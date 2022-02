Restricciones y miedo al virus alejan a casi 33.000 niños del deporte en Galicia

Miedo a contagiarse de COVID-19, la pesadez de adaptarse a los cambiantes protocolos, la suspensión de las competiciones y actividades extraescolares, el cierre de pabellones... La práctica de deporte sufrió las consecuencias de la pandemia que alteró el día a día de la sociedad contemporánea hace dos años. Casi 33.000 niños abandonaron el deporte en Galicia desde la irrupción del SARS-CoV-2.

En diciembre de 2019, la cifra de menores de 18 años con licencia federativa en alguna modalidad deportiva de la comunidad ascendía a 147.160, dato que en octubre pasado se desplomó un 33% hasta 114.348, según los datos recopilados por la Secretaría Xeral de Deportes, dependiente de la Presidencia de la Xunta. En Galicia viven casi 380.000 menores de edad.

Las disciplinas sin contacto como piragüismo o ciclismo ganaron adeptos | Las extraescolares se desploman

El comportamiento no fue igual en todos los deportes, con caídas en el fútbol, que es mayoritario, o el balonmano, pero aumentos de federados en modalidades sin contacto, coo piragüismo, ciclismo o golf, con incrementos del 30%, el 20% y el 15%, respectivamente. “Esto ocurre porque existen ciertas disciplinas deportivas que por su propia mecánica de juego resistieron mejor las restricciones que se fueron dictando desde la Xunta”, apuntan desde la Secretaría Xeral de Deportes.

Esta situación contribuyó a fomentar el sedentarismo entre los más jóvenes, una generación marcada ya por la preponderancia del ocio pasivo y el uso de nuevas tecnologías que no requieren moverse, sino atender a una pantalla.

Aun así, comienza a detectarse una “tendencia positiva” de recuperación, según Deportes. “Pronto podremos hablar de recuperación de las cifras prepandemia”, apuntan fuentes de este departamento.

En el fútbol base, por ejemplo, esa tendencia ya se percibe. En la temporada 2019-20, los federados eran 60.338, cifra que el año siguiente se desplomó a 44.107 y este curso repuntó a 57.406, según la Federación Gallega de Fútbol.

En el balonmano se percibe una evolución similar. “Esperamos recuperar los números anteriores a la pandemia en el mes de septiembre e incluso superarlos”, confía el presidente de la federación gallega de este deporte, Bruno López.

Aun así, reconoce el impacto negativo de la pandemia. “Durante meses se ha enviado un mensaje equivocado a la sociedad que se ha traducido en miedo e inseguridades hacia el deporte federado y, sobre todo, en las disciplinas de contacto”, declara. “Nos han cerrado las puertas en colegios y escuelas, que eran los principales focos de promoción de los clubes. Hemos tardado meses en conseguir que se abriesen los pabellones; en muchos casos, las estructuras de los clubes se han debilitado aún más. La situación fue y sigue siendo muy difícil”, añade.

En su deporte, el descenso de federados es del 17%, con una pérdida de 1.748 licencias. De 10.207 federados en 2019-20 se pasó a 6.345 en el curso 20-21 y a 8.459 en el presente, según su federación.

En el taekwondo, por ejemplo, el comportamiento fue opuesto, con un incremento desde los 3.096 menores de edad federados en 2019 a los 4.042 del año pasado. ¿La causa? Adaptación, pues se descontaron las cuotas que cada federado paga para poder competir en los meses en que se suspendió la actividad, como el trimestre de confinamiento del estado de alarma de 2020. “Una vez superada la fase más dura de este periodo, hemos visto cómo nuestras clases se han vuelto a llenar de practicantes, con lo que el futuro y crecimiento del taekwondo está garantizado”, indica Juan Luis Martínez, responsable de los protocolos COVID-19 de la Federación Gallega de Taekwondo.

