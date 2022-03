Juventud sin miedo al futuro

La pandemia no truncó ni sus sueños ni su lucha para conseguir hacerlos realidad. Ayer, sin embargo, buena parte de los universitarios gallegos que se graduaron en aquel tiempo en el que el coronavirus irrumpió en las vidas de todos, buscaron un momento para celebrarse como los expedientes más brillantes de su promoción. 85 jóvenes que, como asegura el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, representan la “excelencia” de las universidades públicas y son la base para una Galicia “del mañana mejor que la de hoy”. De tener en cuenta el reparto de premios materializado ayer, dos de cada tres protagonistas de ese futuro serían chicas.

“Se nos exige cada vez más cualificación para encontrar un empleo” Andrea Busto Castiñeira - Telecomunicaciones (UVigo)

Y eso ocurre incluso en grados donde (todavía) son minoría, como algunos STEM. Por ejemplo, Andrea Busto Castiñeira se llevó el galardón por Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, en la UVigo. Esta joven, que ahora cursa el máster como “puerta” al doctorado, aspira a una carrera investigadora. Sabe que debe tener “paciencia”, pero, además, contar con un título de tan alta inserción laboral –trabajó desde 3º– a veces la condiciona: “Te ves tentada a tirar por esa vía”. Esta coruñesa, que siempre se planteó quedarse en Galicia, lugar con el que se “identifica”, es de las que opinan que a su generación “cada vez se les exige más cualificación para trabajar”. “Y se asume que vamos a tener una experiencia que no es posible lograr hasta muy adelante”, añade.

“Ser joven es difícil: sin apoyo familiar, olvídate de estudiar” María Guillán Figueira - Derecho (UDC)

María Guillán, de Catoira, y María Vázquez, de Chantada, no solo coinciden en el nombre de pila. Ambas cursaron la simultaneidad de Derecho y ADE en la Universidade da Coruña, aunque la primera se llevó el premio de fin de carrera por Derecho y la segunda, por Empresariales. Sueñan también algo parecido: la pontevedresa prepara oposiciones a interventora de ayuntamientos y la lucense, a inspección de Hacienda, ninguna fácil. Vázquez Otero explica que, tras venir “acostumbradas a estudiar” y “teniendo en cuenta” que se graduaron en plena pandemia, intuyendo la situación económica que iba a suponer, optaron por el empleo público. “Siempre fui una persona que no quería opositar, pero cuando acabas en medio de una crisis tanto sanitaria como económica te planteas más las cosas”, sostiene María Vázquez, para quien decidieron “emplear ese tiempo que seguramente” iban a pasar “con contratos temporales e inestables en estudiar para tener un puesto fijo con una calidad de vida”, a largo plazo en Galicia. María Guillán, a su vez, hace balance de cómo llegaron hasta aquí y alude, por un lado, a la “renuncia” a muchas cosas, al “esfuerzo” y a contar con amigos “que ayudan y sirven de apoyo”, pero asimismo con la familia. Si es complicado en general salir adelante siendo joven, admite, “ahora es imposible”: “Si no tienes apoyo familiar, olvídate de estudiar”.

“En pandemia incluso con buenas notas era difícil hallar trabajo” Eva Martínez Villaverde - Publicidad y RR.PP. (UVigo)

La viguesa Eva Martínez, premio en Publicidad y Relaciones Públicas, en la UVigo, es el ejemplo de una tercera vía: trabajar para una empresa, aunque dice que “en pandemia incluso con buenas notas era difícil encontrar trabajo”. No obstante, después de una beca Feuga, en la actualidad trabaja en una agencia de la ciudad olívica, lo que compatibiliza con seguir formándose a través de un máster online de eventos y protocolo. En el futuro no descarta nada, porque la publicidad, dice, como el seguir en Galicia, le encanta. En ese sentido, aconseja a quienes vayan a la facultad que hagan lo que les guste, porque eso “motiva” a la hora de estudiar. Porque son “muchas noches sin dormir, mucho estrés”, aunque “al final vale la pena”.

“Investigar requiere muchas horas y hay poca recompensa” Mateo Eiroa Osoro - Farmacia (USC)

Uno de cada tres premiados son chicos. Mateo Eiroa, graduado en Farmacia por la Universidade de Santiago (USC), es uno de ellos. Es de los que apostaron por hacer el FIR, el MIR de Farmacia, y ahora es farmacéutico residente en un hospital de Asturias, aunque su deseo es volver a su ciudad, A Coruña, en el “futuro”. Llegó a su actual vocación tras inclinarse primero por la investigación. “Estuve dos años en el CIQUS haciendo prácticas en un grupo de laboratorio. Estaba muy contento con el grupo, no tanto con el trabajo. Creo que es más precario, exige muchas horas y poca recompensa”, cuenta. Después hizo prácticas en un centro de salud y allí, dice, le abrieron los ojos: “Ahora estoy trabajando y contento”, proclama.

“no pensaba opositar, pero es un puesto fijo, con calidad de vida” María Vázquez Otero - ADE (UDC)

En nombre de todos los premiados y en un acto que contó con los tres rectores gallegos –representados por Antonio López, de la USC–, habló Breogán Riobóo, quien fuera el primer líder de Podemos en Galicia y reconocido por su expediente en Trabajo Social. Junto a los agradecimientos, este galardonado de Narón que en la actualidad es contratado predoctoral en la UVigo, abogó por trabajar por una Galicia “más inclusiva” a través de medidas como facilitar a niños sordos intérpretes de lengua de signos durante todas sus horas lectivas o implantar un grado lengua de signos.