Reconfección profesional

Una madre e hija que cursaron un ciclo en el mismo instituto, en el CIFP Manuel Antonio de Vigo. Es el curioso caso de la redondelana Charo Rubio, de 52 años, que el pasado curso coincidía en el camino de ida a las aulas con otro miembro de su familia: su hija de 20 años, que acabó los estudios de Biología protésica y se dispone ahora a estudiar Educación. El caso de Charo Rubio es doblemente singular. Donde muchas personas ven su ocaso laboral, la modista percibió una oportunidad y se puso a estudiar Confección y Moda. Así, hace dos años que se decidió a nutrir con conocimientos reglados lo que en la práctica llevaba haciendo años en confección industrial. “En mi casa, mi marido bromea al ver la mesa del salón con libros, reglas y apuntes, porque tenemos otro hijo en 4º de ESO ¡Esto es una casa de estudiantes, aquí nadie da un palo al agua!”, recuerda sonriente, al tiempo que reconoce que ella es la más desordenada. “Me está costando algún agobio... e incluso horas de sueño. Eso sí, aprobar es una recompensa para el orgullo que hace que merezca la pena”, reconoce la costurera. Su hija le ayuda en las parcelas que requieren un mayor uso de la informática.

“Me decidí a estudiar porque antes de este ciclo había hecho otro en Chapela y ya había trabajado en confección industrial. Casi siempre te dan el mismo trabajo para que seas más rápida progresivamente... Y te das cuenta de que, luego de años en confección, solo sabes hacer un par de cosas”. Antes su periplo laboral la llevó por diversos trabajos e incluso, la emigración en Suiza. Ahora, las expectativas de Charo Rubio para cuando finalice el ciclo son altas: “Espero saber hacer patronaje, desde cortar una pieza para confeccionarla. Tras los tres meses de prácticas, espero dejarme la piel y tener una oportunidad de quedarme en esa plaza con los conocimientos que he adquirido”. Casi un 30% de los jóvenes trabaja en la misma empresa en la que realizó las prácticas FCT (Formación en Centros de Trabajo).

“Si me dejo la piel, espero quedarme en alguna empresa tras hacer las prácticas” Charo Rubio Arca - Confección y Moda Vigo

Hace solo unas semanas se daba a conocer un informe sobre la inserción laboral del alumnado de FP que apunta a que cuatro de cada cinco titulados en Formación Profesional logró colocarse en el mercado laboral gallego en 2021. Pero además, seis ‘familias’ de FP registran una empleabilidad de más del 90% en la actualidad, con una fuerte presencia del sector energético, primario, de mantenimiento, de transporte y mecánica. 162 títulos en Galicia y que “tampoco entiende de edades”, ya que en todos los tramos la inserción supera el 83% e incluso es algo mayor para los mayores de 30”.

“Es una formación corta, pero les asegura mucho más probablemente la incorporación a un trabajo y les capacita muy bien para lo que el mercado demanda”

La directora del Centro de Estudios Superiores Aloya, Estefanía Martínez-Brocal, explica que los alumnos con experiencia laboral son un perfil no mayoritario, pero sí habitual (un 3-4% del alumnado) y que juega a su favor el interés y las ganas que les ponen. “Incluso entre universitarios que han dejado la carrera”, matiza. “Es una formación corta, pero les asegura mucho más probablemente la incorporación a un trabajo y les capacita muy bien para lo que el mercado demanda”, explica. En este centro de FP, explican que llegan no solo de ciclos medios, sino de Bachillerato –algunos, menos, serían universitario–. “Tenemos incluso algunos que dejan su trabajo y deciden apostar por estudiar dos años, que en realidad son uno y pico porque al final del trimestre del segundo año hacen prácticas en empresas”, explica recordando el caso de una alumna. Dos ciclos nuevos implantados estratégicamente este año, “Marketing y Publicidad” y “Transporte y logística” están teniendo mucho ‘tirón’.

Una de las alumnos del CES Aloya, del ciclo Superior de Administración y Finanzas y de 31 años explica que durante siete años trabajaba como psicóloga en el ámbito de trastornos del espectro autista. “El año pasado me planteé cambiar de trabajo, sobre todo por temas personales y lo que más me llamó la atención fue este ciclo que, de momento, me está gustando mucho”, reconoce. Entré con la intención de opositar a la Administración y aún no tengo muy claro a qué me quiero dedicar. Pero, al contrario que la Psicología, este otro ámbito tiene una situación muy distinta en inserción laboral”, reflexiona.

