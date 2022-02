El uso de la AP-9 cerró 2020 con una caída del tráfico del 28%. Tras 14 meses seguidos de desplome, las cifras positivas comenzaron a llegar a partir de marzo del año pasado cuando el nivel de uso ya empezó a ser mejor que el mismo mes del ejercicio anterior. Los números de 2021 superaban a los de 2020, –algo normal ya que durante varios meses con el estado de alarma en marcha se limitó la movilidad de los vehículos– pero no conseguían rebasar los de 2019, cuando aún no había llegado la pandemia. Ese año, la intensidad media diaria fue de 24.406 vehículos, la cifra más alta desde 2010. Es decir, sobrepasar los guarismos de 2019 iba a ser complicado. Por fin, en octubre consiguió por primera vez más usuarios que en el mismo mes de 2019. Ese mes la Intensidad Media Diaria (IMD) de la autopista gallega se incrementó un 24,8% con respecto a octubre de 2020: de 19.725 a 24.614 vehículos. Pero si la comparación se realiza con octubre de 2019, cuando aún no había llegado la pandemia, el incremento fue de casi 600 vehículos más cada día. Fueron las cifras más altas de la década.