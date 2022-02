El laboratorio de Micología referente en Galicia cierra tras 31 años de investigación

La reciente jubilación de la experta en Micología, Marisa Castro, reconocida en el mundo de las setas por sus guías, ‘de cabecera’ para el norte de España y Portugal, así como por su larga trayectoria en investigación en el seno de la Universidade de Vigo, provoca el cierre del laboratorio de referencia en Galicia en la materia. La plaza de la experta, que se retiró en agosto de 2021, no será respuesta en investigación porque, al igual que ocurre en todas las universidades españolas, solo se cubren vacantes de docencia.

La carga lectiva de Marisa Castro en las facultades de Biología y Ciencias do Mar ya fue repartida entre otros docentes, pero no así su trabajo centrado en el laboratorio, donde su marcha no tendrá reposición. “Éramos un laboratorio de referencia a nivel gallego”, abunda.

“Me jubilé a los 65 años y, al irse la única persona con contrato que investiga en la UVigo en Micología, los ‘discípulos’ o doctorandos en la materia se quedan desasistidos”, reconoce a FARO. “¿La solución que buscamos para poder acabar las tesis doctorales? Que otros investigadores los ‘adoptasen’ en equipos de investigación que están vinculados a otros laboratorios”, explica. “El problema es que no hay perspectiva de que esas personas puedan permanecer aquí porque no se prima la línea de investigación a la hora de cubrir las plazas”, completa. La carga lectiva para esta experta de perfil investigador llegó a ser “excesiva” “Si estás sobrecargado de docencia, no tienes tiempo a desarrollar tu currículo investigador”, lamenta. No se trata de un hecho aislado. La jubilación de los catedráticos Francisco Javier Berrocal y María Páez en la UVigo desmanteló recientemente un grupo puntero en marcadores precoces de cáncer.

El doctorando del departamento de Genética, bioquímica e inmunología, Mauro Rivas Ferreiro, tiene ahora a la profesora Paloma Morán como tutora. Lo planificaron al ver que la retirada de la directora del laboratorio era inminente. Trabaja en taxonomía molecular de hongos: “Cada año en Galicia aparece una especie o variedad nueva y es necesario revisar las anteriores con nuevas metodologías. Yo trabajo aplicando técnicas que hace 20 años no existían y que están revolucionando toda la taxonomía”, explica el investigador.

Por su parte, María Cabaleiro está en el departamento de Biología Vegetal y Ciencias del Suelo y tiene como director de tesis desde que se jubiló Marisa Castro –en el área de Botánica– a Castor Muñoz Sobrino. Trabaja en su tesis sobre “Etnomicología del noroeste ibérico: los usos de las setas en el último siglo” y su investigación ha rervido para asesorar en el reciente documental “O Dentón” basado en la fiebre del ‘cornezuelo’. Se trata de un hongo del centeno cuyos alcaloides fueron sintetizados para usos médicos y que despertó una auténtica fiebre en Galicia. Llegó a llamarse ‘oro negro’ y su venta a mediados del pasado siglo estimuló las precarias economías de los campesinos gallegos y permitió a Hofmann descubrir el ácido lisérgico, por ejemplo. Una historia tan reciente como aún desconocida. El objetivo de María Cabaleiro es, precisamente, que no se pierdan los usos tradicionales de las setas.

Por último, Paula Estévez se mantiene en el equipo de Biología Ambiental y tiene a la profesora Josefina Garrido González, como directora. “Estamos estudiando ahora para hacer control de plagas de cultivos usando hongos”. Esto contribuiría a utilizar menos productos fitoquímicos y hacer una agricultura más sostenible. “Se podrían llevar gratis a los agricultores”, explica.

Pensando en el futuro, el grupo fundó en 2017 una spin off, bautizada como “MycoGalicia Plantae”. “La idea era poner a andar esa empresa innovadora en I+D+i para seguir con un punto de referencia en nuestras líneas de investigación”, explica Castro. “Si, a la hora de diseñar un baremo para realizar una contratación, no se tienen en cuenta las líneas en las que se trabaja... todo se desmontará. Esto ocurre también en el CSIC y es triste, porque las personas que montaron grupos de investigación tuvieron un desgaste grande para conseguir financiación, materiales... y se quedarán parados. El nuevo contratado si tiene una línea distinta, tendrá que empezar de cero, con el agravante de no saber qué hacer con el material de investigación. Hay algo en la legislación que no funciona bien”, ilustra la experta. En Galicia no existe otro laboratorio en Micología que aborde taxonomía, ecología y aprovechamiento sostenible.

La función de los hongos en la lucha biológica de plagas tan presentes en Galicia como la del pulgón, la recatalogación de especies en pleno cambio climático o el aprovechamiento forestal de las setas son líneas que actualmente tocan los doctorandos Paula Estévez, Mauro Rivas Ferreiro y María Cabaleiro y que demuestran la vigencia de la temática. “Si no hay renovación, cuando nosotros finalicemos, esto se acaba”, valoran. En plena pandemia, los fondos para investigaciones no ligadas a la salud parecen algo olvidadas por las Administraciones, lamentan. La labor de trasladar información a la sociedad, el pilar de la educación y la aplicabilidad es otro de los que destacan para avalar la importancia del grupo. “Estamos intentando mantener el trabajo en Micología con hongos y setas en Vigo –y Galicia– con la spin off y tenemos en la actualidad un trabajo de fin de Máster y dos de fin de Grado: podría haber retorno”, suspira Castro.

El hecho que critica la investigadora gallega es constante en organismos de investigación –como el CSIC– que denuncian investigadores y que la ministra de Ciencia, Diana Morant, aseguró que se corregiría este año con la reposición del 120% del personal investigador. Por citar un ejemplo, la viróloga Amelia Nieto lamentaba el desmantelamiento de su laboratorio, un referente de cara a futuras pandemias. Ella dirigía el único laboratorio de España de investigación básica del virus de la gripe humana, en el Centro Nacional de Biotecnología (CSIC), en Madrid. Se jubiló en 2020 y, al ser la única de su equipo con un contrato estable, su grupo de ocho especialistas desapareció. Antes ocurrió lo mismo con el laboratorio de Juan Ortín, otro referente en investigar la gripe.