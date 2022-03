Si estás pensando en cambiar la nevera, el horno, la lavadora u otro electrodoméstico, toma nota: a partir de este miércoles, 23 de marzo, ya puedes pedir las subvenciones que contempla el plan renove de la Xunta de Galicia. La convocatoria de ayudas para la renovación de estos aparatos beneficiará a 13.000 hogares con entre 100 y 450 euros.

Además del descuento en el precio de los electrodomésticos, el Gobierno gallego calcula que la renovación permitirá a 13.000 familias ahorrar 540.000 euros al año en su factura de la luz, en un momento en el que los precios de la energía siguen registrando niveles de récord.

El apoyo del programa Galicia Renova Electrodomésticos está dirigido a personas que viven en viviendas ubicadas en Galicia y quieren renovar sus equipos por otros del mismo tipo y con la siguiente calificación energética: frigorífico o congelador frigorífico A, B, C o D; congelador A, B, C o D; lavadora A, B o C; lavavajillas A, B o C, o placa de inducción completa.

La ayuda puede llegar al 25% del precio del electrodoméstico para un consumidor general y al 50 o 75% para los consumidores con más dificultades, por lo que, dependiendo del tipo de electrodoméstico y del consumidor, la ayuda oscilará entre los 100 y los 450 euros. Cada beneficiario solo podrá recibir una subvención por cada una de las tipologías con un máximo de tres electrodomésticos por beneficiario.

Las ayudas a las que la Vicepresidencia Segunda y el Ministerio de Economía, Empresa e Innovación destinarán un total de 2 millones se otorgarán por orden de solicitud y se pedirán a través de las entidades colaboradoras desde hoy hasta el 30 de septiembre.

Con esta nueva convocatoria, la Xunta de Galicia prevé impulsar una movilización de 7 millones, un ahorro económico anual de 540.000 euros, una reducción del consumo energético de 2700MWh/año, una disminución de las emisiones de CO2 equivalente a la plantación de 40.000 árboles y el mantenimiento o creación de un centenar de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos.

En la última convocatoria, la Xunta apoyó un total de 20.259 actuaciones.