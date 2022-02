30 años de investigación sin herederos

La jubilación de los catedráticos de Bioquímica de la Universidad de Vigo, Francisco Javier Rodríguez Berrocal y María Páez de la Cadena, que coincidió con la jubilación anticipada de otra catedrática del grupo, Almudena Fernández-Briera –y la marcha de su equipo de investigación de otro miembro, prejubilada por incapacidad– concluyó en el desmantelamiento a finales de 2019 de un puntero grupo, élite de la investigación en Galicia en marcadores precoces de cáncer, y con una actividad iniciada treinta años atrás.

Rodríguez Berrocal y Páez de la Cadena llegaron en los albores de la UVigo, coincidiendo con su creación en 1989. “Hacían falta profesores de todas partes y así llegamos”, recuerdan por teléfono los catedrático, que ahora residen en Alicante.

Y, paradójicamente, su marcha en septiembre de 2019 supuso el fin de un grupo de investigación que había realizado diez patentes para la universidad y tuvo una buena conexión con los hospitales del área de Vigo, así como una spin-off, Inbiogal, dirigida a crear técnicas de diagnóstico de cáncer y otras patologías.

“Sigo teniendo muy buena relación con la UVigo y cuando me fui, era comisionado de Coordinación Universitaria; pero nuestra línea de investigación se perdió por completo”, lamenta. No es, de lejos, el único caso en una universidad gallega.

“El problema es que nos fuimos los tres catedráticos y la investigadora más antigua; así que la investigación en nuestro grupo no continuó. Las plazas de la Universidad salen a concurso y reposición por necesidades docentes, no por tareas investigadoras. Esto significa que la tasa de reposición no cubre la líneas investigadoras que quedan vacías, solo los huecos docentes”, resume Berrocal para ilustrar los porqués de una situación a priori, difícil de entender.

“Así, en nuestra área en concreto y dado que ya había profesores en Bioquímica, nuestras plazas entraron en una bolsa general y fueron ocupados por personal de otras áreas o ámbitos de la universidad que tenían necesidades docentes”, explica. Las consecuencias a las que señalan: “Se pierde masa crítica de los investigadores más experimentados. No se reponen porque realmente no había necesidades docentes; yo daba muy pocas clases. Es una pena que no hubiera investigadores contratados con cargo a proyectos que no pudieran ocupar nuestros puestos, pero la normativa está así establecida”, insiste.

¿Qué ocurrió con el resto de investigadores? Las dos personas que quedaban en el grupo tuvieron que pasar a otro, porque no se reunía el número mínimo de integrantes, explican. “Nos dio mucha tristeza; de hecho, estuvimos dándole muchas vueltas a la responsabilidad de haber creado un grupo de investigación grande y que luego se muriera con nosotros...”, asegura. Lo cierto es que coincidieron en la decisión varios factores, como las dificultades de captación de fondos en la investigación –”cada vez más compleja”– y cuestiones personales. Un legado sin herederos directos que deja un terreno yermo.