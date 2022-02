El calendario de la sucesión se activa

“Satisfecho por haber abierto una etapa de ilusión y haber desbloqueado la vida orgánica de mi partido”. Así se sentía ayer el titular de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, pese a tener que haberse fajado a fondo, junto a los demás barones autonómicos, para doblegar a Pablo Casado y que desista de presentar una candidatura alternativa en el Congreso de abril, y pese a tener que ceder con que siga de presidente hasta el cónclave.

La decisión de seguir al frente del PP genera un “impasse”, que puede resultar incómodo al retrasar el cierre definitivo de la crisis en el primer partido de la oposición en España. Será un mes de transición, en la que el foco del PP bailará entre Casado y Feijóo, el señalado por los demás barones autonómicos para abrir una nueva etapa en el PPdeG.

Ese mes, en todo caso, permite a Feijóo ganar tiempo para cerrar su sucesión en Galicia y poder irse a Madrid. Porque las fuentes consultadas coinciden, a falta de que el líder del PPdeG se pronuncie, en que el titular de la Xunta, aunque se resista a declararlo claramente en público, será candidato en el congreso del dos y tres de abril, y renunciará a la presidencia del Ejecutivo autonómico. El reto que asume en Madrid es de tal calibre que compaginar el poder autonómico y el liderazgo restulta “ imposible” , apuntan cargos populares.

Si finalmente Feijóo es proclamado presidente del PP y decide dedicarse a jornada completa a esta nueva labor, con el escaño de senador por designación autonómica como plataforma, ¿cuándo tendrá Galicia nuevo presidente, un puesto para el que el vicepresidente Alfonso Rueda es el “mejor posicionado”? La “clave” es la fecha elegida por el líder del PPdeG para presentar su dimisión, pero si espera a la celebración del congreso popular para dejar la Xunta, puede dimitir el día después, 4 de abril, y entonces se abriría un proceso en el que en el plazo de un mes, pero incluso antes podría haber nuevo titular del Ejecutivo autonómico. Como muy tarde, finales de abril.

Desde el cese de Feijóo, según la norma que rige la Cámara autonómica, se abre el plazo “máximo de un mes” para encontrarle relevo. Como el PP tiene mayoría absoluta, su sucesor saldrá del grupo parlamentario conservador.

Fuentes consultadas por este diario, sostienen que se puede “apurar” el calendario y “en quince días” tener nuevo presidente. El titular de la Cámara, Miguel Santalices, debe abrir consultas con los grupos parlamentarios y luego proponer un candidato, fijar sesión plenaria para que el aspirante presente su programa de gobierno y solicite la confianza de la Cámara. El resultado de la votación, después, ha de ser trasladado por Santalices al Rey, y tras este trámite, se publicará en el BOE y el DOG. En las últimas elecciones autonómicas, Feijóo fue votado en la Cámara el 3 de septiembre de 2020, el día 5 ya tomaba posesión del cargo y el día siete juraban los conselleiros.

Si dimite Feijóo, todo su gobierno pasa a estar en funciones, y el nuevo presidente ha de decidir luego si los ratifica en el cargo, “o los rectifica”.

¿Y qué pasaría con la presidencia del PPdeG? Fuentes populares sostienen que es incompatible ser presidente del PP nacional y del partido en una comunidad, por lo que Feijóo debería renunciar. Su relevo en el partido puede ser proclamado en un congreso, pero también en una votación en el marco del Comité Ejecutivo del PPdeG. Es la opción más fácil, más rápida y la que evitaría tensiones internas. Esta última vía ya tiene partidarios en el PPdeG, pues el partido ya celebró un congreso el pasado verano y permitiría cerrar rápido la transición ya abierta en Galicia, a la espera de que Feijóo comunique públicamente sus planes.

Las mismas fuentes apuntan que la costumbre en el partido es que el presidente de la Xunta y el presidente del PPdeG sean la misma persona, si no sucediese así, se despertarían suspicacias. “No es el mejor momento para una bicefalia”, apuntan.

Éste es el calendario que empiezan a barajar los populares, pero todos reconocen que el líder del PPdeG no ha dado ninguna señal al respecto. Y todo depende de él. “La decisión está en sus manos, y los demás nos plegaremos” a los plazos que él marque y a quién señale como su sucesor, razonan cargos populares.

Rueda: “Feijóo atiende la agenda de la Xunta”

Feijóo “está siendo ante todo y, por encima de todo, presidente de la Xunta y atiende su agenda”, defendió ayer el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ante las críticas de la oposición, que ven al líder popular más preocupado por la crisis abierta en el PP que por la gestión autonómica. Sobre si él es el elegido para suceder a Feijóo, el número dos de la Xunta se negó a pronunciarse sobre “futuribles” y se limitó a comentar que si finalmente el presidente del Gobierno autonómico se va a Madrid, “lo dejaría una persona que fue un grandísimo presidente”. Rueda presidió ayer el Consello de la Xunta, en lugar de Feijóo, quien iba a participar en La Palma en la Conferencia de Presidentes finalmente suspendida por la guerra en Ucrania. En la rueda de prensa posterior, pidió “coherencia” a la oposición en sus críticas, especialmente al secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, que es también presidente de la Diputación de A Coruña y alcalde de As Pontes. “Si empezamos a hablar de responsabilidades a tercios me gustaría saber qué tercio piensa que está más desatendido entre su actividad”, afirmó. Formoso volvió a pedir ayer a Feijoo que decida ya “entre Galicia o el Partido Popular”. Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, consideró que Feijóo “por honestidad política y por respeto a los gallegos debe aclarar cuanto antes si opta por Génova”. Por otra parte, la Confederación de Empresarios de la provincia de Pontevedra, CEP, pidió ayer a Feijóo “que no se vaya de la Xunta a corto plazo”, porque la “estabilidad” en la administración beneficia a la economía. Para su presidente, Jorge Cebreiros, “no hay problema por simultanear la presidencia de un partido a nivel nacional con (el gobierno de) la Autonomía”. “Yo le diría que no se vaya en el corto plazo. No necesitamos cambios en estos momentos, con el escenario de este año”, remarcó.