritmo permitió detectar a 459 pacientes, lo que se tradujo en que medio centenar de ellos iniciaron ya el tratamiento. Extrapolando los datos de la Plataforma “Hexin”, se estima que en Vigo podría haber hasta 865 pacientes que tienen hepatitis C y no lo saben.

"La hepatitis C es una enfermedad silente cuyos síntomas tardan años en aparecer”

Estos datos están en la línea del último estudio de seroprevalencia hecho por el Ministerio de Sanidad, que apunta que el 0,22% de la población (más de 20.000 personas) tiene una infección activa, aunque lo desconocen. “Estos pacientes no diagnosticados probablemente serán, además, ‘descubiertos’ cuando su enfermedad les haya provocado otros problemas graves de salud como cáncer hepático. La hepatitis C es una enfermedad silente cuyos síntomas tardan años en aparecer”, aclara el médico especialista en Patología Infecciosa del Chuvi, Luis E. Morano. Solo el año pasado, trataron a 140 pacientes en esa Unidad.

De hecho, del estudio realizado por el doctor Juan Turnes en el área de Pontevedra y presentado en el último Congreso de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), se desprende que en 53 pacientes se pudo estimar la severidad de la enfermedad hepática cuando fueron llamados al hospital para iniciar tratamiento: el 32%. Esto implica que, una vez curada la hepatitis C, la enfermedad hepática podrá mejorar pero no se va a curar.

“El problema del diagnóstico tardío es que puede haber un cáncer hepático” Luis E. Morano - Patología infecciosa CHUVI

En ello coinciden también los hepatólogos consultados: “Con las últimas cifras disponibles, tememos que entre un 25 y un 30 % de los enfermos que se diagnostican ya tengan la dolencia avanzada por la falta de diagnóstico. Es decir, sobran los motivos desde el punto de vista sanitario –y también para la administración sanitaria, debido al coste de hacer frente a la enfermedad en un estadio avanzado– que explican la importancia de la detección precoz. “Al año, vemos algún caso de paciente con enfermedad avanzada, que tiene cirrosis hepática grave, que acaba en un cáncer hepático y puede acarrear un trasplante”, completa Morano.

La prevalencia entre colectivos vulnerables es mayor que entre la población general, de hasta el 50% en adictos a drogas, mientras que en pacientes psiquiátricos es un 17% mayor. “Cáritas, CEDRO, Alborada o los Hermanos misioneros de los enfermos pobres ya cuentan en Vigo con ‘navegadores’, que son miembros de las ONG’s que acercan a la población vulnerable a test rápidos”, explica Morano tras la adscripción de la ciudad a la iniciativa #hepcityfreeVigo.

El internista del Chuac de A Coruña, Álvaro Mena, también explica el cambio de paradigma en el tratamiento de esta enfermedad, que integra a varios servicios clínicos del hospital. “Ya hay herramientas electrónicas, y tenemos que usarlas, para recaptar a pacientes diagnosticados que han quedado ‘perdidos’ para el sistema y reforzar la vigilancia en poblaciones vulnerables que asistentes a centros de drogodependencias”, abunda.

“Ya hay herramientas para recaptar a pacientes que han quedado sin tratar” Álvaro Mena - Internista CHUAC

En la ACLAD (Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga en Coruña) de A Coruña ya detectaron más de 148 pacientes infectados que van a tratarse, al tiempo que analizan las posibles reinfecciones y realizan cribados a otras 600 personas. “Además de tratar la hepatitis C, aquellas personas que tengan una fibrosis hepática avanzada tendrán que ser remitidas a la unidad específica”, coincide Mena.

El objetivo para el sistema sanitario es acabar antes de 2030 con el que ha sido unos de los mayores problemas de salud pública del país en las últimas décadas. España está, detrás de Islandia, entre las poblaciones mejor posicionadas para conseguirlo. Los profesionales consultados lo ven posible. Sin embargo, la vacuna contra la hepatitis C es un reto que se le resiste a la ciencia.

