“Hay que estudiar una barbaridad, pero lograr el equilibrio es la clave del éxito”

Aparte de los aspirantes a residentes en Medicina con el MIR, en el examen para acceder a la Formación Sanitaria Especializada también se juegan el futuro muchos candidatos de biología, psicología o, entre otros, farmacia. Es el caso de Álvaro Tena Castro, que hizo la carrera en Salamanca, pero, según quienes le conocen, “es más vigués que el Celta”. La media de tiempo para superar el FIR, cuenta, está en dos años y, en su caso, a la tercera fue la vencida. Y no solo eso: pese a que la competencia por una plaza es mucho mayor a la del MIR –son casi seis aspirantes por puesto frente a menos de dos–, en el examen en sí, antes de hacer media con el expediente, logró la tercera mejor puntuación de España. El estudio y la actitud, apunta, incluyen, pero también tener un “golpe de suerte” en el momento justo.

–¿Cómo se llega hasta aquí?

–Tan pronto acabé la carrera, decidí preparar el examen, pero para el primero empecé tarde y fui para ver cómo era. El segundo año empezó la pandemia y fue más complicado porque implicó estudiar en casa. Pero esta convocatoria la enfoqué de una manera distinta: hice más deporte, fui a la biblioteca, dejé tiempo para mí, descansaba más... Y fue el año en que mejor se me dio. La actitud importa, aunque también tienes la sensación de que depende mucho del día y de pequeños golpes de suerte.

–No parece sencillo...

–Es un poco una historia de superación. Este es un examen en que la gente tarda de media más o menos dos años para sacarlo y mientras otros amigos trabajan, tú ves que cogiste otro camino y sigues ahí, luchando por lo mismo, pero con esfuerzo las cosas se acaban consiguiendo.

–¿Es posible estudiar y no prescindir de amigos, deporte y descanso?

–Hay una manera de conseguir cierto equilibrio, a pesar de que hay que estudiar una barbaridad de horas al día, y creo que eso ha sido la clave del éxito.

–Tuvo la tercera mejor nota, pero quedó de séptimo. ¿Cómo?

–-En el examen el 90% de la nota es el examen en sí y un 10% el expediente. Yo, en cuanto a examen, en cuanto a ciertos y fallos, obtuve el tercer mejor resultado, pero el expediente me bajó un poco la puntuación.

–Estará aliviado al ver que, como en el MIR, puede elegir la especialidad que quiera, ¿no?

–Sí, lo que pasa es que aquí son 309 plazas en cinco especialidades y en Medicina, un montón de ambas y en el MIR si quieres una plaza en concreto tienes que tener un número concreto. En nuestro caso, la mayoría de vacantes son de farmacia hospitalaria y, si quieres eso, vas a poder hacerlo de un modo u otro; lo que va a variar es el hospital.

–¿Y en su caso qué hará?

–Estoy entre farmacia hospitalaria y microbiología, me gustan mucho las dos.

–¿De qué depende? ¿Quiere quedarse en Galicia?

–Va a ser un proceso de ponerlo todo en una balanza. Por un lado, el servicio de Microbiología en A Coruña está muy bien, me quedaría más tiempo en casa... Lo contemplo como una opción. Por otro, teniendo el número que tengo, debes valorar ir a Madrid, a hospitales más grandes. Hablaré con residentes en hospitales que me interesan para que me cuenten su experiencia y luego eso lo uniré a familia, amigos, comodidad en la ciudad... y veré qué merece más la pena.

–Uno de sus hermanos es médico. ¿Viene de un linaje de sanitarios?

–Mi madre es farmacéutica en el hospital de Meixoeiro. Biología y Química me gustaban mucho y cuando me tocó tomar la decisión decidí emprender esa aventura.

–Ese hermano y usted merecieron sendas becas High School hace años por su excelencia. ¿Es aplicado?

–La manera de devolverle a mis padres lo bien que se portaron conmigo y la infancia feliz que he tenido era cumplir en el colegio.