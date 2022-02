“Ahora sé que hice Medicina porque quiero ser médica; la vocación me vino en la carrera”

No es la primera vez que la facultad de Medicina de la Universidade de Santiago cuela a sus alumnos entre los mejores del MIR, la prueba para acceder a la formación de especialistas médicos. Es una chica, Sofía Mercedes Haselbruger de Francisco, quien consiguió esta vez, con una puntuación final de 103,2911 puntos, según el listado provisional difundido ayer por el Ministerio de Sanidad, ponerse al frente de 12.000 aspirantes de toda España. Esta joven de Lalín, que se define “cien por cien gallega”, aunque su apellido despiste, porque su padre es austríaco y ella nació en Suiza “por circunstancias de la vida, porque su madre se fue fuera a trabajar”, es también la primera mujer que lidera ese podio desde 2013. Tampoco es la primera vez que gana un premio, aunque antes los méritos los hacía con el piano.

–¿Cómo es ser la número 1 del MIR, un examen para nada fácil?

–No, nada fácil. Obviamente demuestra que todo el trabajo que hice mereció la pena. Estoy un poco todavía que no me lo creo. Es como increíble que de 12.000 médicos yo haya sido la número uno. Yo creo que, una vez que llegas a números tan altos, de cara a la diferencia entre ser el uno, el dos o el tres, influye el examen, cómo estabas ese día, alguna pregunta que contestaste por azar... y justo todas las casualidades de la vida que se podían dar, aparte de todo lo que trabajé y todo lo que sé, estaba todo a favor para que sucediese. Muy raro...

–Prepararse ayudará. Habla de un trabajo detrás que será intenso.

–Eso está claro. Sin trabajo no se consiguen las cosas. Nosotros acabamos la carrera a principios de junio y ya a final de mes la mayoría estamos intensivamente estudiando, muchos con una academia, durante siete meses, hasta enero. El día a día se basa sobre todo en estudiar. Yo dedicaba unas ocho horas diarias a estar delante de los libros estudiando, pero en mi academia teníamos también en el planning diario una clase de tres horas de repaso de lo estudiado ese día y además durante hora, hora y media al día, debíamos hacer un examen tipo test, como el MIR, para ir cogiendo agilidad y viendo en qué fallábamos. Esos han sido mis días promedio durante siete meses.

–Tengo entendido que se preparó con una academia de Oviedo.

–La sede está en Oviedo y tradicionalmente todo el mundo se va a Oviedo a preparar el MIR, pero este año, y el anterior, con la pandemia, decidieron que se iban a transmitir online las clases. Pese a eso, tengo compañeros que se fueron allí a preparar el MIR. Yo decidí seguir las clases desde mi casa en Lalín y estoy muy contenta con la decisión. Me vino bien quedarme en casa.

–Supongo que moralmente tener la familia al lado, apoyando, ayuda...

–Sí, por supuesto.

–Algunos medios destacaban ayer que es la primera mujer en lograr el número 1 desde 2013. ¿Cómo se lo toma?

–Por eso decía que es muy raro, porque ya no se trata solo de conocimiento. Para ser el número 1 aparte de saber mucho y ser muy bueno también se tienen que dar ciertas circunstancias de que justo ese día te pregunten algo que tú sabes y otros no y que alguna que contestes por azar también la aciertes... y ese tipo de casualidades me parece raro que no hayan propiciado que haya habido otras mujeres.

–La Medicina suele verse como un grado vocacional. ¿Es su caso?

–Cuando hice Bachillerato y llegó el momento de decidir tras selectividad no tenía ni idea de qué hacer con mi vida. Sabía que me gustaban las ciencias, investigar, el cuerpo humano y todo lo que fueran conocimientos biológicos y, dentro de las opciones que había, Medicina me parecía que era la que más puertas me iba a abrir para cuando me aclarara qué quería hacer con mi vida, porque te da tanto pie como para investigar como para ver a pacientes. Me dije: Voy a hacer Medicina y ya veré y fue luego, durante la carrera, después de madurar, porque creo que con 17 años es una decisión difícil de tomar qué vas a hacer con tu vida, cuando vi lo que era la medicina de verdad y me gustó. Ahora sé que me gusta la medicina porque quiero ser médico, porque quiero tratar con pacientes, quiero investigar, pero no solo dedicarme a la investigación, sino ayudando a las personas. Y esa vocación me vino durante la carrera, viendo la vocación en mis compañeros.

–Ahora vuelve a tener que elegir y puede escoger lo que quiera por ser la número 1. ¿Qué le apetece?

–Me pasó lo mismo durante la carrera: tampoco tenía idea de qué quería hacer. Ojalá pudiera hacerlo todo, pero es imposible, te tienes que especializar. Ya llevo un mes pensándolo y he decidido que voy a hacer Dermatología porque es una especialidad muy clínica, de ver a los pacientes, de hablar con ellos, y tiene también una parte quirúrgica para la que me veo capacitada y además es una especialidad muy visual. También preguntando a profesionales si están contentos con su elección y ahora mismo en España, no voy a decir que los médicos están mal, porque están mucho mejor que en otros trabajos, pero sí que no están todo lo bien que les gustaría estar o como pueden estar en otros países, y Dermatología tiene bastantes salidas y además calidad de vida.

–Le queda otra decisión más: dónde hacer la residencia. ¿Se quedará en Galicia o piensa en irse fuera?

–No sé todavía. Es la gran decisión que tengo que tomar ahora: si quedarme en Galicia, de donde soy, donde está toda mi familia, mis amigos, mi pareja ahora mismo, lo que conozco y donde el precio de la vida es decente, o si irme a un hospital de Madrid, donde tienen más recursos para la investigación, pero Madrid es Madrid, no tengo a nadie, me iría sola, los alquileres no son los de Santiago y no sé qué voy a hacer. Pero tengo tiempo: quiero irme a Madrid y preguntaré a quienes tomaron la decisión antes y también veré los hospitales gallegos y en base a eso decidir.