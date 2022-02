Feijóo lamenta que Galicia no haya recibido aún respuesta a sus proyectos para los Next Generation

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, denunció ayer la “arbitrariedad y lentitud” en la gestión inicial por parte del Gobierno de España de los fondos europeos Next Generation, al tiempo que espera que estos dos obstáculos que percibe no se prolonguen en el tiempo dada la necesidad de “reformar el sistema productivo” y para evitar que los recursos que recibirá el país no supongan una oportunidad perdida y generen un grave impacto en la deuda. En un acto en Santiago, el político gallego lamentó que, en cuanto a la dilación, de todas las propuestas presentadas por Galicia para financiarse con fondos europeos, todavía no haya obtenido respuesta alguna y que “no ha llegado un euro” a ninguna iniciativa que haya partido de la comunidad ni a ninguna empresa.

Así lo sostuvo durante su intervención en la inauguración del encuentro “El impacto de los Fondos Next Generation en Galicia”, organizado por APD y Deloitte y en el que le precedieron en el uso de la palabra el vicepresidente de APD, Roberto Tojeiro, y el director de Deloitte para Galicia y Castilla y León, Miguel Barroso, quien también reconoció que sería positiva “una mayor velocidad de crucero”. Feijóo aseguró que no tenía “más interés” que el de que “la vacuna económica funcione”, pero que para que los fondos Next sean una “oportunidad histórica” convendría ir a una “cogobernanza real y responsable” ligada a la “descentralización de una parte importante” de los 140.000 millones de euros que está previsto que reciba España, dado, precisó, que las comunidades conocen mejor por la proximidad sus sectores y proyectos. Mirando a la pequeña empresa El presidente gallego reivindicó que las autonomías deberían hacer “una primera selección” de los proyectos, antes de proceder a una puesta en común y a la decisión última, y demandó “unas mínimas garantías” de que los fondos lleguen también a la pequeña empresa, no solo a multinacionales. Pero sobre todo, resaltó la importancia de reformar el sistema productivo en la línea europea, ya que de los contrario, añadió, se perderá una oportunidad. Pero en las primeras fases de la gestión de los fondos, pese a que debería primar la equidad y la transparencia, la Xunta “constató” “muchos indicadores de arbitrariedad y lentitud” por parte del Ejecutivo central. Como ejemplos citó el anuncio de una fábrica de baterías en Cataluña sin que se abriese el plazo para presentar proyectos o la contribución para un centro de innovación en Extremadura. “Galicia hizo los deberes” También afeó que el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez “haya decidido quedarse con el cien por cien de fondos de industria” y con recursos reservados para políticas activas de empleo. Todo ello, además de quejarse de que imponga “requisitos” que las empresas no son capaces de cumplir para entrar en las ayudas de los planes de rescate. Y pese a que Galicia no ha obtenido respuesta alguna a sus proyectos susceptibles de financiarse con los fondos Next Generation, Feijóo reivindicó que la comunidad ha hecho “los deberes” y que ha presentado “una candidatura sólida”, en la que se apuesta por la colaboración público-privada, por trabajar mano a mano todos los agentes y por sectores estratégicos: automoción, biotecnología y salud personalizada, agroalimentario, economía circular y forestal. En su intervención, el presidente gallego también puso en valor el papel desarrollado por el tejido empresarial gallego que, una vez más, durante la pandemia supo “adaptarse a los cambios”, acreditando la competitividad de la economía de la comunidad. Así, a pesar de las dificultades, resaltó que el PIB está registrando un mejor comportamiento que la economía española, con un crecimiento medio del 5,3%; y que el IPI creció en la comunidad un 8,2% en 2021 frente al 7% de la media estatal. “Somos además la tercera autonomía del régimen común con menos ratio de endeudamiento; y cerramos el primer semestre de 2021 siendo la que paga más rápido sus facturas a proveedores”, ha remarcado, antes de apelar a seguir las directrices del plan estratégico autonómico y avanzar “hacia una Galicia más verde y sostenible”, que apueste por la innovación y la digitalización, y con mayor protagonismo del rural en la economía. No es maná caído del cielo En la jornadas, entre otros, participó el consejero delegado del Grupo Calvo, Mané Calvo, quien habló de que los empresarios ven con un poco de frustración la llegada de los Next Generation y advirtió de un error en la imagen que tiene la sociedad sobre los fondos. “Se han creado demasiadas expectativas en torno a los Next Generation. Hay una cierta creencia de que es un maná que nos va a llenar los bolsillos”, inquirió. En este sentido, abogó por interpretar bien lo que son y qué es lo que contribuirán a financiar estos fondos. Y advirtió contra la idea de inventar proyectos con la finalidad de esperar a ver si cae una subvención. Lo ideal, añadió, sería diseñar proyectos que se podrían hacer sin recursos europeos, lo que indicaría que están bien planteados, y luego ver qué inversiones de las empresas pueden encajar en el programa de ayudas.