El virus que causa la enfermedad golpeó desde el anonimato durante mucho tiempo. A finales de los años 80 algunos pacientes enfermaban, desarrollaban cirrosis y morían de cáncer sin que los facultativos supieran qué desencadenaba aquellos procesos clínicos. Su descubrimiento, en 1989, abrió una nueva etapa. La constatación de que la sangre era la vía de transmisión obligó a adoptar controles en las transfusiones y ajustar las medidas de esterilización en consultas, quirófanos y otros establecimientos. El siguiente paso fue desarrollar programas de salud pública para frenar los contagios. Los primeros tratamientos, con muchos efectos secundarios y escasa efectividad fueron un handicap. No sería hasta 2020 cuando los descubridores del virus –Harvey J. Alter, Michael Houghton y Charles M. Rice– lograron el reconocimiento de la comunidad científica con el Premio Nobel de Medicina.

Otra pandemia silenciosa

“Conseguir los tratamientos fue angustioso, sobre todo para los que estábamos más graves. Tuvimos que esperar un año y cuatro meses hasta que se aprobó el Plan estratégico en España... y claro que murió gente; fue horrible”, explica la que fuera portavoz de la Plataforma gallega de afectados por la hepatitis C, Xulia Alonso, y hoy “libre del virus”. Esta escritora recibió en 2015 uno de los primeros tratamientos que llegaron al Chuvi, en Vigo, del novedoso y eficaz fármaco Sovaldi, carísimo en aquel momento –15.000 euros por caja de 28 comprimidos– y que enfrentó a los pacientes contra la administración sanitaria por el acceso restringido. Ella afrontaba la enfermedad avanza, en fase 4 y con su hígado ya cirrótico: “El resultado de los tratamientos está siendo mucho más beneficioso de lo que los propios médicos esperaban; mi hígado ha mejorado”, asegura. “Un éxito por el que tuvimos que luchar como nunca y que esperemos que no vuelva a ocurrir”, valora.

El juez archivó el caso de las muertes por hepatitis C y exculpó a los cargos del Sergas de las denuncias promovidas por enfermos hace ya dos años, pero aquellas movilizaciones lograron agilizar el acceso a los fármacos, cuyo coste era una barrera para el sistema sanitario en plena crisis económica. Y llegaban a cuentagotas, a pesar incluso de las peticiones de los facultativos.

Las protestas en Galicia por el acceso a los fármacos acabaron con el archivo de la causa contra el Sergas, pero se agilizó el proceso

Esos antivirales de acción directa, cuyo coste comenzó en más de 60.000 euros por tratamiento que fijó el laboratorio Gilead, se justifica en que lograban una curación del 97% de los pacientes. Algo sin precedentes. En la actualidad su coste ronda los 6.500 euros.

“He visto morir a mucha gente por secuelas de la hepatitis C. Es algo serio. No se le ha ocurrido a la OMS. Y si no lo detectas y lo tratas, se va a expandir”, explica el doctor de la unidad de Patología Infecciosa del Chuvi, Luis Morano. Ahora, que la patología tiene cura, la complejidad radica en localizar y contactar a pacientes difíciles de citar o de convocar. Actualmente, un 52% de las personas que pasan por la Unidad de Conductas Adictivas (UCA) han estado en contacto con esta hepatitis. “Se hace imprescindible acercarse a los colectivos más vulnerables para promover pruebas entre la población de riesgo”, indica Morano. Un plan de microerradicación al que, entre otros, se ha adherido el Concello de Vigo, promueve las pruebas en centros que atienden a personas con drogodependencias. Yendo hasta el último eslabón, la ACLAD de Alborada en Vigo se encuentra entre ellas.

Esta semana han realizado tres test “de separación de plasma” –tarjetas que detectan el virus en sangre– y han detectado un nuevo caso. El laboratorio del hospital se encarga de analizarlo. Pero, además de acercar la prueba diagnótica, le dan a paciente la opción de recibir en el centro de día el tratamiento. “Era una mujer diagnosticada hace tiempo, pero cuyo positivo nunca se había confirmado”, explican el médico Javier Pazo y la enfermera Isabel Coejo. Proponen las pruebas a pacientes con conductas de riesgo, ya sea a nivel sexual o de adicción a sustancia.