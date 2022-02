El CES pide aclarar si la futura ley del Agua engordará el recibo de concellos y vecinos

Cuando el Consello de la Xunta dio luz verde el verano pasado a iniciar la tramitación del anteproyecto de Lei de Mellora da Xestión do Ciclo Integral da Auga, el Ejecutivo aseguró que la normativa supondría una “reordenación” de los tributos existentes ya en Galicia, con una denominación “acorde” al recurso que se grava, pero “sin crear nuevas tasas a los usuarios”. No obstante, en los meses posteriores concellos y Gobierno autonómico han discrepado acerca del alcance de esa afirmación. Los primeros llegaron a cifrar en un 60 por ciento más lo que tendría que pagar por recibo una familia media, si bien los municipios admitieron luego una interpretación “equivocada” del texto, tras desmentir la Consellería de Infraestruturas su cálculo. No obstante, tampoco al Consello Económico e Social de Galicia (CES) le resulta obvio si al final engordarán o no los recibos.

La Xunta obligará a los concellos a auditar cada lustro sus redes de agua y depuración Hasta el punto de que en una de las consideraciones del dictamen sobre el anteproyecto publicado ayer por la institución defiende que “la normativa debería clarificar si la aplicación de los cánones supone un incremento de la carga financiera que tanto los concellos como la ciudadanía tienen que soportar”. De hecho, sería “de interés”, dicen, el incluir entre los objetivos de la nueva norma el considerar el impacto económico y la repercusión en los consumidores. “La normativa debería clarificar si la aplicación de los cánones supone un incremento de la carga financiera que tanto los concellos como la ciudadanía tienen que soportar”. En todo caso, desde el CES consideran asimismo “imprescindible” que la legislación en proceso de aprobación “garantice” que una “parte” de los importes recaudados por la prestación de los servicios de gestión del agua –es decir, una proporción de los cánones– “revierta siempre” en la “mejora” del servicio y de las infraestructuras necesarias para prestarlo. La Xunta: la Fegamp se equivoca al calcular el impacto en los recibos de la futura ley del agua Otra de las cuestiones que preocupa al organismo en que están representados sindicatos, empresarios, universidades y consumidores es que con el actual marco legislativo existe “la posibilidad” de cobrar un canon de abastecimiento a personas y entidades con captaciones propias y, en particular, a explotaciones agrícolas y ganaderas e insisten en las consideraciones particulares que la futura ley incluye disposiciones que “continúan en el camino” de cobrar ese canon o el de vertido a personas o entidades que no reciben ningún servicio. Al respecto, el CES proclama que “lo último que se precisa en el rural gallego es una carga fiscal más” por un servicio que no se percibe. Para el organismo carece de “justificación” que quienes no reciben “ningún servicio de abastecimiento o saneamiento tengan que pagar un canon”. De lo contrario, avisan, se “ahonda en la discriminación” de quien vive o trabaja en el rural. Preguntada al respecto, la Consellería de Infraestruturas señalaba ayer que la nueva normativa “no prevé, en ninguna circunstancia, el cobro por parte de Augas de Galicia de ningún tipo de servicio no prestado”. Aseguran que el CES alude a un marco legal vigente en el que existe el canon del agua, un tributo de tipo ambiental, que no grava servicios. Señalan que, de este canon, ahora y en la futura ley, “están exentos los usos agrícolas, forestales y ganaderos siempre que no exista una contaminación especial” y las comunidades de usuarios o dueños de pozos gozan de una bonificación que en la práctica los iguala a los exentos. De ahí que incidan en que el anteproyecto valorado en el dictamen del CES –acordado por mayoría absoluta con la abstención de los representantes de los consumidores– “no altera ni modifica” la normativa en esos puntos. La futura ley, en tramitación, conceden, sí incluye un “canon de abastecimiento” que se aplicará cuando Augas de Galicia sea prestadora del suministro a petición del concello, sustituyendo a la que el municipio ya cobraba. Se le cobraría a los concellos que piden a la Xunta asumir la gestión y “tampoco” en esos lugares, apunta, se cobraría a explotaciones agroganaderas o a las personas y entidades con captaciones propias. En cuanto a depuradoras, en concellos donde la Xunta las gestiona, se elimina la exención del canon respectivo para los primeros litros y eso supondría 0,9 euros más al mes. El CES también echa a faltar un análisis de los recursos hídricos o una referencia expresa a la norma que fija los mecanismos de control de consumo de los recursos que puedan comprometer abastecimientos domésticos. Además, insta a mejorar la coordinación en la materia y a tener una planificación para garantizar los sistemas de depuración y saneamiento adecuados en la comunidad.