Asimismo, el director en el IES Politécnico de Vigo, Euloxio Santos, explica que otro perfil habitual es el de trabajadores que deciden reciclarse y también tienen grupos de alumnos en módulos por la tarde.

“Cada día somos más mujeres abriéndonos paso en Robótica” Yesenia Guadalupe Alarcón Jurado - Robótica industrial IES Politécnico de Vigo

La ingeniera mexicana Yesenia Guadalupe Alarcón Jurado llegó hace cuatro años a Vigo, tras contraer matrimonio en Baiona y ahora estudia un ciclo superior en Automatización y Robótica industrial. “Había estudiado ingeniería de materiales en México y trabajaba como ingeniera de procesos en una transnacional. Cuando me casé con un gallego y nos vinimos a trabajar a España, viendo las pocas oportunidades laborales que hay, empecé a formarme más”, explica. “La gente en Galicia está muy preparada y, aunque me homologaron el título de ingenería y tengo experiencia, esta no llega a las expectativas de lo que demanda la industria en Galicia. Así que decidí formarme nuevamente para abrir nuevas oportunidades laborales”, reconoce. A sus 42 años y con solo dos asignaturas para finalizar el ciclo, tiene muchas expectativas puestas en las prácticas que comenzarán en septiembre –numerosas empresas locales y gallegas participan–. Es otro ejemplo de superación ya que en su casa han sumado seis hijos de Yesenia en común y el tiempo no sobra. “Cada vez somos más mujeres abriéndonos paso en Robótica, hay que esforzarse y pelear”, reconoce.

“Llevaba tiempo parado, hice dos ciclos y trabajo en una consultora” Juan Manuel Cardeso - DAM y DAW en el IES San Clemente de Santiago

En otros casos, como el de Juan Manuel Cardeso García, con 54 años, FP fue la puerta a un empleo tras una larga temporada inactivo:_“Yo llevaba tiempo parado. Siempre me gustó la programación e informática y había estado trabajando sin cualificación dos o tres años. Tras un paréntesis bastante grande, todo empezó con un curso para personas desempleadas y, desde ahí, me decidí a estudiar “Desarrollo de aplicaciones multiplataforma” y, luego, “Desarrollo de aplicaciones web” en el IES San Clemente de Santiago. Al final, este santiagués se matriculó en dos ciclo superiores. “Me puse con 50 años a estudiar. Solo había otra chica de mi edad, pero algunos también de 40 años y decidí hacer dos modalidades. Fue una experiencia muy buena, que acabé en tres años; a año por curso”, relata. Sus buenas notas también le sirvieron de escaparate al ser uno de los primeros de su promoción. “Ahora estoy trabajando en el sector, en una consultora”. “Valoro la decisión: fue un gran esfuerzo porque el último curso lo hice ya trabajando. Pero cuando acabé DAM e hicimos las prácticas, me llamaron para entrar en una empresa. Luego decidí continuar el otro ciclo, que compatibilicé estudiando”, explica. “Es el mejor trabajo que he tenido”, reconoce.

La vía de FP ha ido ganando terreno y prestigio en Galicia, como demuestra que la matrícula se ha disparado más de un 37% respecto a quince años atrás y contando únicamente los ciclos ordinarios. Según datos de Educación este curso son 42.732 estudiantes los que se forman en estas modalidades. No solo eso, sino que para acceder a algunas titulaciones ya hay enormes listas de espera y comienzan a subir las notas.

Además, el COVID-19 ha disparado las vocaciones relacionadas con las ramas sanitarias. Para muestra, un botón: de las 1.943 solicitudes que han recibido los Ciclos Medios de Formación Profesional (FP) de Vigo el pasado año, un total de 628 están orientadas al ámbito sanitario.

“Tras el parón del audiovisual en la pandemia, di un giro de 360º” Ismael Ferradás Iglesias - Anatomía Patológica en CES Aloya Vigo

Uno de los alumnos del CES Aloya es Ismael Ferradás Iglesias. Antes, había iniciado una carrera vinculada al sector de la imagen que tuvo que aparcar a causa del COVID. “Me formé en Realización de audiovisuales y espectáculos, además de fotografía en la Escuela de Imagen y Sonido de Vigo (EISV) en 2011 y desde entonces trabaje en el sector, como realizador”, reconoce a sus 33 años. El joven vio necesario dar un giro de timón.

