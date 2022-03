Feijóo sobre su sucesión: “Soy previsible; habrá estabilidad en Galicia”

Alberto Núñez Feijóo da el salto a Madrid para poner orden en un PP convulsionado por la bronca política entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, pero al mismo tiempo siembra la incertidumbre en el PPdeG y en la Xunta, que quedan descabezados en un momento crucial de recuperación económica tras la pandemia. El presidente de la Xunta y precandidato a liderar el Partido Popular se mantiene fiel a su habitual hermetismo y no despeja las incógnitas que se abren con su marcha. Pero echa mano de la que ha sido su máxima desde hace años para garantizar que no habrá sobresaltos: “Soy un político previsible”. “Intenté no defraudar nunca a Galicia y no pienso defraudarla con decisiones posteriores”, añadió. Su compromiso, según señaló, es “dar estabilidad y seguridad a las instituciones autonómicas y al partido más grande de Galicia”.

“Intenté no defraudar nunca a Galicia y no pienso defraudarla con decisiones futuras” “Vamos a acertar en mi relevo porque tenemos todos los mimbres para acertar” Las respuestas a su sucesión en Galicia tendrán, por lo tanto, que esperar al congreso que el PP ha convocado el 1 y 2 de abril en Sevilla, donde Feijóo será proclamado, salvo sorpresa mayúscula, nuevo presidente del partido. Aunque podría compaginar su nuevo cargo al frente del Partido Popular con la Presidencia de la Xunta, el propio Feijóo reconoció ayer en una entrevista a la Cope que será difícil: “no se puede compatibilizar sine die”. Es decir, en algún momento tendrá que renunciar y dar el relevo. De hecho, tras presentar los avales la próxima semana para formalizar su candidatura al congreso popular, el dirigente gallego iniciará una intensa campaña en la que recorrerá todas las comunidades autónomas, un tour que complicará ya desde este mismo mes su agenda institucional. Y esta situación se puede convertir en un arma de desgaste en manos de la oposición que ya lo está acusando de desatender sus labores al frente del Gobierno gallego. Yolanda Díaz: “No es una crisis de liderazgo, es de proyecto” La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sostuvo ayer que la crisis del PP “no es de liderazgo”, en referencia al paso dado por Núñez Feijóo, sino de “proyecto político”, y que la gran incógnita que tendrá que resolver el dirigente gallego es si va a permitir que su partido siga de la mano de Vox. La portavoz del BNG, Ana Pontón, reclamó su dimisión inmediata como presidente de la Xunta dado que los problemas de los gallegos no pueden esperar “a que se coloque en Madrid”. “Siendo su prioridad el PP, tiene que dimitir”, requirió. Para el secretario xeral del PSdG-PSOE, Valentín Formoso, el anuncio de la candidatura de Feijóo es “un engaño a la ciudadanía gallega”. “Ha cambiado su lema de Galicia, Galicia, Galicia por el de PP, PP, PP”, censuró el dirigente socialista. Al alcalde de Vigo, Abel Caballero, le “da igual” que Feijóo dé el salto a la política nacional para ser “líder la oposición”. Lo que le importa es que como presidente de la Xunta “siga tratando mal” a Vigo. Tras abandonar la Xunta y convertirse en líder de la oposición, Feijóo necesitará una plataforma desde la cual confrontar las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez. El Senado es la vía más fácil. “Adoptaremos esa decisión cuando toque, veremos y valoraré con el grupo del Senado y del Congreso y con el comité de dirección del PP qué es lo mejor desde el punto de vista de mi ubicación, desde el punto de vista político”, explicó ayer Feijóo. Bastaría con que el Parlamento gallego lo nombre senador por designación autonómica en sustitución de Elena Muñoz o de Juan Carlos Serrano López. Feijóo admite que no puede dirigir 'sine die' la Xunta y se abre a ser senador De esa manera Feijóo tendría su encaje en Madrid cuando se convierta en nuevo presidente del PP. Lo más probable es que tarde o temprano renuncie a su cargo de titular de la Xunta y, según marcan los estatutos del partido, tampoco podrá continuar siendo presidente del PPdeG. Esto obligará a buscar un relevo