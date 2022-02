“No conocía el campo de la radiofísica hasta que mi abuelo padeció un cáncer”

La Universidade de Santiago volvía a presumir ayer de los logros de sus alumnos en los exámenes de Formación Sanitaria Especializada. Esta vez, en la prueba destinada a cubrir las 43 plazas de radiofísico interno residente (RFIR), porque Eva González Kölmel, una joven física del concello de Sanxenxo, sacó la segunda mejor nota de España en una reñida competición a la que concurrían seis candidatos por vacante. González Kölmel, que empezó la carrera en Santiago en 2017 con honores por su expediente de Bachillerato, descubrió durante el grado cómo los radiofísicos contribuyen desde los hospitales, entre otras misiones, a los tratamientos oncológicos y eso la convenció.

–Competía con otros seis aspirantes por cada plaza. Más que en el MIR. ¿Incide eso en afrontar el examen con más nervios?

–En comparación con la del MIR es bastante más competencia, sí, pero a lo mejor no tanto si se compara con otras oposiciones de la Administración. Cuando estudias la carrera solo piensas en aprobar, no en ser mejor que el resto. En este caso no estaba pensando tampoco en competir con el resto, pero se presentaban 17 gallegos y pensé que tenía que ser la mejor de ellos para poder quedarme en Galicia, donde había dos plazas, si al final quiero. Era mi motivación.

–¿Y va a querer?

–No lo tengo nada claro, porque me hablan muy bien de un hospital de Valencia y de otro de Granada. Por un lado, siempre quieres quedarte en casa, es la morriña típica, y por otro te dices que la edad de probar cosas es ahora, tengo 22 años. Lo que sí tengo claro es que voy a poder escoger casi lo que quiera porque el primero parece que quiere Madrid.

–Tiene que reflexionar todavía.

–Sí, estoy hablando con profesores y otros profesionales del campo que conocí en la carrera, porque ya hice prácticas en el hospital para ver cómo era. Al saber cómo era el trabajo, me veía ejerciendo de especialista en radiofísica hospitalaria y por eso me acabé decantando por preparar este examen.

–En su caso, ¿cómo va el tema de las especialidades? Hay tres, ¿no?

–A grandes rasgos serían tres, sí, lo que pasa es que la residencia de radiofísico las cubre todas. El radiofísico es radiofísico completo y después puede aspirar a puestos en la sanidad en el departamento de protección de rayos o en el de radioterapia o en el de medicina nuclear, entre otros.

–¿Por qué se decidió a ir por la vía de la radiofísica? La Física abre muchas puertas diferentes.

–La verdad es que no conocía este campo hasta que mi abuelo padeció un cáncer y de repente descubrí que era un físico el que se iba a encargar del tratamiento y no solo un médico. Ahí me empecé a interesar y luego coincidió que el año que estuve en Granada de intercambio tuve una optativa que me permitió una primera toma de contacto e hice prácticas en un hospital y en Santiago en el último año hay otra optativa más a fondo. Descubrí que en la radiofísica sientes que estás estudiando y que estás investigando con un fin muy claro, que es poder ayudar a que se curen enfermedades. Con esto sé que voy a poder ayudar y me parece muy satisfactorio.

–Y ha elegido preparar la residencia, que son tres años.

–Preparé la residencia porque mis profesores me aconsejaron. Los radiofísicos españoles que hacen la residencia están muy bien valorados. Sabía que iban a ser tres años de especialidad que, aunque al final me acabara cambiando a privada o marchándome fuera, darían prestigio a mi currículum.

–¿Ya se plantea irse fuera?

–No lo descarto. Me indicaron que es una buena experiencia, incluso para aprender. Hay técnicas bastante novedosas, como la protonterapia, que se van a incorporar ahora en España por las subvenciones de la Fundación Amancio Ortega. Esas técnicas ahora no son nada conocidas aquí y ya me dijeron que durante mi residencia probablemente me tendré que ir a Suiza o a Alemania para aprender cómo funcionan, porque harán falta especialistas que sepan dominarlas.

–¿La Física era una vocación?

–De niña no sabes qué es la Física, pero siempre me llamó mucho la atención la parte referida a los planetas. Luego en el instituto cuando empiezas lo que das son coches moviéndose y segunda Ley de Newton y es solo usar fórmulas. Pero en Bachillerato tuve un profesor de Tecnología Industrial que explicaba para que razonaras y me empecé a dar cuenta de que lo que me gustaba era la Física, aunque por entonces pensaba en hacer Farmacia. Fue un poco una decisión del último año y a día de hoy estoy convencida de que escogí bien.

–Estudió una titulación científico-tecnológica, donde las mujeres son minoría. ¿Cómo animaría a otras jóvenes a dar el salto a estos grados?

–Hoy, no sin dificultades, creo que cada vez se nos respeta más a las mujeres en todos los ámbitos, incluidos aquellos donde somos una minoría. Creo que no hay que tener miedo a ser lo que uno realmente quiera ser ni dejarse intimidar por las apariencias. Si una hace bien su trabajo y es una buena profesional, la van a reconocer por eso y no por ser o no ser mujer. Animo a todas mis compañeras a luchar y a hacerse un hueco. No hay nada que demostrar, sino ser consciente de que podemos desempeñar cualquier oficio.