1-El fútbol sigue siendo el rey del deporte El fútbol lidera la cifra de menores federados. En el curso 2019-20 contaba con 60.338 licencias, por 44.107 el siguiente y 57.406 ahora. 2-Repunta el deporte sin contacto Piragüismo, ciclismo y golf mejoraron cifras de menores practicantes. Según la Xunta, ganaron un 30%, un 20% y un 15%, respectivamente. 3-Coste adicional para las familias Contar con ficha federativa da derecho a participar en una competición. Al anularse estas en 2020, muchas familias se ahorraron el coste de licencia.

Uno de los campos más castigados fue el de las actividades extraescolares, gestionadas habitualmente por la asociaciones de padres y madres de alumnos. “El año pasado hubo muchas bajas”, reconoce Rogelio Carballo, de Confapa. “Fue complicado adaptarse”, añade Isabel Calvete, de la Confederación de Anpas.

Esa reducción osciló entre un 30% y un 40% en opinión de Ana Carballal, gerente de la empresa Anias, dedicada, entre otras cuestiones, a organizar actividades extraescolares en colegios de Pontevedra. “No solo bajaron las inscripciones, sino que se produjo y sigue produciéndose mucha fluctuación de asistentes, con bajas por cuarentenas y demás”, indica antes de destacar que este tipo de actividades constituyen un pilar clave en la conciliación. “Muchas familias se buscaron la vida en centros privados con clases de idiomas, arte o tecnología”, cierra Carballal.

“Ahora vemos la diabetes de adulto en niños y es por poco ejercicio y mala dieta” Jesús Sueiro - Asociación Gallega de Medicina Familiar

–Casi 33.000 menores de edad abandonaron la práctica deportiva desde la aparición del COVID. ¿Qué consecuencias supone esa disminución del ejercicio físico de una generación ya más sedentaria que las anteriores?

–El dato es apabullante. Vemos que los niños mientras crecen son todos unos tirillas, hacen deporte y al llegar a la adolescencia dejan de hacer ejercicio y eso coincide con que dejan de dar el estirón, porque el crecimiento se estanca, y todas las calorías que antes servían para crecer solo sirven para aumentar el perímetro abdominal. Es cierto que la disminución del ejercicio físico en estas edades puede conllevar aumentar la obesidad, que una vez que entra es muy difícil de combatir. Adelgazar a base de dietas es complicadísimo. Sin ejercicio, el cuerpo se adapta y ahorra energía.

“Las políticas deben facilitar que sea baratísimo practicar ejercicio”

–¿Eso puede anticipar problemas asociados al sedentarismo, como diabetes o dolencias de tipo cardiovascular?

–Cuando estudiaba medicina, hace casi 40 años, la diabetes tipo 2 se daba en mayores de 45 o 50 años y ahora hay un subtipo de esta diabetes de adulto que se da en la infancia y la juventud. Y eso solo tiene una explicación: la falta de ejercicio físico y la dieta inadecuada. En este asunto, tendemos a ser simplistas. Uno de los grandes problemas de la dieta es que comer sano es más caro.

–Algunos expertos apuntan que existe una relación directamente proporcional: menos renta, peor dieta.

–Exacto. Comer mal es barato y comer bien es caro. En países como Estados Unidos, recuerdo que un tomate costaba un dólar y una hamburguesa, céntimos. La gente con pocos recursos come mal porque es barato, no como comer fruta fresca o pescado fresco. Comen lo que pueden.

–¿Se presta suficiente atención a las consecuencias de esta situación para la salud pública y la propia estabilidad del sistema sanitario, que deberá atender muchas dolencias crónicas en un futuro a edades más tempranas?

–Va a ser una epidemia tremenda. Desde las consultas hacemos lo que podemos, pero está claro que la salud tiene que ser una política transversal. ¿Cómo se consigue que los niños no consuman refrescos hipercalóricos? Friéndolos a impuestos. ¿Cómo se consigue que la gente fume menos? Aumentando el precio del tabaco. Y al revés, hay que abaratar productos saludables. ¿Cómo se consigue que la gente haga más ejercicio? Pongo un ejemplo. Si voy a por un medicamento para parar el colesterol me cuesta céntimos, pero ir al gimnasio de mi barrio me cuesta 30 euros al mes. Sale más barato un medicamento que ir al gimnasio. Tenemos que hacer políticas para que sea baratísimo hacer ejercicio físico.