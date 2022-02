La Xunta lleva al Constitucional la ley que pone en riesgo casas y empresas en la costa

Xunta y Gobierno central se enfrenarán ante la justicia con el futuro en juego de miles de construcciones en la primera línea de costa de Galicia, y en el resto de España. El Tribunal Constitucional decidirá si mantiene la intención del Ejecutivo central de PSOE y Unidas Podemos de limitar a 75 años las concesiones al borde del litoral, que afectaría en la comunidad a 3.797 edificios, de los que 2.690 son viviendas, y a 232 empresas, según la estimación de la Xunta. “Las contamos”, expuso ayer el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, que alertó: “Tienen plazo de demolición”.

El conflicto nace del artículo 20 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que pretende adaptar la legislación a la necesidad de proteger el medio ambiente, reducir el impacto sobre este y aligerar la costa de ladrillo.

La norma fue publicada en el Boletín Oficial del Estado en mayo del año pasado y encendió las alarmas en la Xunta porque limita la permanencia de edificios en los primeros metros del litoral, que en Galicia ocupan miles de viviendas e industrias, como cetáreas o la propia Ence.

Los dueños de esos inmuebles viven o trabajan en terrenos que no son de su propiedad stricto sensu, sino que se trata de concesiones temporales de la administración para ocupar la zona de dominio público marítimo-terrestre.

La citada ley eleva la protección al incluir en el artículo 20 que ahora denuncirá la Xunta ante el Constitucional al entender que es “discrecional” y permite que la administración central actúe con criterios indeterminados. ¿Cómo? Pues fija como período máximo de una concesión en esos terrenos 75 años, incluyendo posibles prórrogas “de ser estas posibles”.

Esto significa que si una empresa dispone de una concesión por 50 años y solicita una prórroga de otros 25 para alcanzar ese tope, no conocerá los criterios del Gobierno para concedérsela o negársela. En el caso de las que dispongan ya de concesiones por 75 años, ya no podrán solicitar una ampliación.

Esta normativa “pone en riesgo la viabilidad de las empresas que diseñaron sus planes empresariales de acuerdo con los plazos anteriormente previstos”, alegó la Xunta tras aprobar en el Consello la interposición del recurso de inconstitucionalidad.

“Estamos improvisando con esta ley y afectando a derechos consolidados de titulares de empresas y viviendas”, advirtió Feijóo en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, al tiempo que criticó la inseguridad jurídica que impone.

De hecho, la ley ya generó una espantada entre empresas asentadas en la línea de costa como son cocederos, depuradoras o conserveras, que desde 2020 frenaron las inversiones que tenían proyectadas en la comunidad, como reveló FARO.

Feijóo justificó el recurso judicial – “Con informe favorable del Consultivo”, añadió– porque ambas partes no llegaron a un acuerdo durante casi un año de negociación. Una vez publicada la ley impulsada por el Gobierno de PSOE y UP, que establece que “la planificación y gestión del medio marino se orientarán al incremento de su resiliencia a los efectos del cambio climático”, se abrió una comisión bilateral para intentar hallar un punto de encuentro. Pero no se logró.

En breve podría abrir otro proceso análogo sobre reparto de fondos europeos. Ya advirtió al Gobierno central, pero le concedió unos días más. Feijóo recordó de nuevo esa cuestión ayer. Acusó al Ejecutivo de una gestión “centralista” de los fondos europeos, al reservarse la gestión de más del 68% de los 70.000 millones de euros del programa Next Generation para superar la crisis causada por la pandemia. Exige una cogestión al 50%.

El titular de la Xunta se cargó con una retahíla de datos para criticar al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez. “De los 11.400 millones ya repartidos en 2021, el 21% se distribuyó fuera de las conferencias sectoriales, sin saber los criterios, por tanto. Son más de 2.000 millones”, lamentó antes de censurar que Galicia ocupe el puesto 10 en fondos per cápita.

También criticó el bajo nivel de ejecución. “O vamos más rápidos o no se ejecutan”, añadió, si bien la Xunta también ha sido incapaz de ejecutar partidas como el 90% del fondo de cooperación interterritorial, que suponen 71 millones.