La pandemia y la falta de eventos dio al traste el trabajo de miles de personas como Ismael. “Fue en 2020 y tras una situación de ERTE cuando decidí dar un giro de 360º para dedicarme a mi otra pasión desde pequeño: la investigación”, explica. Así fue como este joven vigués comenzó sus estudios en el ciclo de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico en el CES Aloya, “compaginándolo con mi trabajo en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo”. Y es que ya trabaja como celador, tras aprobar unas oposiciones “para no estar parado”. Está claro que la inactividad no es lo suyo. Además, se trata de una profesión con la que encaja dado que vivió de cerca desde pequeño gracias a su madre, también celadora. Pero no se queda ahí. Ya prevé hacer el año que viene otro ciclo de Laboratorio. Cada vez –asegura– se abren más puertas. Los ciclos le dan acceso a más oposiciones de la rama de Ciencias de la salud o incluso, a facultades.

De ser hace varias décadas el patito feo de la educación, a una opción que va comiendo terreno cada día a Bachillerato y que destaca en inserción laboral. Los estudios de FP en Galicia han ido ganando peso y relevancia y en la actualidad informes como el del Observatorio de la Formación Profesional de CaixaBank Dualiza señalan que uno de cada cuatro gallegos de entre 25 a 64 años ha alcanzado como máximo este tipo de formación, con datos de 2020. No obstante, muchos de los jóvenes que se gradúan en un ciclo superior no desaprovechan la oportunidad que estos estudios le abren para poder acceder a la universidad y para otros tampoco es el final del periplo educativo. Lo demuestran datos del Ministerio de Educación que elevan a un 30,7% el porcentaje de graduados en FP superior en el curso 2018/19 que un año después constan como inscritos en un campus o en un instituto para afrontar nuevos retos académicos.

“Con veinte años de experiencia, sueño ser maître de un 5 estrellas” Elena Estévez Núñez - Restauración CIFP Manuel Antonio Vigo

En el caso de la viguesa Elena Estévez Núñez, su formación en un ciclo del CIFP Manuel Antonio de Vigo llega tras una experiencia en el sector de la restauración de dos décadas. “Llevo veinte años de trabajo en el sector de la hostelería y los diez últimos, en Baleares. He trabajado en hoteles de tres y cuatro estrellas de Mallorca, Ibiza y Formentera”, explica. Cada vez más los hoteles piden una formación teórica mayor para ascender a puestos superiores. Y Elena, una enamorada de la profesión a sus 40 años, que aspira a trabajar en un cinco estrellas, no se lo pensó. Acabó de decidirse con el parón de la pandemia. “Mi sueño es trabajar en un hotel de cinco estrellas como maitre, que es el equivalente a un jefe de sala en un restaurante, pero con mayores responsabilidades. En mi situación actual solo podría desarrollarme como jefe de sector o de rango...”, asegura. De todos modos, compatibiliza el ciclo superior con trabajos en eventos. “Terminé este año el ciclo y convalidaré las prácticas, pero estoy pensando en hacer un Erasmus; es decir, prácticas en el extranjero, ya sean en Italia, Irlanda... para completar la formación en idiomas”, razona. No es algo nuevo para ella, que ya trabajó el pasado verano en Países Bajos, en Amsterdam. Frente a la idea general de pensar en la hostelería como un trabajo sacrificado en horas y sin la cualificación precisa en muchos locales, Elena defiende la profesionalidad de muchos empleados en restauración a los que –como a ella– les encanta el contacto con el cliente. “La visión general es que somos una especie de transportistas de bebidas de la barra a la mesa, pero es mucho más interesante y complejo y tocas muchos más palo”, defiende.

Profesores que han experimentado el bum de cerca coinciden en que la tendencia está ahí y aluden sobre todo a dos factores tras el éxito de unos estudios que en los próximos años recibirán todavía un mayor impulso en Galicia a través de un plan estratégico que se traducirá en 900 millones de inversión. El principal, destacan, es la inserción laboral –hace pocos días se conocía el dato más reciente, que refrenda su percepción: un 83% de media–, pero también el cómo estos estudios se enfocan a la práctica desde el minuto uno y permiten a quienes los eligen salir listos para trabajar o posibilitan el poder reciclarse para “mejorar” en una profesión.