al frente del Gobierno gallego y para el partido en Galicia. Para convertirse en nuevo presidente de la Xunta el mejor situado es el vicepresidente primero y conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda. Para el relevo en el partido hay varias fórmulas: desde que el secretario xeral del PPdeG asuma las riendas, que se elija un nuevo presidente en el comité ejecutivo o bien convocar un congreso extraordinario del que salga el futuro líder. “Momento adecuado” Tradicionalmente el PP no ha apostado por bicefalias, así que lo normal sería que el presidente de la Xunta fuese también líder del partido. Pero Feijóo ayer dio pocas pistas. Preguntado sobre su sucesor al frente del partido y del Gobierno gallego y sobre las opciones de Rueda, señaló: “habrá respuestas previsibles dentro de un partido previsible”. Las respuestas, en todo caso, se contestarán, según advierte Feijóo, “con democracia interna, con lo estatutos en la mano y en el momento adecuado”. El presidente de la Xunta quiere tomarse su tiempo para dejar las cosas atadas en Galicia: no busca un relevo apresurado. “En el PP estos años hubo interferencias y desconsideraciones a líderes autonómicos” “En Castilla y León o hay gobierno o hay elecciones, no hay otra. Mañueco tiene la responsabilidad” Aunque asegura que la decisión estará “en manos de los compañeros del PPdeG”, advierte que él dará “su opinión”. “Vamos a acertar porque tenemos todos los mimbres para acertar. No podemos equivocarnos. Galicia no se lo merece”, afirmó en Ourense donde ayer se celebró la reunión semanal del Gobierno gallego. Feijóo eludió las preguntas sobre su relevo alegando que no es todavía el presidente del PP. “No puedo actuar como si lo fuera”. Insistió en que se deben respetar los tiempos. “Voy a seguir con el mismo manual de respeto de las formas y los reglamentos”, explicó. “A partir del 3 de abril si soy presidente del PP de toda España empezará la necesidad de elegir un presidente de la Xunta y un presidente del PPdeG”, detalló. Aplauso al archivo de la investigación a Juan Carlos I El presidente gallego celebra la “realidad feliz para los españoles” que supone, a su juicio, la “muy buena noticia” de que la Fiscalía haya archivado las diligencias de investigación sobre la fortuna del Rey Emérito Juan Carlos I. En este escenario, proclamó que “el Estado de Derecho ha funcionado”. En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, Feijóo incidió en lo “muchísimo” que ha sufrido el Rey Emérito en los “últimos largos meses”. De hecho, sugirió que ha sido su peor momento “a nivel personal”, junto con el intento de golpe de Estado del 23-F. Feijóo sostuvo en que también ha sufrido “la credibilidad” de las instituciones, pero que ha quedado probada “la credibilidad” del Estado de Derecho. También proclamó el apoyo de la Xunta a la “unidad de acción” frente a la guerra de Ucrania, que eleva al “momento más peligroso” que ha vivido Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Eso sí, incidió en la importancia de que Pedro Sánchez mantenga “unido” a su propio Gobierno. Una militante transexual también presenta precandidatura a dirigir el PP Alexia Herranz, una estudiante de Ciencias Políticas, transexual, de 29 años y militante en el PP Gandía (Valencia) quiere plantar cara a Feijóo. Unas horas después del anunciado paso adelante del político gallego para liderar la formación nacional, presentó también su precandidatura a presidir el PP. Lo hizo en el Palau de la Alameda de Valencia y se mostró dispuesta a dar batalla pese a saber que lo tiene realmente complicado: “No tengo miedo a enfrentarme a Feijóo, es un hombre valiente y cabal, pero el PP es la suma de todos su afiliados. Habrá gente más preparada que yo, pero tengo unas vivencias y un bagaje que quizá otros no tienen y que son necesarias”, explica en su primera intervención. Y aunque asegura que su candidatura ya tiene los avales necesarios para optar a la presidencia del Partido Popular, admite que realmente su meta no es ser presidenta del PP, algo que le haría “mucha ilusión”, sino “conseguir que se demuestre que somos personas luchadoras y quizá en 20 años personas LGTBI estén al frente del Partido Popular”.